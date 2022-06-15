陪病也可以租人嗎？揭開日本一夕爆紅的閒人委託紀實

一定要用力的衝撞闖，才是「有用」的人嗎？藉由「什麼都不做」的工作，找到存在的價值！ 日本NHK紀錄節目《紀實72小時》貼身跟拍，各大媒體爭相報導其現象，擁有超過23萬粉絲追蹤，每年高達1000多人租用，在忙茫的生活中獲得安慰，內容更改編為日劇《什麼都不做的出租先生》，由增田貴久、比嘉愛未等主演！ 本書記錄了他接過的各式委託，有些溫馨感人、有些莫名其妙、有些令人嘖嘖稱奇，這種前所未聞的工作模式，證明了我們「就算什麼都不做，也有存在的價值」。

文／閒人出租

換言之，這是「病人希望我過去探病」的委託。但這份委託和這位委託人的背景都很特殊，用「探病」一詞來形容似乎不太妥當……

在此容我做個粗略的說明。委託人是位女性。當初大量服藥自殺未遂，所以被送往精神病院的隔離病房。院方為了預防病患自殺，即使是手機充電線和耳機等線材類，也一律不准帶入病房。此外，院方也會限制病患瀏覽網站與社群網站的時間（必須把手機交給護士才能充電），更無法看電視，所以委託人非常閒。而委託人的家屬都住很遠，很難來探病。

我一踏入病房，委託人立刻說：「請幫我簽名」。由於我手邊沒紙，只好寫在病房內的〈住院須知〉的背面。首先，我為了打發時間陪她下了盤黑白棋，卻大勝了她，原本我感到有點擔心，但委託人隨即興高采烈地開始介紹自己喜歡的服飾品牌，以藥物做為設計概念的「BLACK BRAIN clothing」，所以應該是不要緊吧。委託人當天穿的服裝也是該品牌的T恤。至於印在上衣胸口的照片，聽說是該位設計師自拍自己用藥過度被送往醫院的情景。根據有類似經驗者表示，還能拍照就代表意識很清楚。

老實說，委託者的處境，以及精神病院的隔離病房奪走了我所有的注意力，所以我壓根沒有探病的自覺。話雖如此，儘管我對委託人來說是個陌生人，但我認為自己做出的行為，從客觀的角度來看，應該符合「探病」的定義。

委託人似乎有出現躁鬱症（雙極性情感疾患）的症狀，但相對地，由於她只是精神反覆呈現躁鬱，所以行動自如。然而，委託人覺得住院生活實在閒到發慌，因此「閒人出租」可以填補她一部分過多的時間。我想自己應該有發揮到打發時間的效用，而委託人的確也看似心滿意足。

從這層意義來講，「探病」未必僅限於親屬，而是端看病患的症狀以及精神狀態。

住院病患應該遠比我想像中的還要空閒。誠如前述說明，這位委託人的病房內不只沒電視，連用手機的時間都被限制，簡直是無聊的地獄。「無聊」二字原本給我一種游手好閒的印象，但這份委託實在大大地顛覆了我的想像。

這份委託其實還有後續發展。當時我破天荒主動向委託人提出回訪的請求。因為我確信自己是貨真價實地在「探病」，也就是說，再訪也絕不會為對方帶來困擾，我鮮少能這麼篤定。除此之外，還有另一個特殊狀況，那就是這次再訪會有電視臺的人員陪同拍攝。

其實第一次探病時，原本有電視臺的攝影師預定同行採訪，然而當天適逢該病院院長休假，無法獲准進入醫院中拍攝，所以電視臺的製作人員只好放棄。徵詢二次探病的我，其實是帶著「希望挑院長在醫院，方便確認是否同意電視採訪的日子」的想法。

這項請求顯然別有所圖。但我會想再訪的最大原因，就是我也對於「探病」的委託樂在其中。與很難打發無聊時間的特殊經驗者聊天，非常有意思。當我提出再訪的要求時，委託人開心表示：「你願意再過來嗎？請務必這樣做！」但當時委託人處於躁期，不管我講什麼，她八成都會覺得開心吧……畢竟機會難得，所以我在第二次探病結束後，也發表了一系列的推文。

🖍 今天我又去二次探病。由於上次得到廣大迴響，所以委託人的推特帳號也收到了大量的私訊。聽說從鼓勵的話語到「○○醫院怎麼樣？」和「還有空的大病房嗎？」等相關詢問都有。有人還莫名傳給委託人連她本人都尚未看過的住院費收據（價格還算合理）。

🖍 也許是網友的迴響太過熱烈，聽說委託人好像躁症嚴重發作，不但一夜未眠，即使到隔天也靜不下來，於是主治醫生禁止她使用社群網站。雖然醫院對外聲稱不許陌生人探視，但我有獲准去見過她一次。正值躁期的她，乘機跟住院前的租屋處解約，連下個住處的租約都簽好了，效率之高讓人佩服。

🖍 委託人表示，自己做了無法在推特上發表的人生重大決定，還跟我分享一件有趣的事。聽說主治醫生傻眼地對她說：「妳居然能在網路上鬧得如此沸沸揚揚。」看來就算在精神病院的隔離病房，只要有網路，也能掀起風暴。

曾有位年約七十歲的委託人，要求我做一件跟探病有異曲同工之妙的委託。

🖍 我接下某個委託：「希望你去陪弟弟。」所以我在今天上午前往安養院，也就是老人護理之家。委託人的弟弟比我父母還年輕，但因事故導致全身癱瘓（我沒細問原因）。我們聊得很愉快。他請我下次去的時候準備兩個謎語和兩個笑話，所以有誰能提供我謎語呢……

雖然委託人的弟弟在護理之家幾乎過著臥床的生活，但意識卻相當清楚，每天的胃口也很好。撇開身體麻痺不談，由於他的健康狀況良好，也因此每天都閒到發慌，因此委託人才會拜託我說：「我弟弟很愛聊天，希望你去聽他說話。」

雖然我對老人護理之家多少有點抗拒，但還是基於「尋找推特發文素材」的企圖，抱著去一次看看也好的想法接下這份委託。但我終究會在意工作人員的眼光，難免會感到有壓力，所以我跟委託人先約在機構前碰面，請他帶我到他弟弟的房間，此後的幾個小時，委託人都不在現場，我則是坐在他弟弟的床邊陪伴。

委託人的弟弟以前是位旅行社領隊，聽說一年到頭都在往返國內外度過。從事這種工作的他，累積了各種包羅萬象的話題，很想跟人分享卻苦無聽眾。我猜他也經常說給委託人聽，但委託人不知為何，好像很難撥出時間來陪伴（或許是兄弟之間不方便聊太多的緣故吧）。

我依慣例簡單應答，津津有味地聆聽他弟弟在許多國家的豐富經歷，但聊到最後難免會無話可說，所以我們索性開始玩猜謎遊戲。他弟弟陸續出了一些謎語給我猜，但遺憾的是，我完全忘記當時猜了哪些謎語。由於我一個謎語都講不出來，所以離去前他吩咐我：「下次見面時，請準備些謎語過來。」

儘管委託人的弟弟說了「下次見面」，但我在那之後就沒再見過他了。基本上，除非委託人再次開口邀請，我才能過去（而且我忘了當場提出再訪的要求）。但我想雙方是在足以說出「下次見面」的和樂氣氛下道別，應該有確實發揮了讓對方想再次見面的效果。

話說回來，起初委託人的弟弟好像對我的身份感到疑惑，委託人告訴他：「今天這個人會聽你說話」，他也莫名地坦然接受了。但他似乎仍搞不懂我究竟是什麼人，到頭來好像將我當成是待業青年，所以他三不五時就鼓勵我：「只要多方嘗試，工作就為自動找上門。」

書名：《閒人出租：出租無用的自己，尋找嶄新的生存之道！》作者： 閒人出租出版社：采實文化出版時間：2022年2月24日

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我還接過一個委託：「希望陪我走一段過去的上學路，並在途中聆聽我當年的往事。」委託的原因是想告別精神創傷。簡單來說，委託人小學時曾被霸凌造成心理創傷，長大後還是無法擺脫陰霾，也未曾跟任何人提起過，因此他想再走一趟當時的上學路，將自己當時的經歷和當時的感想化為言語，藉此克服心理創傷。

雖然走在上學的路上時，委託人始終沒有笑容的微低著頭，但走到校門口時，他的表情漸趨於明朗。他隔著校門指著校舍和操場，跟我說音樂教室在哪邊，在那間教室內曾經發生過什麼事情等等。這時的委託人，比起走在上學路上時多話許多，而且看得出他是沉浸於校園霸凌以外的回憶當中。

由於委託人自稱天生性格陰鬱，所以身為旁觀者的我，根本看不出他心思上的變化。但他似乎有開朗了些。

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我認為「閒人出租」遇到這種極度迫切性的委託時，會更加提高本身的匿名性，並大幅降低個性和性能的需求。

越是煩惱到極點的人，越會覺得傾訴對象是位陌生人就好。他們委託「閒人出租」的動機，並非是出於滑稽有趣，而是純粹渴望「一人份的存在」吧。

曾有人說過我的服務很像是傾聽義工。聽說做為好的傾聽者，重點在於不批判和反駁對方，也不能將想法強加於人。雖然我並不是刻意以傾聽者為訴求，我只是依照委託人的要求，單純陪著委託人，直到他們覺得夠了，而我「什麼都不做」的行徑，也與這兩大傾聽重點不謀而合，所以才能圓滿達成任務。其實我也不曉得那些懷抱煩惱與心理創傷的委託人，最後是否成功靠自己解決了問題。拿前述的委託來說，除非我刻意去向他打聽，否則我根本不知道委託人是否對此感到滿足。

●本文摘選自采實文化出版之《閒人出租：出租無用的自己，尋找嶄新的生存之道！》。