美國小說家強納森‧法蘭岑至今最好的作品《十字路》，新書講座即將登場！

文／新經典文化編輯部

6/12(日) 新書講座活動 文化部華山小客廳登場

國際書展剛剛落幕，在書展首日引發轟動的「偉大的美國小說家」強納森‧法蘭岑出席國際連線場，乃首次朝向台灣讀者的新書講座，座無虛席，當天由知名人物記者、作家李桐豪專訪過程中，法蘭岑清晰而誠懇地發表想法，圈粉無數，堪稱書展最大亮點之一。緊接著，新經典文化邀請到作家詹偉雄、馬世芳為閱讀《十字路》此一重量小說進行對談，將在本週日下午於文化部華山小客廳登場。

在美國，強納森‧法蘭岑是這一代最受歡迎、最有名氣（雖然也引來爭議）的小說家，是本世紀第一位登上《時代》封面的作家。在台灣，新經典陸續出版過他的四本小說、三部散文書，創造許多暢銷紀錄。美國大西洋月刊盛讚，甫在台灣出版的第七本──《十字路》，是強納森法蘭岑至今最好的作品！

書名：《十字路》作者：強納森．法蘭岑出版社：新經典文化出版時間：2022年06月01日

《十字路》書名關於藍調傳奇音樂人羅伯・強生（Robert Johnson，1911-1938）的〈十字路藍調〉，又於1968年被英國Cream樂團重新演唱成搖滾樂版〈Crossroads〉，從此聲名大噪。兩首同名歌曲的不同版本，藍調和搖滾，使「十字」因此不僅是信仰的符號表徵，也同時成了舊時代沒落、新文化崛起的標誌。

新經典邀請到作家詹偉雄、馬世芳為本書站台，將以兩首老歌〈Crossroads〉搭配美國1970年代風起雲湧的運動與小說故事對照，由1971年生的作家馬世芳介紹書中音樂與流行文化面，作家詹偉雄從社會觀察、歷史文化切入，精彩可期。

強納森‧法蘭岑《十字路》新書講座 時間：06-12（日）14:30-16:30 場地：華山小客廳（台北市八德路一段1號，華山文創園區中四館2樓） 活動主講人：詹偉雄 x 馬世芳 免費參加，敬請報名：https://forms.gle/uQ53tfJgZXESwkKm9 講者簡介 詹偉雄：台大圖書館學系、台大新聞研究所畢業。曾擔任過財經記者、廣告公司創意總監、文創產業創業者，參與博客來網路書店與《數位時代》、《Shopping Design》、《Soul》、《Gigs》、《短篇小說》等多本雜誌之創辦，著有《美學的經濟》、《球手之美學》、《風格的技術》等書。 退休後領略山岳與荒野之美，生活重心投注於山林走踏與感官意識史研究。2019年協助青年登山家張元植與呂忠翰攻頂世界第二高峰發起「K2 Project 8000 攀登計畫」，目前專職於文化與社會變遷研究、旅行、寫作。 馬世芳：1971年生於台北。大學時代一面在電台介紹經典搖滾，一面編校園刊物。出社會二十多年，始終以文字和音樂為生，有得有失，大抵都是自己甘願。待過出版業，做過社群網站和獨立唱片發行，十多年前正式進入打零工生涯，以迄今日。寫過幾本書，仍在做廣播，拿過開卷好書獎和廣播金鐘獎。

書名：《修正》作者：強納森．法蘭岑出版社：新經典文化出版時間：2022年06月01日

暢銷300萬本的重量級長篇小說《修正》出版20年，《時代》雜誌譽為「偉大的美國小說家」強納森‧法蘭岑推出全新巨作《十字路》長篇小說──拋開炫技的寫法，重返1970年代，寫出對美國、對世代改變最深刻的觀察。《大西洋月刊》讚嘆這是法蘭岑至今最好的作品！《十字路》6月1日由新經典文化出版上市，同步推出《修正》新版。

●本文推薦好書由新經典文化出版之《十字路》。