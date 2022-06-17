林志玲《剛剛好的優雅》：如果要替我貼標籤的話，請幫我貼上「微笑的標籤」

文／林志玲

從小我就是個很愛笑的人，笑點低，也很容易因為小事而開心。

和所有人一樣，我也經歷過一段剛出道的新人時期，在一群長得都很高、外型個個出色的同儕裡，並不覺得自己特別被看好，也沒有比別人多的工作機會。當時，時尚教父洪老師說：「志玲啊，妳就是個鄰家女孩兒，要找到自己的特色。」這句話對我而言太重要了，在一次次的試鏡失敗後，我並沒有落入比較或失去自信的陷阱：因為永遠會有人比自己高、比自己上鏡、比自己多了一些經驗。但是，我們不是商品，並沒有好與不好，而是適合與不適合。在模特兒界，我並不特別，不會第一眼被看到，但是，一定有適合我的機會，要靠自己找到自己獨一無二的定位。

爸爸說我是愛笑的女兒（生出來就是喔），本來我並不覺得自己喜歡笑這一點有什麼特別，直到有一次剛好看到一篇報導，清華大學的沈君山校長在接受採訪時說，打開電視不管怎麼轉臺多半是社會的負面消息，這時看到林志玲帶著微笑出現在螢幕上的樣子，心裡感受到一陣溫暖和希望。

後來我有緣見到他本人，他當時生病了，而且病得很嚴重，在病床上的他，如陽光般溫暖的帶著微笑迎接著我。他說很多朋友送他海報，讓他一直可以看到志玲姊姊的笑容，雖然有點太多了。

原來，微笑是可以透過螢幕帶給大家感染力的，微笑也是可以穿越時空，走進大家心裡面的，它是一種最美好的無聲語言。

不管在任何時刻，都不要輕忽微笑帶來的能量，帶給別人快樂的同時，自己也收穫了快樂，還有什麼比這更美好的循環呢？ 每天帶著微笑起床，迎接自己將創造的一天。 就算有些不如預期，笑一笑自己，很多事情也感覺不會那麼糟糕。

微笑是上天賜給我們既樸實又珍貴的禮物，它不需花費一分一毫，僅僅嘴角上揚，就可以帶給人們美好的心情與暖心的感受。不分年齡、沒有言語隔閡或任何限制，都可以透過微笑讓對方收到自己的心意。

真正發自內心的微笑沒有目的，不會因為有求於人或和他人之間的利益關係而有所分別。無論是對強者，還是弱者，每一個笑容都應該發自真心。

試一試吧，每一個第一次接觸，都從微笑開始。我相信你也會，獲得一個微笑。你的微笑也會被對方記在心中。有段時間大家很喜歡替別人貼上各式各樣的標籤，如果要替我貼標籤的話，請幫我貼上「微笑的標籤」。未來的未來，希望大家想起我的時候，腦海中浮現的，是一抹暖暖的微笑。

【ChiLing優雅小提醒】

◆微笑不需花費一分一毫，僅僅嘴角上揚，就可以帶給人們美好的心情與暖心感受。

◆無論面對強者還是弱者，每一個笑容都應該發自真心。

●本文摘自遠流出版之《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》。