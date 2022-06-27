《自由：民主的盟友或敵人？》──在不平等俱增的年代，重新思考自由與民主

「在一個社會中，或者是作為一個社會，人如何獲得自由？」，正是本書要解答的課題，將審視兩千多年以來，在一般所稱的西方，如何去思考與討論政治上的自由。唯有釐清自由概念的演進過程，才能回到當代社會，捍衛生而為人的基本價值。（編按）

文／安娜琳．德黛

大西洋革命浪潮下的自由

一七七五年三月二十三日，時年三十九歲的律師派崔克．亨利（Patrick Henry）在美國維吉尼亞州利奇蒙（Richmond）的聖約翰教堂（St. John’s Church）發表了一場激動人心的演講。維吉尼亞殖民地的代表們齊聚此地，爭論他們該在美洲殖民地和英國之間的衝突中採取什麼立場──這場肇始於進口關稅爭議的衝突，很快就升級為殖民地爭取從宗主國獨立的抗爭。維吉尼亞州人應準備加入麻薩諸塞以及其他殖民地的行列，武裝起義反抗喬治三世（George III）嗎？還是他們應持觀望態度，看看事情如何發展再說？在發表了簡短而熱情洋溢的演說後，亨利敦促他的維吉尼亞州同胞加入這場起義。

亨利很清楚，戰爭將為美洲殖民地人民帶來巨大的風險，但他仍然認為這些風險是值得付出的代價。正如他向維吉尼亞州同胞們解釋的那樣，這是「這個國家所面臨的最可怕時刻」，這「完全是自由或奴役的問題」。現在退讓，等於讓英國可以不遵守適當的磋商程序就強加關稅，無異於淪為奴隸。「我們毫無退路，除非願受屈服和奴役！」亨利大聲宣告：「囚禁我們的鎖鏈已經打好了！波士頓平原已響起噹啷作響聲！」就是死亡也好過承受這樣的命運，他做出結論：「難道生命如此珍貴，和平如此甜美，竟要以鎖鏈和奴役作為代價換取嗎？全能的上帝，阻止它吧！我不知道別人會選擇哪條道路；至於我，不自由，毋寧死！」

亨利的話語激勵人心，產生了巨大的效果。在他的演講結束時，許多聽眾都重複喊著「不自由，毋寧死」。儘管只有微弱的優勢，但亨利的決議仍獲得通過。隨著維吉尼亞州這個最富庶、人口最多的美洲殖民地之一參戰，這場反抗英國的戰事也徹底改變。本來只是一場目標有限的叛變，現在卻成了貨真價實的獨立戰爭──這場戰爭又持續了七年之久，並導致美洲大陸東岸一個全新的政治秩序誕生。

這場美利堅對抗大不列顛的反抗運動是個起火點，它將點燃一場終將吞沒整個大西洋世界的燎原之火。一七八七年，尼德蘭爆發了一場內戰，希望將荷蘭寡頭政治體制民主化的愛國者，與捍衛現狀的奧蘭治黨人（Orangist）兵戎相向。儘管普魯士軍隊迅速撲滅這場反叛，但烈焰卻隨後蔓延到法國，財政危機在一七八九年引發了對抗路易十六（Louis XVI）政權的反抗運動。革命的熾熱激情從法國向東傳到了華沙，一七九四年時那裡爆發了對抗俄國人的反叛運動，而俄國人前一年才佔領了大片波蘭領土。革命的烈焰也向西方蔓延，跨越大西洋，法國殖民地聖多明哥（Saint-Domingue）爆發了史上最大規模的奴隸反抗運動。最後，當法國軍隊在一八○八年推翻了西班牙國王費迪南七世（Ferdinand VII），革命之火也燒向了拉丁美洲，殖民地人民利用西班牙處於權力真空狀態之際宣布獨立。

諸多不同因素引發了大西洋革命浪潮。不斷增加的戰爭費用所造成的財政壓力是一個重要原因，一七五六年至一七六三年間的七年戰爭（Seven Years’War），將英、法兩國推到了債務違約的邊緣，為解決財政危機而必須開徵的新稅，在這兩個國家引爆了反抗運動。另一個重要的因素是人口成長，隨著餵飽所有人的肚子變得愈來愈困難，許多歐洲國家的都市居民對現狀日益不滿。當極端天氣導致作物歉收，這些不滿很容易轉為暴力。一七八八年春天，法國遭遇乾旱，部分地區更因一場強大的冰雹而承受額外損失，這些因素導致糧食歉收及隨之而來的饑荒。一七八八年和一七八九年的冬天相對嚴酷，更令情形雪上加霜。儘管這些事件都不是造成革命的原因，但糧食價格高漲肯定是一七八九年夏天爆發革命的導火線之一。

儘管財政政策和人口壓力是導致反抗運動重要的最直接因素，但必須強調的是，大西洋革命浪潮的參與者們並不認為自己只是為了更低的稅收，或麵包和其他食物而戰。他們一次又一次表明，自己是為了某種更抽象崇高的東西而奮鬥，那就是自由。派崔克．亨利於一七七五年演講結語，那句鼓舞精神的「不自由，毋寧死！」，很快就成為美國革命者們採納的半官方口號。一七七五年八月，維吉尼亞第一軍團的士兵們決定用一條盤繞著的響尾蛇作為他們旗幟的圖像，而蛇的兩旁就寫著亨利的那句名言。

屬於大陸軍（Continental Army）的紐約和南卡羅萊納軍團所舉的旗幟，也裝飾著同樣的話語，或是寫上箴言「自由重於生命」（Vita potior libertas）。這些口號以及類似的口號很快開始在大西洋世界重複出現。在法國，革命者反覆宣稱他們願意為自由而死。國民警衛隊（National Guard）是為保衛革命成果，而於一七八九年七月成立的民兵組織，其成員必須宣誓他們願意「為保衛自治自由而犧牲生命」。同樣地，尼德蘭的愛國者派民兵舉著飾有擬人化自治自由圖像的標語上街遊行，自治自由往往被描繪為一名手持自由之杖與荷蘭自由帽的年輕女子。在波蘭，在一七九四年爆發的反抗俄國、普魯士和奧地利強權瓜分波蘭共和國的起義運動中，「為國捐軀是甜蜜而光榮的事」（Dulce et decorum est pro patria mori）這句格言得到了持續不斷的迴響。幾年後，一八○四年，前法國殖民地聖多明哥獨立，並改名為海地，新領導人尚－賈克．德撒里尼（Jean-Jacques Dessalines）明白表示，海地人寧死也不願失去他們奮鬥而來的自治自由。在一場紀念海地獨立建國的演說中，為了將「自治自由的帝國」帶回他們的祖國，德撒里尼解釋：「我們必須撲滅任何重新被奴役的希望，讓那個令我們長期處於最屈辱、萎靡不振狀態的無人性政府不復存在。我們最後的下場不是獨立而生，就是死亡。」

這樣的革命口號也成了十八世紀末一些最有才華藝術家的靈感來源。最知名的例子，也許是法國傑出的古典歷史畫家之一尚－巴蒂斯特．雷諾（Jean-Baptiste Regnault）。雷諾於一七九三年完成了一幅寓言性畫作，並於一七九五年巴黎沙龍展覽會首次展出，在這幅畫中，他將死亡與自治自由之間的選擇作了戲劇化的呈現。在他的描繪中，象徵法國人民化身的精靈—一個長著翅膀的赤裸年輕男子，正面臨著自治自由（呈現為一個手持自由帽的年輕女子）還是死亡（一具手持鐮刀的骷髏）的抉擇。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《自由：民主的盟友或敵人？思考現代社會的形成與危機》。