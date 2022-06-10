周慕姿《羞辱創傷》探究你的創傷，傷口被看見才會被療癒

文／周慕姿

這段療癒過程，是你一路上都孤獨著自己找路的理解，也是你一路上承擔經歷了許多的懂得。你過去遭遇了什麼讓你覺得羞辱、受傷的事？在讀了前面關於羞辱創傷的描述，你發現自己有著類似的經驗嗎？

或許，讀完了這些關於羞辱創傷的描述，你想要趕快了解的，是羞辱創傷對自己現在的影響，以及想知道要怎麼做，才能趕快「好起來」。但我想要先請你，試著把你遭遇過，覺得受傷、脆弱，甚至帶有著羞恥感、罪惡感的經驗與記憶，寫下來，或是對著自己說出來。

為什麼一定要說出來呢？

面對羞辱創傷，當時的情景，會因為被他人對待或傷害的關係，成為我們生命中的一個汙點，自己的被羞辱記憶。但是，這個記憶是被他人「扭曲過的」。也就是說，是因為我們以他人的觀點為觀點，以他人的感受為感受，而重塑了這個記憶本身。

這個記憶本身的「訴說權」，它是什麼樣子的，而我們遭受了什麼，是怎樣的感受與情緒，就這樣，都箝制在他人的手上。

因此，去描述、理解自己到底經驗了什麼，當時是什麼樣的感受與情緒，而這又怎麼影響了我們，是一個很重要的自我療傷的階段，也是幫助自己理解：

這些經驗本身，對我們產生了什麼影響，造成我們會成為現在的自己。

當我們不說出來，我們無法擁有力量，去阻止施加創傷者。當這些是祕密，他們會以為自己仍然可以這麼做。而「祕密」，會讓這個羞恥感，繼續留在我們身上，使得我們承擔這些，變成我們性格中的一部分。

把這些羞恥感還給對方，是一件很重要的事情。

還有，這是一種「賦能」，是我們開始學會保護自己、開始給自己力量、開始去正視自己遭受過什麼，以及當時我的感受與情緒是什麼，我終於可以拿回來的證明。

「自我悲憫」，讓自己能夠前進

在韓劇《少年法庭》中有一段話，直擊我心。

「遭受家庭暴力的孩子們，在受害之後就不會再長大了，即使過了十年、二十年，那也只是時間流逝而已，而他們會被獨自拘禁在過去的日子裡……」

這段話說的是遭受家暴的孩子、遭受情緒或肢體虐待的孩子，也是在說羞辱創傷的孩子。

他們停在那裡，無法前進，也無法後退。他們是長大的人，裝著幼小的靈魂，瑟縮在角落，永遠長不成大人的樣子。只能扛著大人的面具，勉強地過著每一天。

在寫下這些事，理解這些事實，是幫助自己拿回公正的眼光，公平的對待自己；拿回自己被剝奪、不准發聲的感受、情緒與想法；還有，拿回對自己的同理心，能對自己「自我悲憫」。

然後，讓自己能夠前進。

我見過許多個案對自己極為殘忍。在描述自己的創傷記憶時，會很殘忍地對自己說：「你活該，你就是沒人愛，活該會這麼被對待！」

當我們沒有機會去重新觀看這段創傷時，我們會用當初傷害我們的人的眼光去看待自己、看待這些創傷記憶。我們會不小心內化了對方對待我們的方式、說的語言，而變成了自我鞭笞的動力。

要從這些傷口復原，需要練習重新探究自己的創傷記憶，並且拿回自己被別人剝奪，甚至自己封印住的那些感受與情緒，讓自己的心可以找回來。

接下來，深吸口氣，我們一起走這段療癒的路程。

路途中，不忘拍拍自己，對自己說：「你真的很勇敢，我陪著你。」

我曾經遭遇什麼？

知道自己遭遇的是痛苦的、不公平的事，對我們的復原之路是重要的。

我們需要去看那些過去的經驗。哪些是我們的真實，讓屬於我們的感受、想法等能夠恢復，了解到自己遭受什麼不合理的對待，並且理解那些恐懼如何影響我們。

開始第一步時，我想請你找一個讓你覺得舒適、安全、安靜的空間，你可以放置會讓你舒服的抱枕，或是在書寫時，手邊放著可以安慰你的東西。一個小玩偶、小擺飾、紓壓球、香氛精油、音樂等都可以。

當你覺得這個書寫或是回憶過程讓你覺得有些壓力，就可以觸摸、嗅聞、聆聽、觀看這些可以帶給你安全的物品，提醒自己可以慢慢放鬆，安撫你的身心。

當你開始覺得安全、舒適後，你可以拿出你的日記本、筆記本，使用書寫，或是拿出錄音器材，用說的也可以。

接下來，你可以：

（1）選擇一段曾遭過羞辱創傷的記憶，試著回憶，並寫下或說出當時發生什麼事。

（2）問問自己：當時的感受是什麼。

（3）這個經歷讓你對自己或他人產生什麼看法？（可參考負面認同與負面標籤）

（4）這些感受與看法，促使你做了什麼決定。

（5）如果你是一個旁觀者，你會想對這個過去的自己說什麼？

舉例而言：

小琴一直覺得說出自己的需求是不對的。她認為凡事就是應該靠自己，因為從她有記憶以來，她都被父母說是一個會造成別人麻煩、需求很多的小孩。

她想起(1)小時候有一次，她在放學回家的途中跌倒了。當時膝蓋出現了一個好大的傷口，一直流血。

她一邊哭著，一邊跑回家。鄰居阿姨看到她的制服沾到了血、狼狽不堪，還一直哭，想幫她包紮，但是當時媽媽還沒回家，她不敢讓鄰居阿姨幫她處理傷口，怕麻煩別人，被媽媽罵。

左鄰右舍都勸小琴讓阿姨包紮，但她還是拒絕，哭著回家等媽媽。

媽媽下班一回家，立刻氣得跳腳，對小琴說：「我剛才到家樓下，鄰居全部跑來說我女兒受傷，不讓人包紮，因為怕媽媽生氣。人家還以為我是多恐怖的媽媽，才會讓女兒受傷，怕我怕到不敢讓別人包紮，都是你不小心！」然後，小琴就被媽媽掌摑，還毒打了一頓。

她的哭叫，左鄰右舍應該都聽到了吧。

（2）小琴想起這件事，回顧當時受傷的自己，應該是又痛又害怕，怕自己傷口一直流血，但更怕媽媽生氣。

當媽媽毒打她、大聲罵她的時候，她的感受是既痛、害怕、丟臉羞恥又憤怒。媽媽讓她覺得自己做錯事了，而且重點是：不能做錯事、不能讓媽媽丟臉，至於她的傷口痛不痛，一點都不重要。

（3）於是，小琴覺得自己的感受是不被在乎的，自己是不重要的、是會給人添麻煩的；而這世界上沒有人會保護自己、會照顧或重視自己的感受，就連自己的媽媽也不會。

（4）所以，小琴下了一個決定：「我以後都要靠自己。我再也不要麻煩別人，包含我的家人。這樣，我就再也不用遭遇這種可怕的狀況，不再會因為期待而受傷，也不會因為自己受傷而遭受更大的怪罪與責備。」

小琴的委屈情緒，就被鎖在這個過去中。

打開這個羞辱創傷後，當小琴願意去感受那時候自己的感受、了解自己如何形成對自己與他人的看法時，我們就開始了第一步。

在這個時候，如果我們可以把自己當成旁觀者。看看那個小時候的自己，試著對他／她說些安慰的話，這就是自我悲憫的第一步。

（5）我們可以找個小玩偶，或是小代表物，當成是會讓自己想起小時候的自己的替代物。而長大後的自己，可以試著對有這個經驗的自己說：

「你一定嚇壞了吧！那時候的你，一定又痛又難過。你好希望媽媽可以照顧你，也好傷心媽媽這樣對你。可是，你知道嗎？那不是你的錯，那真的不是你的錯。」

然後，我們可以拍拍、摸摸，甚至擁抱一下小時候的自己。

這，就是開始復原、療癒的第一步。……（未完）

本文摘自寶瓶文化出版之《羞辱創傷：最日常，卻最椎心的痛楚》。

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