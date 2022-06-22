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比爾‧蓋茲：「疫苗誠可貴，但解藥更關鍵。」

聯合新聞網／ 天下雜誌出版
圖／Pexels
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文/比爾‧蓋茲

　　當疫情大爆發時，能有效治療非常重要。

　　地塞米松是從1950年代就開始使用的類固醇，可讓新冠重症病患的死亡率減低將近三分之一，治療方式其實有點違反直覺︰它會抑制免疫系統的防禦反應。

　　為何要抑制免疫系統？新冠肺炎一旦過了感染初期，最危險的其實不是病毒，而是免疫系統對病毒的反應。

　　大部分人的免疫系統可在感染後的五、六天內，減少體內的病毒量。但之後免疫系統會變得過度活躍，引發激烈的發炎反應，稱為「細胞介素風暴」，也就是各種訊號蜂擁而起，促使血管滲出大量體液，進入各個重要器官（新冠肺炎造成的這種滲漏特別會傷害肺部）。這種血管內體液流失的現象也會造成低血壓的危險，進而引發器官衰竭和死亡。

　　然而，地塞米松有個缺點，如果患者太早使用，會在免疫系統應當全力阻止病毒複製的當頭，抑制免疫系統。如此一來，會更容易出現併發症，或染上其他趁虛而入的病原。

　　抗病毒藥瑞德西韋，原本是為了治療C型肝炎和呼吸道融合病毒而研發的。後來的研究顯示，瑞德西韋很明顯有助於治療病情尚未嚴重到需要住院的病患。但仍需要在患者發病早期以靜脈注射治療三天。

　　索托維（Sotrovimab）是從SARS病患體內取出分離後改造的單株抗體，可用來治療目前已知所有的新冠變異株。這讓我們有理由保持樂觀，相信科學家將創造出可以作用在不同病毒變異株的廣效抗體。

　　但新冠肺炎的抗體製作昂貴，也必須在有能力為病患注射的醫療單位使用，而且只能幫助剛確診的病患。

書名：《如何避免下一場大流行病》作者： 比爾‧蓋茲出版社：天下雜誌出版時間：2022年6月29日
書名：《如何避免下一場大流行病》
作者： 比爾‧蓋茲
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年6月29日

　　為了拯救更多生命，許多研究人員開始尋找終極解藥，也就是價格便宜、容易施用、可有效治療不同變異株、能防止病患病情惡化的抗病毒藥物。2021年底，這些努力終於有了成果。

　　默沙東研發出抗病毒的口服膠囊莫努匹拉韋（molnupiravir），可大幅降低高危險族群入院或死亡的風險。不久後，輝瑞推出第二種新冠口服藥物帕斯洛韋（Paxlovid）。高風險病患若一有症狀就服用，並佐以一種可延長藥效的藥物，病情惡化為重症或死亡的機率可減少將近90％。

　　當疫情發生，找到有效療法非常關鍵。因為要讓大部分人口都能接種疫苗需很長一段時間，尤其有些疫苗需要施打兩劑，而且並非每個可以打疫苗的人都會選擇接種疫苗，而有些接種過疫苗的人還是遭突破性感染，倘若出現疫苗無法預防的突變株，我們還是希望手邊能有一些可用的療法。

　　更何況有些病原會造成長期傷害，也就是所謂新冠長期症狀（長新冠）。有些人感染新冠幾個月後，症狀依舊嚴重，包括呼吸困難、疲累、頭痛、焦慮、抑鬱、「腦霧」的認知障礙。就算是輕症也可能在好幾週後造成發炎反應，不只影響肺部，也可能影響神經系統和血管。

　　有效治療不僅可以降低醫院的負荷，避免院內病患過多，造成排擠效應以致一些原本能存活的患者喪命，當更好的療法可降低重症與死亡，政府就能放鬆對學校與商家的管制，減少對教育與經濟的衝擊。

　　結合疫苗、準確篩檢、有效治療、即時物資配送，新科學與新作為可以改變許多人的生命與生計。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《如何避免下一場大流行病》。

疫苗 新冠肺炎 患者 天下雜誌 閱讀風向球

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