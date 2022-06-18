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經驗越多成功率越大？過度依賴過去經驗，一不小心掉入的陷阱！

聯合新聞網／ 馬可孛羅文化
（圖／Unsplash）
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文／埃姆雷．索耶爾(Emre Soyer)、羅賓．霍格思(Robin M. Hogarth)

過度類化的故事

人的直覺喜歡節省時間與精力，因此傾向將事物分門別類。如此導致的刻板印象往往帶有一系列的形象、特質與各種情緒。我們腦中許多刻板印象有廣泛的文化背景，包含家庭、群體、學校與媒體上接觸到的故事、看法、假設與態度。然而，個人經驗也會製造刻板印象。你只要接觸特定類型的人或情況一、兩次就好，就從中得出結論、編織包羅萬象的故事，並將它們融入對現實的觀點之中。

刻板印象其實非常實用。如社會心理學家黎．尤辛姆（Lee Jussim）在《社會感知與社會現實》（Social Perception and Social Reality）中所述，許多普遍化的歸納以統計學的角度而言十分準確，而且在時間緊促與缺乏資訊的情況下，很適合作為預測基準。

倘若基於有限的個人經驗而得來的刻板印象掩蓋了相關的細節，問題就會產生。如果刻板印象不可靠、只有部分屬實、全然主觀或陳舊過時，經驗當然也無法發揮有效的作用。更糟的是，一旦以謬誤故事為基礎的刻板印象變得根深柢固，我們就會受困於其他更多的經驗之中，有時還會招致負面的影響

（圖／Unsplash）
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無視風險

經驗為何不能準確預測災難的到來

想像一下自己是一隻恐龍。你可以是迅猛龍、雷龍、三角龍、劍龍或暴龍。

你過著正常的生活，閃避危險、覓食、交配繁殖。經驗清楚教導你如何才能生存。你本能地記得在哪裡可以輕鬆找到獵物。你建立起一種直覺，知道在某個時間到某個區域會危及自身性命。事實上，經驗是你多年來的盟友，它深植在你的基因裡。你的直覺有大部分是所有恐龍集體經驗下的產物。數百萬年來，你的祖先學會適應環境，這有利於你的生存。

但是有天醒來，你感覺不太對勁。周遭環境的變動快得你無法適應。經驗並未事前警告你這種改變有可能發生。面對眼前的局勢，祖先或你自己的經驗似乎都派不上用場。此刻需要的技能並不在你的基因裡。很快地，生活變得十分艱難，將你逼到了絕境。最終你死了，同類與許多其他物種也滅絕了。這種情況並非由你造成，而你也無法預知或避免

書名：《經驗累積：檢視經驗的偏誤，找回決策的主動權》作者：埃姆雷．索耶爾（Emre Soyer）、羅賓．霍格思（Robin M. Hogarth）出版社：馬可孛羅／城邦文化出版社：2022年05月07日
書名：《經驗累積：檢視經驗的偏誤，找回決策的主動權》
作者：埃姆雷．索耶爾（Emre Soyer）、羅賓．霍格思（Robin M. Hogarth）
出版社：馬可孛羅／城邦文化
出版社：2022年05月07日

關於如何度過災難，經驗並不是一位可靠的良師。一味依賴經驗，可能會使我們無法察覺重要的資訊，吸收了不相關的細節，因而容易被某些災難性事件所害。如此一來，我們可能會跟恐龍一樣，在危機面前束手無策。更糟的是，人類還得面臨自找的災難。唯有意識到經驗中各種被扭曲的事態，我們才能適當且及時地決定如何應對。

幸好，人類跟恐龍不同，我們還有科學家會發出警告。這些人不仰賴有限的個人經驗，而是根據冷門的數據分析提出專業的推測。說到防患未然，他們的見解或許是人類的一大優勢。然而，專家提出的警告，經常牴觸大眾的舒適生活與日常觀察。人們明明收到了警訊，卻未能意識到問題。我們難以決定該相信哪些資訊。到最後，專家意見與個人經驗之間產生的衝突，會妨礙我們採取必要的預防措施。

主要問題在於，我們的經驗遺漏了許多前所未見、會造成毀滅性後果的重大事件。然而這種步步逼近的災難，往往來得無聲無息，毫無預警。

●本文摘選自馬可孛羅文化出版之《經驗累積：檢視經驗的偏誤，找回決策的主動權》。


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