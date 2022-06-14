快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

穿越機會來了？天文奇景「五星連珠」 這週清晨追起來看

雞排妹贏了！她自爆大腿被整壞被醫美診所告 檢不起訴

誠實者的地獄：躁症的發作《來自精神病的國度》

聯合新聞網／ 方舟文化
圖/pexels
圖/pexels

文/理端

躁症的初次發作

躁症初次發作的人，可能會認為這是上天賜予他的禮物，他會感覺自己似乎什麼都做得到，每件事都得心應手，他的人生彷彿踩著躁症扶搖直上。但歷經幾次復發，患者也會開始對此感到憂心忡忡。在被躁症破壞的未來尚未鮮明表露的這個階段，他們會對外隱瞞病情，直到東窗事發，才會想到該好好面對它。只是最後，所有的躁症都會以某種方式把自己逼上絕境，認清這點之後，患者反而會變得坦誠。在症狀尚未出現之前，只要稍有不對勁就會立刻前往醫院，將之前服用的藥物全部換成抗躁症藥物，包括外型碩大的帝拔癲（Depakote）、接連不斷的鋰鹽和樂命達（Lamictal）以及數不清的阿普唑侖（Alprazolam），如此，他們就已形同搭上前往地獄的列車。躁症就是誠實的人們去往的地獄，在本章節裡，將會為大家介紹這座地獄的面貌。

近來我已經連續三個月去往了誠實者的地獄，也就是去醫院接受躁症的診斷，拿了一堆抗躁症的藥物回來。「我對躁症很誠實」，會說這句話的人通常都是擁有經驗與病識感的第一型躁鬱症患者，這是我們之間經常使用的語言。

幾年前在同志文化節上，一位主持人曾說道：「我今天的心情就像躁鬱症患者一樣時好時壞。」他的意思，應該是指在心情上呈現了陡然升降的曲線，也可能他本身就是躁鬱症患者。但我記得關於這段話，網路上出現了幾則批判性的留言，其中讓我印象最深的是「理端也在旁邊擺了攤位」，我當時的確在旁邊的攤子上販售漫畫。我畫的《調色機》裡有關於躁症的章節，《不鼓勵自殘的漫畫》也在我的攤位上販售著。我還記得從麥克風和擴音器裡傳來「躁鬱症～」的聲音，還有人們哄堂大笑的情景。他們之所以能笑得出來，是因為「躁鬱症」一詞帶給人最直接的感受，正是那種心情起伏不定的樣子。

每天，跟病魔的纏鬥

「好像快要躁症發作了」、「我今天好像處於躁症狀態」、「像躁鬱症一樣如何如何」等，就像這些描述一樣，人們對躁鬱症充滿了各種模糊的幻想，然而這些認知大部分都是不正確的。當一個不是精神病患的人看到「躁鬱症」一詞時，總會以為這個病名就是疾病的全部，而沒有去深究那是否是正確的理解，還是暫時性的解讀。但是，光憑「躁」和「鬱」呈現的升降曲線圖表，絕對無法正確地理解躁鬱症。

躁鬱症患者每天都在與自己的病魔纏鬥，在最終的曲線上畫下正負標記，他們被遺留在名為躁鬱症的大海中，永遠也無法計算出他們的人生裡會出現多少次高潮起伏的S曲線。長期處於躁鬱症中的患者，腳下所踩的是如同茫茫大海般的精神病世界，這裡的波濤、衝擊以及影響，絕不僅僅是用「我今天的心情從數值上來看是這樣的」一句話所能解釋。我們會陷入妄想、偏執以及思考障礙中，對人、動物、神、知識或感情等帶著執著的信念，一方面感覺自己好像會犯下罪行，另一方面又覺得犯罪也沒什麼大不了的，反正沒人願意信任我，所以我必須跟自身的疾病攜手合作，共同度過這個難關。就像寓言故事裡說的那樣，沒有手的人揹著沒有腿的人，互相扶持往前邁進，我們也是這樣，帶著不健全的精神狀態勇往直前。

社會上對躁鬱症的普遍認知如下：

躁鬱症是一種心情起伏不定的疾病。

躁鬱症會讓你的心情時好時壞。

躁症是一種天才病。

處於躁症狀態時會感到幸福、有目標，沒道理會去自殺。

躁症患者不需要他人的幫助。

首先我們必須先了解，在解釋躁鬱症和躁症的時候，若說它是與「心情」相關的障礙，那麼只能說明這個疾病的一小部分而已。

躁鬱症患者的經歷

躁鬱症患者能更有生產力，做更多的事嗎？這是有可能的，但在他們這麼做的同時，無法保證不會對自己或他人造成傷害。躁鬱症患者在歷經鬱期時，比憂鬱症患者有著更大的落差。從這點來看，可說是掉到了曲線圖的最底部，不過，在與疾病纏鬥時，最困難的地方其實並不在此。因為在病症襲擊自己時，身體自己會啟動足以維持現有生活的管理系統。以這角度來看，鬱期反而比躁期更加有利。躁症患者基本上對維持相同模式並不是很注重，他喜歡隨著衝動和新鮮感起舞，比起回顧過往和分析事態，更容易投入尋找靈感和親身實驗之中。因此，他不僅對「維護」和「保持」生活習慣的概念不感興趣，更無法理解為何還要對自身加以「管理」。

患有躁症的人對於與自己有關的事會非常投入，但對其他事情，例如衣食住行或睡眠等則不怎麼感興趣，因此隨著時間流逝，自身也會逐漸變得筋疲力盡。躁症患者雖然也會向外界發送求救訊號，但通常不是訊號很微弱，就是採用非語言的表達方式。他們總是過於在意他人想法（在腦海中產生太多對話與攻防戰），擔心占用別人的時間，或讓他人覺得不自在，所以故意採取迴避姿態，選擇孤立自己或直接離去。躁症患者主要沉迷於生產、成就、目標、實現、文化和自我。關於喚醒自我、帶有使命感的哲學、宗教及心理學等，是躁症患者最感興趣的領域。我們會試圖借助學術的語言來解釋發生在自己身上的事。

在病情加深之前，患者們大致上會經歷過類似的歷程。十幾歲時會出現自殺傾向的躁症病徵，但往往被當作是脫軌行徑或藝術行為，周邊的人要不是毫無反應，不然就是給予支持。接著在二十來歲初期，一般都會經歷一次嚴重的躁症發作，但當時犯下的錯，也被他人視為醉酒狀態或突發性行為，沒有被當成疾病來處理。可是，像這樣「被視為突發性事件的脫軌行為」，會一輩子跟隨著躁鬱症患者，甚至沒人會認為你所犯下的過失是由於疾病所造成，可能連你自己都這麼認為。大家都以為可能是因為過勞、壓力太大、生活不順、窮困潦倒、喝醉或發生了什麼刺激你的事，所以才出現那些行為。但是大家都錯了，如果出現一次躁症，那就代表你已經搭上了這班列車，而此後這臺列車並不會靠站讓乘客下車，只會加速前行，愈開愈快。

書名：《來自精神病的國度》作者： 理端 出版社：方舟文化／讀書共和國出版時間：2022年6月1日
書名：《來自精神病的國度》
作者： 理端
出版社：方舟文化／讀書共和國
出版時間：2022年6月1日

總的來說，人們對躁鬱症的刻板觀念大致分為兩種，一種是像上述例子一樣，認為躁鬱症單純只是「心情陰晴不定」；另一種則認為躁鬱症是種「藝術家的病」，會讓人變得富「創造性」。所以許多歷史人物被冠以「躁鬱症」之名，在現代醫學中留下輝煌的一頁。在電影《逆倫王朝》 熱烈上映時，我看過很多則分析思悼世子可能患有躁鬱症的報導。雖然我知道用現代醫學來解讀過去的藝術家們可能並不是那麼合適，但對這種嘗試最為熱情的人，正是治療躁鬱症患者的醫師們，這是在他們的努力之下獲得的成果。與躁鬱症有關的人們，試圖從這疾病中去找出積極的可能性，或許這種嘗試，就像性少數族群在推展同志驕傲運動時，也會從過去的人物身上挖掘出「同性戀」傾向的模式一樣。

●本書摘自方舟文化出版之《來自精神病的國度》


躁鬱症 患者 閱讀風向球 方舟文化

延伸閱讀

伊朗列車撞上挖土機脫軌 增至21死數十人傷

《黑帝斯》模組追加太陽神阿波羅幫助地獄不孝子 預計還將新增3名神祇！

NBA／因奪冠機會選湖人 貝茲摩今恭賀前東家勇士返決賽

歐告誤闖榴槤山！全身發抖「感覺刺刺的」 倒退嚕脫困搖尾巴嗨爆

相關新聞

睽違九年！龔萬輝新作《人工少女》看見疫病下的創傷及孤獨

如果可以更早一步掀開時間的底牌，你會不會忍不住窺看最後一張牌面的謎底？ 睽違九年，龔萬輝以個人首部長篇小說探討時間、記憶與孤獨，新書《人工少女》故事中的旅程亦將成為疫病下讀者開啟個人時間、記憶的一把

最佳犯罪小說《非法入境》，致命瘟疫、海上人球宛若「鑽石公主號」真實事件

《非法入境》結合疫情主題虛實交錯，宛如「鑽石公主號」事件新聞精彩創作。本書與《大旱》、《美麗心計》一同榮獲澳洲戴維獎（Davitt Award）最佳犯罪小說，更入圍澳洲Aurealis Award年度科幻小說決選。版權已售出，即將改編電視劇！ 《非法入境》故事中，一場瘟疫侵襲英國，政府頒布嚴格的戒嚴令鎖國，隨之而來的經濟崩壞、失業率飆升，人們為脫離貧窮與疾病紛紛鋌而走險，投入移民計畫，渴望換得新生。「穩固號」就這樣搭載著滿懷希冀的三百多名移工展開漫長旅程。然而，才剛啟程不久，船上竟發生一起離奇命案……緊接著，一個令人恐慌的謠言再起：船上有人染疫！

顛覆你的認知！人類居然能從負面體驗中得到快樂？

簡化人性的理論聲稱我們總是豁盡全力避免痛苦、追求舒適愉悅，希望生活時時刻刻平順無恙。人類本能就對苦與痛避之唯恐不及。整理大師近藤麻理惠告訴大家：無法讓你「怦然心動」（spark joy）的東西其實都可以丟掉。結果她名利雙收，許多人開始認同把無法讓我們開心的東西都斷捨離是美好生活的指引。 然而這種理論並不完整。其實若分量調配得當，身體和精神上的苦痛、困難、失敗、挫折，才是人類真正的追求。

周慕姿《羞辱創傷》探究你的創傷，傷口被看見才會被療癒

你過去遭遇了什麼讓你覺得羞辱、受傷的事？ 我想要先請你，試著把你遭遇過，覺得受傷、脆弱，甚至帶有著羞恥感、罪惡感的經驗與記憶，寫下來，或是對著自己說出來。

特斯拉的最大風險就是馬斯克！

1. 作者李南雨是韓國金融界久負盛名的國際投資專家，曾任香港摩根大通亞太區總部擔任副總裁、三星證券首任研究中心主任，除了在韓國聲譽崇隆， CNN、CNBC、華爾街日報等多家外媒也關注他的觀點。 2. 本書是李南雨在延世大學開授的股票講座，如今因超高人氣而集結成書。

《活出真正的自己，就不再生病》疾病是來自「真實自我」的重要訊息！

如果你相信寫下的願望都會實現，那麼你相信「人生中只會發生必要的事，只會跟必要的人相遇」嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。