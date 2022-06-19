香港插畫家「黑山」《摸布想自己賺罐罐》療癒上市！

文／春光出版編輯部

動物插畫新銳「黑山的烏鴉」（Kathy Lam）以傳神的動物插畫受到注目。她筆下的動物不止可愛，還很「人性化」；抽菸、酗酒，懶惰、心懷陰謀詭計……。此次新作《摸布想自己賺罐罐》以貓咪「摸布」為主角，講述貓咪打工爆笑又逗趣的故事。

《摸布想自己賺罐罐》內頁（圖／春光出版提供） 春光出版提供

Kathy畢業於英國布萊頓大學插畫科，現為全職插畫家，並有經營作品週邊網路商店。大學以前都是在香港生活。在英國求學後，創作風格才開始慢慢轉變為現在隨興的畫風。在香港觀鳥會合作瀕危生物白頸鴉聯名商品、N.I.P.無名氏酒廠喝醉的貓酒標、恒生銀行聲星細語貓咪動畫中都可以看到她的作品。

書名：《摸布想自己賺罐罐：黑山的烏鴉原創故事集》作者：黑山 Kathy Lam 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2022年6月2日

今年Kathy帶來第一本原創故事集《摸布想自己賺罐罐》，故事延續她以往創作特色「動物擬人化」，描述貓咪摸布雖然受到主人每天無微不至的照顧，但因為不想再當嬌生慣養的小貓咪，決定到貓咪咖啡廳打工，自己賺罐罐。

新書中以貓咪打工為主題，呈現大眾心中富有熟悉感的職場經驗；緊張的第一次面試、試圖呈現自己最完美一面的履歷、職場上完美達成工作目標的前輩……。《摸布想自己賺罐罐》以全新角度審視工作與人的關係，試圖以不同視野領略熟悉風景。

《摸布想自己賺罐罐》內頁（圖／春光出版提供） 春光出版提供

搭配新書上市，將於7月2日於台北華山青鳥書店舉辦新書分享活動，邀請Kathy到場與書迷讀者們互動，談談作品創作歷程與經驗故事。

《摸布想自己賺罐罐》小說由城邦文化春光出版發行，於博客來、誠品、金石堂、讀書花園等各大網路、實體通路上市販售，隨書附贈「Sitting in 7-11」海報。電子書同步販售中。

●本文推薦書為春光出版於2022年06月02日出版之新書《摸布想自己賺罐罐》。