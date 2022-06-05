快訊

汐止機車雙載車禍死者身分曝光 是新秀陶藝家陳子雲

新北女警連撞賓士、特斯拉等3車僅賠50萬…車主怒斥擺爛 警方回應

《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》：提高人生滿意度！

聯合新聞網／ 商周出版
圖/pexels
圖/pexels

文／永藤かおる

我們遇見的五大課題

POINT① 直視人生的五大課題。

POINT② 檢視「充實度」，作為人生指標。

阿德勒展示的三＋二課題

人在一生中會面臨各式各樣的課題，阿德勒將這些課題稱為「人生課題」，分成以下三類：

工作課題

工作，就是自己在社會上被賦予的職務。不只賺取薪資的工作，專業家庭主婦的家事、育兒，學生的課業及孩子的遊戲都包含在內。

交友課題

交友，指的是保持與周遭其他人良好的人際關係。除了朋友和職場同事外，與身邊眾人的交流往來也包含在內。

愛的課題

夫妻、親子等家庭關係、伴侶關係之間的課題。特徵是關係愈深的對象，一旦出現問題就愈難修復。

除了這三個課題，現代阿德勒心理學又另外加入了兩大課題。

自我課題

自我課題，就是透過與自己的相處接受自己。健康、嗜好、娛樂等構成自我的條件都包含在內。

靈魂課題

與超越人類的存在相處的課題。包括大自然、神佛及宇宙、冥想與宗教儀式等。

試著作為人生的指標

這與你相關的五大課題，假設以十個階段來評分，你的充實度達到第幾階段了呢？這裡的充實度指的不是花費的時間，而是精神上的充實程度。

人生課題將成為我們人生的指標。透過評分，就能客觀判斷自己現在最重視哪項課題，又對哪項課題感到不滿足。

書名：《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》作者：永藤かおる◎著 岩井俊憲◎監修出版社：商周出版出版時間：2022年6月2日
書名：《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》
作者：永藤かおる◎著 岩井俊憲◎監修
出版社：商周出版
出版時間：2022年6月2日

如果現在的狀態是「喜歡工作的內容，但老是加班加到筋疲力盡，面臨緊繃極限」，這樣的人對工作課題的評分一定不高。反過來說，就算看在別人眼中朋友不多，只要自己對與周遭的人際關係感到滿足，交友課題就有可能獲得高評價。

不需要取得整體平衡。對於自己不重視的課題，不用刻意取得高評價。充其量只是用自己的標準，確認「哪一項課題想怎麼做」。

請定期檢視各項課題的充實度，隨時思考「現在必須投入哪項課題」，如此一來，一定能提高人生的滿意度。

隨時思考「現在必須投入哪項課題」，提高人生的滿意度。

圖／商周出版《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》
圖／商周出版《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》

●本文摘自「商周出版」出版之《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》。


商周出版 閱讀風向球

延伸閱讀

情緒來的當下難以控制？你可能正處於「兒童自我狀態」

50歲必看 別跟自己過不過 不一樣的50＋向全新的展開

女研究員進入元宇宙 不到1小時就被「性侵」：很不安

元宇宙女子被「性侵」旁觀者起哄 陸學者：如何保人尊嚴？

相關新聞

《活出真正的自己，就不再生病》疾病是來自「真實自我」的重要訊息！

如果你相信寫下的願望都會實現，那麼你相信「人生中只會發生必要的事，只會跟必要的人相遇」嗎？

【udn閱讀‧愛書任務】《羞辱創傷》抽免費贈書！

寶瓶文化五月底最新上市療癒大作，由《情緒勒索》暢銷作者兼諮商心理師周慕姿所著《羞辱創傷：最日常，卻最椎心的痛楚》探討你我從小都可能經歷過的的羞辱教養方式與創傷。 羞辱創傷，是我們教養文化裡，最沉痛巨

宋怡慧／一段奇幻之旅，一趟文化尋訪的學習之途──讀《長生石的守護者》

卡爾維諾曾說：「在青少年時代，每一次閱讀就像每一次經驗，都會增添獨特的滋味和意義。」本書作者陳郁如，從黑暗巫法與長生石的意涵出發，藉由閱讀，想帶給讀者生命的啟示與意義，值得讀者抽絲剝繭的去尋求。《長生石的守護者》仍舊延續作者擅長的寫作風格，透過穿越的奇幻之旅，讓讀者經歷現實生活無法體驗的經驗，借助刺激與想像的闖關元素，讓讀者跟著主角不斷跨越、學習，再跨越、再學習，藉由這樣的閱讀經驗，學習如何面對真實的人生難關，進而自我超越。

《訂製你的無病生活》從同病同治，走向治未病

每個人的基因、生活環境、飲食習慣、生活作息等不盡相同，造就獨一無二的個體，以往一體適用的治療方式，忽略個體化的差異，也就是「同病同治」，但未必有相同的治療結果。 《訂製你的無病生活》集結三十個關乎健康的提問，除了以淺顯易懂的方式帶讀者了解各病症的起因與現行療法，也將細數目前精準醫療的發展，在這些疾病的預防診治上有何創新與突破。

改變沒你想的那麼困難！不好的習慣、工具，該如何丟掉？

不知道各位是一個願意接受新事物的人，還是一旦習慣了某種事物，就不太喜歡改變的類型呢？我自己是有點矛盾的人，在某些時候我很樂意接受新事物；但有些時候又有點固執，不太願意改變。 只是幾次慘痛的經驗告訴我，不要太固執，至少試試看，否則自己可能會錯失提升效率的好機會。

聲音經濟就是未來！語音的世界也在發展「個人化」

語音科技的發展如何改變市場 為了活化、擴大市場，除了增加「聽的人」與「聽的時間」之外，收益化也很重要。無線耳機的普及和語音科技的發展，將有機會拓展其可能性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。