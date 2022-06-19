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《比特幣大騙局》揭開加密貨幣交易所Mt. Gox的腐敗運作與破產真相

聯合新聞網／ 日月文化
書名：《比特幣大騙局：竊盜、駭客、投機者，加密貨幣交易所Mt. Gox的腐敗運作與破產真相》 作者：傑克．阿德爾斯坦, 娜塔莉．斯塔基 出版社：寶鼎出版／日月文化 出版日期：2022年6月2日
書名：《比特幣大騙局：竊盜、駭客、投機者，加密貨幣交易所Mt. Gox的腐敗運作與破產真相》
作者：傑克．阿德爾斯坦, 娜塔莉．斯塔基
出版社：寶鼎出版／日月文化
出版日期：2022年6月2日

文／傑克．阿德爾斯坦, 娜塔莉．斯塔基

2014年，Mt. Gox交易所離奇丟失85萬枚比特幣，當時市值近5億美元；以一枚現價約3萬9600美元計算，總損失超過330億美元，是史上最大宗的貨幣類網路竊案。

Mt. Gox執行長馬克．卡佩雷斯宣稱公司遭到駭客入侵盜竊，但仍被視為主要嫌疑犯，成為日本警方和FBI的調查對象，更被2萬4000名在這起新興犯罪中失去儲蓄的用戶窮追猛打。

卡佩雷斯一開始遭日本警方指控詐欺與挪用公款，在沒有「無罪推定」的日本司法系統中，他只得提出遭外部網路攻擊的可能性。2019年3月，法院最終下達判決，卡佩雷斯挪用公款罪名不成立，但不正當操控數據罪名成立，判刑二年半，緩刑四年。

卡佩雷斯究竟是背黑鍋的受害者，還是監守自盜的罪犯？記者傑克・阿德爾斯坦與娜塔莉・斯塔基長期關注日本社會黑暗面，他們帶領讀者進入這起令人目不轉睛的犯罪調查中，試圖還原真相：究竟發生了什麼事？幕後主使是誰？那些比特幣流向了何方？

馬克．卡佩雷斯看上比特幣的發展潛能，簽署不尋常的保密條款，低價買入Mt. Gox後才發現該平臺的比特幣早有多次失竊的紀錄；在「美國犯罪首腦」羅斯．烏布利希的操作下，Mt. Gox成為網路黑市絲路的支付平臺，與詐騙、毒品、色情、竊盜、洗錢劃上等號。絲路的存在讓世人看見比特幣，Mt. Gox全盛時期更承載全球80%的比特幣交易量，但這種加密貨幣帶來的利益龐大且複雜，後續的發展更牽扯出涉嫌利用BTC-e交易所洗錢 30萬枚比特幣的俄羅斯籍電腦專家亞歷山大．維尼克（Alexander Vinnik）。

《比特幣大騙局》讀來就像一本懸疑推理小說，那個世界充滿天才數學家、網路理想主義者、投機商人、謀取暴利的奸商、俄羅斯駭客和賽博龐克、毒販、聯邦探員、自由意志主義者和不知情的技工。本書揭發的不只是Mt. Gox破產的真相，更引領讀者進入謎一般的加密貨幣世界，揭發暗網不可告人的祕辛以及人心腐敗的醜陋現象。

●本文摘自寶鼎出版之《比特幣大騙局：竊盜、駭客、投機者，加密貨幣交易所Mt. Gox的腐敗運作與破產真相》。


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