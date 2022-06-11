準備好去面對，傳染病更頻繁發生的未來。

文/比爾・蓋茲

發現新病原，原本不是什麼新鮮事。WHO指出，過去五十年來，科學家已鑑定出超過1,500種新病原，大多發跡於動物，後來才傳給人類。

古老的傳染病仍存在，就連大部分人都以為是古代才有的鼠疫，也仍未絕跡；WHO每年都接獲至少40起霍亂爆發的通報；在1976年和2018年間，伊波拉病毒共有24起地方爆發和一次地區性流行。如果把小型傳染病算進來，每年可能有200起以上的傳染病爆發。

當一個地方的疫病演變為全球大流行，世界上的每個人都會受到影響。打從開始研究傳染病以來，我就一直很擔心這個問題。尤其是流感病毒和冠狀病毒這類影響呼吸道的病毒，因為傳播速度很快，也就特別危險。

然而，我們正迎來一個全球疫情發生率只會愈來愈高的時代，主要有兩個原因︰一是都市化讓人類以愈來愈快的速度侵占自然棲地，與動物的接觸變多，病害也更有機會從動物跳到人身上，在最近30次無預警的疫情大爆發中，有四分之三都牽涉到人類以外的動物；另一是國際旅行愈來愈頻繁，在新冠疫情爆發前，每年國際入境人次高達14億，而1950年時只有2,500萬。

一般人很難想像疾病傳播有多迅速，大部分人都不曾遇過感染人數指數成長的例子。以伊波拉病毒病毒為例，2014年春天，我開始收到蓋茲基金會公共衛生組寄來有關疫病爆發的電子郵件，透露了不祥之兆。首先是在幾內亞共和國東南部傳出伊波拉病毒的數個感染案例；同年7月，病毒出現在首都柯那克里（Conakry），並跨越國界，在鄰國包括賴比瑞亞和獅子山共和國在內的首都，也出現確診案例。後來病毒散播到包括美國在內的七個國家，超過11,000人因此喪命。

伊波拉病毒很可怕，會讓病患七孔流血，但由於這個疾病發作很快，而且會導致病患癱瘓，所以不會感染上千萬人。流感病毒與新冠病毒就不一樣了。

新冠疫情的經歷讓人永生難忘，就像第二次世界大戰改變了我父母那一代對世界的認知，新冠病毒也改變了我們看世界的角度。

變異株、突破性感染，更令人不安的是疫情會有好幾波，也就是確診數又突然大增。從歷史上的疫病流行就知道，疫情會一波接著一波來襲，但每回出現新一波疫情，我們總是措手不及。

全球疫情再起不是會不會發生，而是何時會發生。 書名：《如何避免下一場大流行病》作者： 比爾‧蓋茲出版社：天下雜誌出版時間：2022年6月29日 如何終結疫病大流行的威脅？我深信創新的力量。創新不只是採用新技術或研發新疫苗，也可以是新做法、新政策、新方案。說到創新，新技術不等同於創新，更需考量安全與效用，尤其是醫療相關領域的創新。

我在這本書會深入說明如何掌握這兩大創新帶給個人、企業、政府的轉型契機。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《如何避免下一場大流行病》。