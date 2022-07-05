《歷史的轉換期》十八世紀東南亞國家功能大幅減弱，海盜集團起而扮演重要角色

西元1789年，人類歷史的轉捩點─── ▲西歐：法國大革命，拿破崙戰爭，維也納會議後企圖恢復歐洲平衡 ▲北美：美國獨立戰爭結束，北美十三州脫離大英帝國 ▲北亞：俄羅斯商人進出西伯利亞及北太平洋，謀求對外貿易 ▲東南亞：華人大量移入南洋，在地商人勢力崛起 ▲非洲：廢奴思潮影響三角貿易，契約制下的另一種不自由 根據近年來對十八世紀各地的實證研究成果，無論是工業革命的基礎、地域社會的成熟、世界貿易的流通，亦或是啟蒙思想的催化，正因為有著漫長十八世紀的淬鍊，才能催生出十九世紀的近代化。（編按）

文／太田淳

東南亞海盜與「華人世紀」

東南亞地域秩序的變貌

武裝海商集團與國家

那麼，這些貿易結構上的變化，又為東南亞地區的秩序帶來什麼影響？正如前文所述，在貿易時代，國家做為維持地域秩序的權威，扮演的角色十分重要。相對地，在華人世紀，國家在此方面所發揮的功能大幅減弱。但這並不意味著華人就在這個秩序的真空地帶取得經濟上的活躍。在這個時代創造權威與財富、扮演重要角色的，是武裝海商集團。

武裝海商集團一面使用武力，一面拓展貿易，藉由提昇經濟利益來維持並擴大集團的勢力。比起出身，武裝海商集團首領的武力和貿易才能更受重視，優秀的首領會獲得眾多手下。這些手下很少是由單一族群集團形成，他們的出身相當多元，而在某個時間點改變族群名稱的情況也不少見。

當這些武裝海商集團成為地域社會的權威時，他們與國家之間又建立了怎樣的關係？這個問題很難簡單回答。武裝海商集團原本就是不受國家統治的集團。他們在多個據點之間移動，即使據點在某個國家境內，大多也會與統治者保持距離，維持自主性。例如一七八六年，來自蘇祿蘇丹國的拿督．查梅朗（Datu Camerang）帶著近一千名海盜手下和鐵匠，定居在蘇卡達納沿海卡里馬塔群島的一個島嶼上。他們向經過近海的船隻收取保護費，攻擊拒絕繳納的船隻，也會撈捕海參和魚類，從事交易海產和掠奪品的貿易活動。查梅朗與對岸加里曼丹島內陸的馬譚國（Matan）蘇丹締結婚姻關係，但他本身還是以該島為根據地，與王權保持一定距離。查梅朗就這樣以卡里馬塔群島首領的身分統治當地長達三十餘年，之後與汶萊的蘇丹交好，移居至加里曼丹北岸。他總是獨立於國家之外，維持自身勢力，在條件許可下亦會於與其他國家重新締結關係並再次移居。

另一方面，在這些集團首領當中，也有人與國家統治者締結姻親關係，在國家內部握有巨大影響力。西加里曼丹的喃吧哇國（Mempawah）王族古斯提．班達（Gusti Bandar），在某一時期移居至廖內群島的帕翁島（Payong），以海盜集團首領的身分聞名。他後來在一七六八年與手下一同回到喃吧哇，在那裡依然領導著海盜集團。雖然尚未得知這段期間發生了什麼事，但可以推測應是喃吧哇國內出現了某種權力鬥爭，導致他離開國家，與手下一同組成海盜集團。他在不久後移居至蘇卡達納蘇丹國的海岸，隨即與王族建立起良好關係，讓女兒與日後成為蘇丹的王子結婚。後來蘇卡達納與鄰國蘭達克（Landak）陷入紛爭，古斯提．班達更在攻打該國時出了不少力。以強大的軍事力為後盾，古斯提．班達在蘇卡達納擁有足以讓荷蘭人評為「宛如國王一般的統治」權力。

除此之外，也有武裝海商集團逐漸走向完全的政治獨立，最後形成國家的例子。在西加里曼丹的喃吧哇，由阿拉伯法學家與當地女奴所生的孩子⸺謝里夫．由舒夫（Sharif Yusuf），成人之後在南加里曼丹的馬辰組成海盜集團，成為定期襲擊加島曼丹島南岸和東岸的一大勢力。他不久後回到西加里曼丹，在當時的無人土地⸺坤甸建設了自己的國家坤甸蘇丹國（Kesultanan Pontianak）。坤甸位於主要河川的匯流地，是內陸與海上貿易的要衝，因此也容易遭受周邊國家的威脅，但謝里夫．由舒夫與廖內的副王聯手抵抗。建國後他們繼續從事海盜活動，但也招攬其他移民集團前來發展貿易。坤甸甚至還與荷蘭東印度公司締結友好關係，成為西加里曼丹首屈一指的強國。換句話說，在這個例子裡，武裝海商集團便是在陸地據點定居，進一步發展成國家。

總結來說，武裝海商集團與國家有時是彼此保持一定距離的個別存在，有時則是結合為一體。就像這樣，在「華人世紀」的地域秩序中，存在著「海盜─國家」這樣一種分處光譜兩端的層次； 武裝海商集團則遊走其間，不斷創造出權威與財富。

地域秩序的變貌

為何像這種的武裝海商集團，能夠在地方社會建構起足可動搖國家的權威呢？其中一個原因和馬來世界的傳統有關。在馬來世界，王位的繼承並無明確規則可循，幾乎所有王族都有權利主張繼承權。在王朝權力鬥爭中落敗的王族帶著手下遷往他處，發展成武裝海商集團，也是稀鬆平常的事。這類集團攻擊前往其他港口的商船，誘導商船來到自己的港口，他們在運用暴力的同時發展貿易，並試圖擴張勢力，再次挑戰權力鬥爭，或建立獨立政權。如前文例子中的拿督．查梅朗和古斯提．班達，他們原本都是國家王族成員，也是遵從馬來世界傳統而出現在歷史舞台上的有力人士。

另一方面，這些武裝海商集團的權威不一定符合傳統，而是呈現這個時代的特徵。譬如在貿易時代，馬六甲蘇丹國改信伊斯蘭教，制定「馬來法」，君王透過外來宗教或法律等種種方式，建構自己的權威。然而華人世紀的國家卻幾乎對此毫不在意，透過貿易獲利的重要性大幅上升。例如坤甸蘇丹國雖然也建設了清真寺，但與結合王族和伊斯蘭聖人血統的萬丹蘇丹國相比，坤甸利用宗教建構君王權威的意圖非常薄弱。開創坤甸蘇丹國的謝里夫．由舒夫不僅非王族出身，父親還是外國人，母親更是奴隸。他的領導地位來自於在海上發揮武力與拓展貿易的才能。當然，在貿易時代，透過貿易獲得利潤，也是建構國家正統性與權威的重要因素。然而華人世紀的特徵是，此時的國家不單只是促進貿易活動，還要積極招徠武裝海商集團，試圖締結關係。像是蘇卡達納的蘇丹，為了招徠包含前文提到的古斯提．班達在內的軍事集團，便提供了沿岸土地。坤甸蘇丹也與武吉斯人等武裝海商集團締結契約，獎勵他們定居。武裝海商集團的強烈存在感，是華人世紀的特徵，這在貿易時代是看不到的。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《歷史的轉換期8：1789年．追求自由的時代》。