盧彥勳《生於奮鬥》／如何踏上從未有人走過的職業選手之路

文／盧彥勳、盧威儒

選擇成為職業選手之路

「當父親過世讓我們全家措手不及時，在悲傷過後，最終也成為我選擇走上職業球涯的主要原因。」

考慮是否要走職業這條路，應該是在我十七歲時，因為在青少年成績的表現非常好，當下讓我有「可以努力試看看」的念頭，畢竟台灣還沒有一年比賽三十個星期的職業選手。

不過當時對於未來是否確定打職業網球，或者如何進行等問題，我並沒有一個明確而清楚的想法，只是單純地想把每場球打好。其他事情多半都是讓父親和家人處理，那時跟我們關係很密切的，連哥也給我們一些建議，但都沒有真正深入討論。只是還來不及釐清，父親就發生事情了。

從小跟爸媽一起在電視機前看大滿貫時，我可以看出爸爸注視場上選手的羨慕與崇拜神情，當我開始在網球比賽中獲得不錯的成績後，我就曾在心中默許「我也要拚到可以打四大賽，進到一百名」。當父親過世讓我們全家措手不及時，在悲傷過後，最終也成為我選擇走上職業球涯的主要原因。

貴人相助成為定心丸

在我爸過世前，他有幫我計畫幾個方向，一是靠世界青少年排名去美國申請獎學金，參加國家大學體育協會（National Collegiate Athletic Association，NCAA）的比賽。可是當時我們的資訊不多，我爸過世後，不確定的因素太多，我們就放棄這條路、不敢走。後來我哥才發現，如果當時做這個選擇，以我的資歷一定可以進去許多名校，像是史丹福大學，而且會有全額獎學金。

第二個選擇是進臺大，由於我有許多優秀的國際賽成績，可以直接甄審保送進臺大就讀，但臺大課業很重，我不太可能有時間能繼續進行職業選手這條路。

第三個就是直接進國立體育學院。最後我們選擇國體，因為只有國體提供彈性修讀的制度，讓我能夠出國回來再跟老師補課，把學分補上。這樣我不但可以成為職業選手，也能繼續完成學業。

在爸爸突然發生意外前，他從來沒有很明確表示希望我怎麼做，但我知道他希望我能挑戰職業網球，為了不讓他失望，往職業網球選手的方向邁進成為我的目標。

當時中研院的李院長和修德國小林東瀛校長也不斷跟我們說，「盧彥勳有潛力可以挑戰職業，希望家裡能全力支持他。」並表示他們會幫忙經濟上的問題。

後來，李院長幫我們找到了孫道存先生，讓台灣大哥大贊助了我們兩年的經費，長榮航空也贊助我們一年的機票，這些資金減緩了我們那時面對的一些經濟壓力，為我邁向職業選手這條路前進打了一劑強心針。於是，在2001年初，高三下學期，我選擇成為一名職業網球選手。

獨排眾議的向前邁步

事實上，當下大部分人對於我要成為職業選手的想法並不看好，都覺得很瘋狂，當時網球協會有些前輩說，「好好的路不走，打什麼職業賽！男子網球選手還是去讀大學，出來當個老師或教練就好了。」但父親過世前對我的期許，還有李院長他們對我的支持和重視，在我心裡佔有的分量不是一般人可以理解跟感受的，我也很自豪自己當時並未退縮，而是接受了這個挑戰。

雖然那時我對「職業選手」的定義並不很清楚，單純就是希望能爭取到職業排名，再盡可能把自己的世界排名往上提升，但如何真的變成一個職業選手，例如如何訓練、安排賽事、安排練習以及建立團隊等都很模糊。後來透過像連哥這些前輩的過往經驗才慢慢理解，原來他們參加職業賽只是為了爭取排名，代表國家參加亞運、世大運、亞洲盃、台維斯盃等比賽，並非全職的職業選手，因此他們也不瞭解真正的職業選手要有哪些條件，直到我實際踏入職業選手的生涯後，才開始摸索並慢慢地瞭解。

威儒Talks

「要有機會讓彥勳挑戰職業賽」

在盧彥勳之前，沒有任何男子選手打職業賽，我們對於「職業選手」的定義很糢糊，不知道怎麼樣才算成功。當時台灣最好的選手是來自印尼的華僑林秉超，他最好的世界單打排名是兩百四十名。彥勳的教練連玉輝曾經是台灣球王，稱霸台灣十年，那時他的世界最高排名是五百二十七名。

當時普遍的氛圍認為，台灣男子選手不可能打職業賽，甚至我聽老一輩說，台灣有一陣子很瘋網球，一些公家機關或者企業會花錢請世界名將來台灣做表演賽，最早的偶像伊凡．藍道（Ivan Lendl）、約翰．馬克安諾（John McEnroe）等，都曾經到中泰賓館比賽過，台灣的名將當時都去跟他們比賽，但都被慘電。因此老一輩認為男生的實力跟世界網壇的實力相差太大，我們那時便是面臨這樣的氛圍和不被看好。

不過我爸的想法則是彥勳的世界排名那麼前面，代表有機會挑戰職業賽，當時檯面上的那些名將，像是羅傑．費德勒 、安迪．羅迪克等，他們在世界青少年時期的比賽都是在前十名。所以他才會覺得，是不是有機會讓盧彥勳試試看，便開始四處奔波打聽未來要怎樣走，才能讓他順利成為一名職業選手。

●臺灣商務印書館好書推薦短片：

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《生於奮鬥：亞洲球王盧彥勳的20年網球之路（隨書附書衣海報）》。