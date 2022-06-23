南北朝巫術與魔幻秘史！亞洲武俠名家鄭丰《綾羅歌》重磅上市！

文／鄭丰

「備車，備馬！主人、主母、郎君和小娘子們要出門啦！」

洛陽城阜財里東沈氏大宅中，大廳門外上馬堂前，一個身形微胖、頭頂微禿的中年宅院管事，一疊聲地呼喊催促著。數十名衣著鮮淨齊整的馬夫和僕人奔趨來去，忙中有序地備好了兩輛簇新的馬車，馬車車身為紅柚木，車輪為青榆木，車轅則為水曲柳所製；車壁漆成紅色，車頂鑲金，飾以五彩纓絡。每輛車前各套著兩匹高大健壯的北方駿馬，馬轡繫環皆以真金實銀打造，鎏金上綴著銀錢、寶珠、飛燕和駿馬等裝飾，在日頭下閃閃發光。四名馬夫牽著四匹駿馬來到正屋門外，駐馬等候；幾個童僕快手在兩輛馬車門旁的青石板地上放置了半尺高的純銀踏腳凳，各自用衣袖快速將銀凳擦得潔淨光亮。

（圖／unsplash）

那宅院管事來到馬車之旁，上下左右仔細檢視，又伸出胖胖的手指，小心梳理從車頂懸掛而下的五色琉璃纓絡，接著探頭入內審視，拍去繡金錦緞座褥上的些許灰塵。眼見一切安排妥當，宅院管事才對馬夫和僕人點點頭，說道：「可以了。主母的坐騎呢？」

後方一個馬夫高聲答道：「主母的『踏燕』在這兒，已上好鞍鞬轡頭了。」牽過一匹高大的青驄花斑馬而來。這匹馬不但矯健雄駿，身上裝飾更是奪目，金帶扣、銀帶箍、鎏金鐵馬銜、鑲玉銀馬籠頭，配上嵌有馬形玉飾的鞍帶、銀馬鐙，馬鞍上鋪著大紅繡花錦緞，光鮮燦爛至極。

宅院管事點點頭，說道：「甚好。我這便去稟報主人。」快步趨入正廳，在門口躬身稟報道：「啟稟阿郎，馬車已備妥了。」

大廳正中，一個華服男子盤膝坐在金銀錦墊之上，正低頭查閱身前几上一本厚厚的帳冊。男子衣著雖華貴，一雙手卻頗為粗糙，撫著帳冊的指節上長滿了繭子。一個留著山羊鬍子的老者捧著幾本帳冊，恭敬地跪在一旁伺候。

華服男子聽見門外宅院管事的稟報，並不抬頭，只擺手道：「知道了。冉管事，派人去請夫人、郎君和兩位小娘子。」

那姓冉的宅院管事應了，立即吩咐僕人婢女去恭請主母、郎君、小娘子等人。

華服男子闔上了帳冊，對那山羊鬍子道：「桑園的帳可以了。絲坊的帳，我明日再看吧。」

山羊鬍子答道：「謹遵東家之命。」小心翼翼地闔上帳冊，疊放整齊，捧在懷裡，起身向華服男子躬身行禮，退出正廳。

華服男子站起身，走到大廳門口。他約莫四十來歲年紀，身穿赭色團虎紋錦袍，體形略瘦而結實，腳步沉穩，黑瘦清俊的臉上透出精明警醒之色。若看服色裝扮，這人顯然是這座大宅的主人；若看他的體態舉止，卻似個飽經風霜的江湖人。

華服男子望向垂手立在門外伺候的冉管事，問道：「壽禮可備妥了？」

冉管事答道：「回稟阿郎，都已齊備。老奴方才與大郎一道，再次檢視過了給駙馬準備的壽禮。」

華服男子道：「可是我上回交代的，雙蝠萬壽紋大紅織錦？」

冉管事道：「正是。昨日大郎和李大掌櫃一同挑撿了極品雙蝠萬壽紋大紅織錦一百疋，已裝入十只檀木箱子，安置在馬車上了。」

華服男子露出滿意之色，點頭道：「甚好。」

這時，一個身穿碧綠綾羅繡衫、紫紗長裙的貴婦從廳中快步走出，身後跟著一名僕婦、一名年輕侍女。貴婦望了望門外的馬車，皺眉對冉管事道：「我的馬呢？」

冉管事連忙躬身道：「啟稟娘子，您的『踏燕』已備好了，就在門外。」

華服男子揚起眉毛，望向妻子，脫口道：「妳要騎馬？」

貴婦三十來歲年紀，一張橢圓臉，眉目間英氣十足。這時她挑起雙眉，高聲對丈夫道：「我出門時，哪回不騎馬了？」

華服男子露出微笑，安撫地道：「不、不，我可無意阻止娘子騎馬。咱們這回去給駙馬拜六十大壽，公主想必樂意見到娘子騎馬的英姿，就只怕..只怕駙馬不喜我等唐突。」

貴婦一笑，說道：「我在大門之外下馬，駙馬又怎會知道我是騎馬去的？」轉頭問冉管事道：「大娘和二娘的馬都備好了麼？」

冉管事還未回答，華服男子已皺起眉頭，插口道：「雁兒剛剛訂親，怎能騎馬上街？盧家可是有著百年傳承的漢人世家大族，絕不樂見未進門的新婦如此拋頭露面。」

貴婦「哼」了一聲，撇嘴道：「你們漢人，偏有這許多規矩！好吧，大娘就乘車好了。冉管事，快給二娘備馬！」冉管事連聲答應了，自去吩咐。

華服男子見妻子堅持自己和小女兒要騎馬出門，只能苦笑，不再爭辯。

這華服男子姓沈名拓，正是這座沈家大宅的主人。沈家乃是洛陽首屈一指的絲綢大賈，富可敵國；沈氏原為南方漢人，三十多年前隨齊朝大臣王肅背齊歸魏，定居洛陽。王肅出身琅琊王家，父親王奐曾任雍州刺史，後遭齊武帝蕭賾殺害，王肅憤而歸降北魏。王肅初投魏時，高祖方遷都洛陽，見王肅博學多才、通曉舊事，因此大加重用，封為尚書令，呼其「王生」，延請他為營建新都出計獻策，更將自己的妹妹陳留長公主嫁給了他。高祖並命將作大匠在洛陽城東南興建巨園華宅，供王肅和公主居住，並將該里命名為「延賢里」。

王肅為了討好公主，並炫耀南方絲織技巧，於是讓出身絲綢世家的屬僚沈譽養蠶取絲、染織成綢，製出花樣新穎的綢緞，獻給公主揀選。公主一見之下，果然喜歡非常，愛不釋手。王肅甚是滿意，將沈家所製綢緞命名為「沈緞」，令沈譽大量製造，除了供公主選用，亦進貢北魏皇室。洛陽城初興，數萬皇族貴宦受命遷入城中，時值魏高祖極力漢化，下令人人改穿漢族衣裳，絲綢需求因而大增。沈譽覷見商機，於是在洛陽城外購入數十頃桑園，廣植桑樹，採桑養蠶，煮繭取絲；又建造了百餘座絲坊、染坊和織坊，巧用南方絲織之法，織出圖案精緻多變、質地輕軟細柔、色彩鮮豔亮麗，獨樹一幟的「沈緞」，更與山東的「大文綾」、「連珠孔雀羅」和阿縣的「縞」齊名。「沈緞」得長公主青睞有加，很快便受到其他皇族富宦的重視，爭相採購，舖頭從此門庭若市、生意興隆，不過一代之間，便致暴富一方。

到沈拓時，已是沈家第二代；由於高祖鼓勵胡漢通婚，因此沈譽讓獨子沈拓娶了鮮卑女子羅氏為妻。高祖遷都洛陽後，敕令胡姓一律改為漢姓；羅姓原為叱羅，羅氏的祖上叱羅鑒曾為大魏名將，戰功彪炳，惟傳到羅氏時，再無男丁，家族已趨式微。遷洛的鮮卑貴族雖大抵漢化，人人說漢語、著漢服，但羅氏一族仍未脫粗獷勇武之風，羅氏自幼便騎馬射箭，勇健豪邁，英姿颯爽；在她心中，女子騎馬射箭、在外出行遊走乃是天經地義之事，與漢人禮俗大相逕庭。沈拓和妻子羅氏雖結褵多年，卻仍不時因漢胡習俗差異而小起爭執；而羅氏性情強悍，大多時候都以沈拓讓步遷就收場。

●本文摘選自奇幻基地／城邦文化出版之《綾羅歌．卷一》。