法國家喻戶曉的「教養專家」馮絲瓦茲‧多爾多，伴你找出最適當的育兒方式

當我知道心靈工坊要出版馮絲瓦茲‧多爾多的《孩子說「不」，才會去做》時，我有些擔心，雖然作者是法國家喻戶曉的「教養專家」，教養理念影響了一整個世代的法國父母，但畢竟是「一整個世代」前，教養觀念雖不至於日新月異，可是隨著兒童權在近代越受重視與討論，父母教養觀念也有了明顯改變。

幸好，多爾多在序文即表明，「兒童是社會的未來，可是社會從未聽到兒童的心聲」，強調了兒童是重要且獨立的個體，同時提醒，自己雖是兒科醫師與精神分析師背景，但製作此節目不是為了提供諮商，更不是提供一個現成的解方；而是希望為那些身處困境的父母，換個角度思考，挖掘出孩子行為問題背後的意義，讓他們更理解、幫助孩子，即便是沒有育兒需求的讀者，也能從本書學習到更友善對待兒童的方式。

（圖／unsplash）

本書提出了許多重要且有用的提醒，例如成人認為兒童「任性」擾亂秩序，是因為沒有好好了解發生什麼事，例如孩子已經走得很累了，但大人評估他的年紀已經不需要推車，就覺得孩子「明明可以走卻假裝走不動」。兒童的牢騷、大吼大叫、哭鬧，其實都是做了也可能被忽視的無效反抗。

還有，不要逼不餓的孩子吃飯，孩子吃進肚子的只有焦慮；情緒敏感的孩子需要的不是小心翼翼對待，而是不被評斷好壞地完全接納；看似對處罰「毫不在乎」的孩子，其實是因為神經緊繃，且自尊心強；大人無論如何都不能羞辱孩子，打罵孩子只是父母自我控制不足的表現，不要隨便幫自己找合理藉口。本書還有一般教養書少見的內容，例如如何處理收養孩子的心理狀態、協助孩子轉換國家（語言）和居住環境，孩子重病或進行手術治療時，如何安撫孩子。

多爾多對兒童十分寬容與友善，孩子發脾氣時不用責備，可以說「我以前就跟你一樣」，來幫孩子緩頰，也提醒他學習情緒控制的表達。孩子說髒話，父母可以討論分享自己也會的髒話，但讓孩子知道什麼場合該使用什麼語言。

書名：《孩子說「不」，才會去做》作者：馮絲瓦茲‧多爾多出版社：心靈工坊 出版時間：2022年6月7日

最讓人驚嘆的，是多爾多早就提出「每個孩子都不一樣，每個人從出生開始就不相同」的觀點，父母應該把每個孩子當作獨生子女看待，而非相互比較。當孩子進入說「不」的階段，固然讓父母不耐與憤怒，但別忘了，孩子正要長出自我，他們的「不」並非為了事事反駁，而是正在學習以自己的方式去做事，發展出屬於自己的生活模式。

要注意的是，多爾多身處年代與我們不同，所以性別分工觀念相對保守，例如關於性的問題，他認為男孩問題應由父親（成年男性）回答；讓家中年長的孩子陪伴母親生產，可能有負面影響；孩子看到大人的身體，會覺得自己不如大人；或者是「孩子選擇了他們的父母」，所以即使因為育兒環境不佳、過勞等社會因素，影響父母無法有更寬厚包容的教養態度，甚至影響愛孩子的方式，孩子都能明白……等，這些觀念，在今時今日都已可被反駁、必須有所調整。

但多爾多的育兒觀充滿彈性與包容是無庸置疑的，所有的育兒問題都不會只有一個答案，每對父母和孩子相處的模式都不同，所以不要隨意地用自己的經驗去評斷他人。雖然為人父母的過程，我們可能複製父母的教養方式，也可能刻意選擇完全不同的做法，但孩子的各種問題，都是在提醒我們沒有「標準兒童」，只有細心觀察、認真學習，接受混亂與彈性就是生活日常，才能找到最適當的育兒方式，不只是為了陪伴孩子成長，也是讓我們面對藏在內心深處，渴望被好好對待與陪伴的內在小孩。

●本文推薦書為心靈工坊出版之《孩子說「不」，才會去做》。