快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

許皓宜《空心人》／爬梳每一個「空心」背後的心理議題

聯合新聞網／ 遠流出版社
書名：《空心人：擁抱渴望被愛的靈魂》 作者：許皓宜、凌柏瑋 出版社：遠流出版 出版日期：2022年5月26日
書名：《空心人：擁抱渴望被愛的靈魂》
作者：許皓宜、凌柏瑋
出版社：遠流出版
出版日期：2022年5月26日

文／許皓宜；攝影・文／凌柏瑋

無人知曉的溫柔

大概就是這件事之後，我幾乎不再穿高跟鞋了。

那時我剛換新工作沒多久，還忙著嘗鮮般品味校園裡悠閒自由的氛圍。所以這事件發生當下，我腳上正掛著一雙新入手的優雅高跟鞋，和緩地站在講台上和學生們討論人性哲理。

教室外走廊上卻傳來陣陣急促的奔跑聲，聲響很快竄到了教室門口。只見兩名校安人員氣喘吁吁地對我喊道：「快！頂樓有人正要跳！」

瞬間，彷彿本能似的，不用回覆任何語言地，我摘掉腳上那兩枚華麗卻累贅的跟鞋，赤著腳，隨著兩位同事跳下層層樓梯，躍進平面的水泥地和柏油路。

一名新加入我們隊伍的同事拋來一雙順手牽羊的合腳拖鞋，為我阻隔柏油路面的炙熱，讓我讚嘆平底鞋業者的發明，真是我們奔往助人路上的最佳夥伴。

我是很久以後才發現，從教室到那棟事發大樓的距離，算算至少也有好幾公里，我們卻只用極短的數分鐘時間就奔進了現場。

我想，或許是從事危機工作的人，脊梁骨底下原來都被偷偷埋藏著一根燃火線，平常你不會記得它的存在，但只要撞見「有人要死了」的危險字眼，火線就會立馬自體燃燒，讓你發揮自己想像不到的潛能。

所以當我們闖進四處站滿警消人員的事發現場時，我如同被安裝了自動駕駛系統般，繼續攀爬樓梯邁向頂樓，然後撥開消防門外兩名警察的手，看見樓頂平台上方的水塔處，早我一步抵達的同事正駐守在女兒牆旁，試圖阻擋一名裙襬迎著強風飄動的陌生女子。

我和同事交換了眼神和手勢，在我攀爬到女兒牆邊的同時，她則沿著我身後爬回下方。

女子似乎感覺到身旁的變動，將目光投到剛抵達她身旁的我身上。而我正幡然醒悟，原來自己竟不知不覺地爬上了校園至高處……

「媽呀，我真的好累！我有懼高症啊！」幾乎是不經大腦地脫口而出。因為我不記得教科書上有哪段曾經記載，上頂樓跟要自殺的人談話，是要說些什麼？

陌生女子望著我皺了皺眉頭，我感覺自己大概處於一種滿頭大汗又渾身脫水的矛盾狀態，但清晰可見的是，眼前的女子臉上掛著一雙因為過度哭泣而腫脹的眼睛。

「我剛剛從那一棟樓一路跑到這裡都沒有停，你看……」我摘下腳上那對方才陪伴我整路的拖鞋，連結著橡膠底的鞋帶因為過度磨損已經瀕臨斷裂。

見她沒有拒絕，我小心翼翼地將拖鞋向她遞近，「所以，你願意和我聊聊嗎？在決定跳下去之前？」

她看著即將解體的那雙拖鞋，居然點頭同意了我的邀請，並且逕自繞到我身後，順著女兒牆滑下身子，回到頂樓平台上比較不那麼危險的區域。

她的主動讓我愣在原處，耳邊卻聽見她對我說：「下來啊，你不是怕高？」

我如同一個剛從白日夢起身的人，趕緊將身子抽離那危險的至高處。只見女子蜷縮在牆邊坐下，消防門外的若干人等則是比手畫腳地啞口隔空探問我：「現在什麼狀況？」

我面部猙獰地對他們揮動雙手，默契如我同事明白那是「叫你們滾！」的意思。同事溫柔地安撫躁動的警務人員，然後掩上消防門，留給我和女子一方獨處的空間。

樓頂。強風。

穿著白色衣裙縮在牆角的陌生女子。和拎著一雙撐不了多久便會入土為安的拖鞋的我。

這真是一個奇幻的會談場域。

依照研究顯示，有超過四成五的自殺者，在自殺前曾清楚表達他們的自殺意圖。問題來了：如果你感覺到身邊的朋友正在對你吐露疑似輕生的念頭，那麼，你該不該直接和他討論自殺這件事呢？

過去，每當我對上述問題做民意調查的時候，大部分的人會搖頭，覺得這種敏感議題不要去碰，以免刺激想要輕生的當事人。但在我的經驗裡，欲輕生的人之所以表達出自殺意念，不外乎是想為自己尋求一個「對話」的機會。

而我眼前這名穿著白色衣裙的女子，便是讓我明白「對話」在人們絕望時有多重要的指引者。

在我的筆記裡，她的代號叫「溫柔」。沒錯，因為她個性真的很溫柔。

太過溫柔的人，在職場裡面可能有種危險，就是一不小心便會成為「濫好人」。比如：旁邊的同事要提早下班去約會，臨走前把未完的工作轉到她手上：「拜託，拜託，你人最好了。」

她溫柔地接過屬於別人帳上的這份工。偏偏她自己的事還沒做完呢！

老闆走出辦公室追她的進度。「啊，對不起，對不起，我這邊弄好馬上就去做。」她溫柔地接下老闆的急躁與怒斥。

「自己工作不做，做別人的幹嘛？吃飽太閒！」老闆一句話就擊碎她的溫柔。

但她依然溫柔地完成同事的請託，溫柔地為了做不完的本分加班，然後溫柔地承接老闆好像永遠無法賞識她的表情臉孔。

直到她身體出了問題。

一顆惡性腫瘤在她體內萌芽，張著血盆大口吞噬她體內原本完好的器官。

在她發現自己生病的那個下午，她拿著令人絕望的報告回到辦公室，卻發現身體依然自動化地溫柔配合周遭他人的要求。

生病了的恐慌感，在她出社會後的第一個職場裡，居然無人可訴說。

「沒打算告訴家人嗎？」聽到這裡，我不禁好奇發問。

她搖搖頭，溫柔依舊：「我不想讓他們擔心。」

我不知道你們是否曾經有過那種「世界之大卻沒有一處可容身於我」的感覺？一旦心情如此，藍天白雲、花草樹木，剎時間都將失去顏色。

我的當事人「溫柔」，大概就是在這種黑白的狀態下，一步一步踏上階梯，踩往危險的至高處。整個世界都沒有色彩的人，有何可懼的呢？

喜怒哀樂驚惡懼，原是心理學所言的人類基本情緒。然而，當一個人發現這些感受已經無法在心頭泛起漣漪，大概就會接觸到所謂「生無可戀」的感覺。

溫柔對我描述這段經驗時，眼神空洞彷彿失去靈魂，但那雙黑白分明的眼眸底下，因哭泣膨脹的浮腫依舊。於是我指著她的眼皮問：「如果是這樣，那你為什麼還要哭？」

故事說到這兒，我想有些對情緒比較敏感的讀者應該可以想像，當我問完這句話後，我的當事人眼眶便會泛起淚水。

為什麼呢？在心理學的概念裡，溫柔身上展現出的是一種「不一致」的表達狀態：眼神空洞的缺乏情感，對應著眼皮浮腫的情感豐富。這往往顯示當事人的大腦意識和內在潛意識，正處於一個矛盾衝突的狀況。

而「對話」在此時的功能，便是讓當事人理解到自己的狀態後，能暫停下來，為矛盾的地方進行整合。

順著溫柔開始浮動的情緒，我對她說：「我猜，當你站上那個生死一線之處時，你心裡想到了什麼，所以你哭，而沒有立即往下跳？」

她用力地點頭，「我原本想從這邊跳，可是我想，如果我從這裡跳，那棟樓的學生如果目睹了，會有創傷。所以我想換從這邊跳，但我發現就變成另一棟大樓的學生可能看到，他們也會有創傷。」她伸出手指頭開始比劃，「結果我居然找不到一個角落，是可以安靜地跳下去，不造成別人創傷的……」

她說到這兒，換我眼眶泛紅。靠，溫柔的個性為什麼他媽的要這麼溫柔？

有人說，會自殺的人都是自私的，死了一了百了，把問題丟給別人。

這無疑是個超級大偏見。因為世上有許多在你眼裡看起來「自私」的人，他們的內在其實無比體貼、無比溫柔。

【後 記】

事件發生後，溫柔就離職了。我想這是她對老闆和同事的溫柔，不想留下來造成大家的困擾。一陣子後，我收到她的訊息，她跑到國外去打工留學，皮膚曬得很黑，傳來的照片中，臉上開始展現了對自己的溫柔。雖然我很想問候她身上的疾病，但看見她和身旁友伴的鬼臉和笑容，我忽然覺得：只要能在遙遠的國度找到一個可容身的地方，身體痛不痛，已不再是重要的事。

●本文摘自遠流出版之《空心人：擁抱渴望被愛的靈魂》。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980


遠流出版 閱讀風向球 許皓宜

延伸閱讀

好搭造型又防水 用一雙時尚雨鞋甩開雨天煩躁心情

影／新店男分手又欠債「人生跌谷底」 跑公司13樓大鬧輕生

夫妻失和 26歲男上山欲輕生卻「斷繩」：老天爺留我命

13縣市大雨特報 注意雷擊強風及溪水暴漲

相關新聞

從動物行為中看見人類習性，其實我們沒什麼不同！

人類所擁有的道德觀，全都可以在動物身上看到相對應的行為模式。 原來我們與動物都一樣，富涵道德感與正義之心。 徹底打破「自私的基因」的功利假說！

如何不讓壓力奪走你的腦力！ 負面壓力造成危機，但正面壓力卻是轉機！

文／青砥瑞人 「負面壓力」與「正面壓力」 我們身處的這個世界，同時存在著正面及負面的事物。但因為深受負面偏見的影響，所以眼中所看見的世界往往會偏向負面居多。 同樣的道理，壓力也存在著正面

「愛水」的母親！《女力重生》看見30篇真實女性故事

母親是個經濟獨立的女性。今年她已經九十五歲，早在六十歲時，就替自己準備好退休金，不用子女替她負擔生活費。

盧彥勳《生於奮鬥》／如何踏上從未有人走過的職業選手之路

「我決定成為職業選手時，很多人也覺得台灣男子選手不可能成功，但我已經打了超過二十年，也寫下許多紀錄，這些紀錄都是為了被超越而存在。」盧威儒、盧彥勳兄弟首度聯手剖析二十年的心路歷程，彙集國內外網壇賽事珍貴照片、與世界名將的互動故事。透過本書，讓我們從頭了解盧彥勳如何從零開始，走出他的網球之路。

陳雨航／她們的錯置人生────《一個人在島上》推薦序

文／陳雨航 　　於小說集《一個人在島上》多數的主角而言，她們（是的，女性）鮮少有對自然的嚮往（大自然都在電視裡），城市才是她們的原鄉。她們原居或新移，順著現實的制約在城市裡辛苦謀職維生，三餐簡樸

台股老先覺杜金龍教你五指標判定進出場買賣點！

學好技術分析，就等於認清飆股長相、掌握買賣時機！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。