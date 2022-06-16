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狼人來襲、惡鬼現蹤！華文靈異天后笭菁最新力作《百鬼夜行卷8：狼人》

聯合新聞網／ 奇幻基地出版
書名：《百鬼夜行卷8：狼人》 作者：笭菁 出版社：奇幻基地出版／城邦文化 出版時間：2022年5月31日
書名：《百鬼夜行卷8：狼人》
作者：笭菁
出版社：奇幻基地出版／城邦文化
出版時間：2022年5月31日

文／笭菁

隨著玻璃碎裂音起，她就知道出事了。

女孩從床上抬起頭，驚慌的轉向隔壁床的男孩，兩張床相距僅一人寬，男孩也仰頭望著上方的窗戶，今晚一輪明月，月亮的光暈照亮著整間冰冷的房間

（圖／unsplash）
（圖／unsplash）

孩子們開始交頭接耳，紛紛從睡夢中甦醒，不僅僅是剛剛的碎裂音，還有老師們的慌亂聲，聽著足音紛沓，感覺是出了大事！

兩個孩子對望，緊張的同時嚥了口口水，他們……可能知道發生了什麼事。

磅！門突然被推開，孩子們有人嚇傻，有人趕緊鑽進被窩裡裝睡。

「幹什麼！睡覺！」高大的老師吼叫著，「誰准你們起床的！躺下去！」

孩子們嚇得趕緊躲進被窩中，人高馬大但帶著酒氣的老師手拿棍棒，開始在狹窄的走道中巡查，偌大的房間裡，整齊排列了數十張小床，所有的孩子都聚集在這兒睡覺，無父無母無家可歸的他們，不可能擁有自己的房間。

老師打人很凶狠的，每個孩子都怕他……不，應該說他們怕所有的老師，乖乖的躺好，不要亂動就好了。

「Hey！」門口傳來氣音，老師回頭，匆匆的離開房間，離開前不忘好好的關上門。

孩子們都很精，一確定老師離開後，紛紛就又起床了，只是沒有膽子到窗邊偷看，聽見樓下如此騷動，究竟發生了什麼事。

在地窖裡，為首的唐老師抓起槍就往外傳，他身後排了一串人，武器一個傳著一個，或槍枝或斧頭，務必讓每個人都能有把武器防身。

「就這樣了！大家都拿到武器了嗎？」唐老師快步的走向門口，「確定他跑進森林裡了，大家要分頭去追，不能讓他跑了。」

「可以……盡量不要傷害他嗎？」一個乾瘦的女人緊張的追上前。

幾個人冷冷望著她，「妳有沒有搞清楚？他是個怪物！」

「他才不是！」女人緊張的揪著衣服，「他就只是個孩子！」

「孩子？妳管能掙開這個東西的叫孩子？」男人舉起手裡握著的鐵項圈，逼近了女人眼前。

那是個鐵製的項圈，生鐵打造，上頭還繫著粗粗的鐵鍊，但現下頸圈變形，硬生生被扳扭開，也正是「孩子」逃走的主因。

女人眼鏡下的汪眼含著淚水，她瑟瑟顫抖的想說些什麼，但最終沒敢開口。

有老師牽了幾隻狼犬走出，唐老師將手上的項圈湊進牠們鼻尖，讓牠們記住這個味道後，狗兒們立即激動的想要衝出去。

「大家小心自己的安全。」另一個男人沉穩的說道，「如果他還能控制，也是不要失手殺了他。」

「說什麼傻話？能受控制我們需要找他嗎？」話說著，男子喀喀兩聲上了膛。

出了大門，除了一條黃土路外，便是一大片的森林，在這夜半時分顯得格外陰森，所以平時晚上他們是不會出門的……若非今晚狀況特別，誰要晚上出來，還得往林子裡去。

（圖／unsplash）
（圖／unsplash）

男子鬆手，狼犬們如箭矢般衝了出去。

「走！跟上！」

男人們一喝，紛紛持著武器追上前去，提著油燈與火把，一同衝進了森林裡；門口一眾女人眉頭深鎖，擔心的看著森林裡漸而遠去的火光，但她們也只能轉身回去，先將大門關起，靜待著能有好的回音。

而那個乾瘦的老師就站在鐵門邊，遲遲不想進屋，她暗自默默祈禱著。

三樓大房間裡的孩子們，終於有幾個鼓起勇氣到窗邊偷看，並回報給全部的孩子知道，說著老師們帶著槍或斧頭，都跑進森林裡了！

現在他們發現有一批老師們走回來，紛紛嚇得離開窗邊，跑回自己床上準備裝睡了。

男孩與女孩始終沒下床，他們心跳得比誰都快，也在默默的祈禱。

逃吧逃吧！拜託上天讓他自由，不要再被抓回來了！

離開吧！

●本文摘選自奇幻基地／城邦文化出版之《百鬼夜行卷8：狼人》


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