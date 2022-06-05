《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》：提高人生滿意度！

文／永藤かおる

我們遇見的五大課題

POINT① 直視人生的五大課題。

POINT② 檢視「充實度」，作為人生指標。

▶阿德勒展示的三＋二課題

人在一生中會面臨各式各樣的課題，阿德勒將這些課題稱為「人生課題」，分成以下三類：

❶工作課題

工作，就是自己在社會上被賦予的職務。不只賺取薪資的工作，專業家庭主婦的家事、育兒，學生的課業及孩子的遊戲都包含在內。

❷交友課題

交友，指的是保持與周遭其他人良好的人際關係。除了朋友和職場同事外，與身邊眾人的交流往來也包含在內。

❸愛的課題

夫妻、親子等家庭關係、伴侶關係之間的課題。特徵是關係愈深的對象，一旦出現問題就愈難修復。

除了這三個課題，現代阿德勒心理學又另外加入了兩大課題。

❹自我課題

自我課題，就是透過與自己的相處接受自己。健康、嗜好、娛樂等構成自我的條件都包含在內。

❺靈魂課題

與超越人類的存在相處的課題。包括大自然、神佛及宇宙、冥想與宗教儀式等。

▶試著作為人生的指標

這與你相關的五大課題，假設以十個階段來評分，你的充實度達到第幾階段了呢？這裡的充實度指的不是花費的時間，而是精神上的充實程度。

人生課題將成為我們人生的指標。透過評分，就能客觀判斷自己現在最重視哪項課題，又對哪項課題感到不滿足。 書名：《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》作者：永藤かおる◎著 岩井俊憲◎監修出版社：商周出版出版時間：2022年6月2日

如果現在的狀態是「喜歡工作的內容，但老是加班加到筋疲力盡，面臨緊繃極限」，這樣的人對工作課題的評分一定不高。反過來說，就算看在別人眼中朋友不多，只要自己對與周遭的人際關係感到滿足，交友課題就有可能獲得高評價。

不需要取得整體平衡。對於自己不重視的課題，不用刻意取得高評價。充其量只是用自己的標準，確認「哪一項課題想怎麼做」。

請定期檢視各項課題的充實度，隨時思考「現在必須投入哪項課題」，如此一來，一定能提高人生的滿意度。

隨時思考「現在必須投入哪項課題」，提高人生的滿意度。

圖／商周出版《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》

●本文摘自「商周出版」出版之《一看就懂！圖解 1小時讀懂阿德勒心理學》。