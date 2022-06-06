周慕姿《羞辱創傷》：是糟糕事發生在我身上，而非我很糟糕！

文／周慕姿

【序】寫在《羞辱創傷》之前

寫《羞辱創傷》這本書時，不免自己、身邊人的過往創傷經驗，像走馬燈一樣跑進我腦海。

在我寫到「教師霸凌」時，剛好許多人和我分享這類的經驗，而這類羞辱創傷所造成的自我懷疑與痛苦，很多時候對我們的影響極為深遠。

我自己曾有個經驗：

小時候學鋼琴時，遇到了一個很嚴厲的鋼琴老師。當然，在那個時候，許多父母都會跟老師說：「如果我的孩子不乖，請盡量教、盡量打。」現在想來，這樣的說法，除了與「不打不成器」的文化有關之外，也是父母想要讓老師知道：「我是一個明理的父母、會好好教小孩，不是那種會為了溺愛小孩而不管他的父母。」

也就是說，父母說出這段話，代表的是自己很負責任、捨得讓孩子「吃苦」，以換得更好的未來，而不會溺愛小孩，造成別人的困擾。

所以，我媽媽不免俗地也對老師這麼說，而老師也沒客氣。當時我報考的英國皇家鋼琴檢定，在聽力相關的主題上要求很高。如果你沒有絕對音感，幾乎是無法通過。同時間有一個孩子與我前後上課，他是一個很認真、琴彈得非常好的學生，但因為沒有絕對音感，在聽力的練習上，非常吃力。

我印象很深刻，每一次，老師讓我們一起做模擬測驗時，答不出來的他總被老師「修理」：用尺打、把琴譜摔到他身上、推打他、辱罵他……那過程對於還是小學生的我來說，是非常可怕的，即使我只是一個旁觀者。如果連我都覺得那麼可怕，那對於承受的他來說，是多麽令他恐懼的經驗？

但是，父母並不清楚這個過程。當他的父母來接他時，總是謝謝老師認真的教導；希望老師可以對他再嚴格一點，因為父母希望他未來可以出國學音樂。

某次，在他答錯問題，老師辱罵著他：「你是豬啊！」「你怎麼那麼笨，這麼簡單的東西都不會。我教狗，狗都會了！」「彈琴好有什麼用，耳朵根本是廢物！」一邊說著，又一邊推了他，「砰！」地一聲，他摔到地上，就在我的面前。

我正要去扶他，他自己站了起來，一滴淚也沒掉。

我看著他的臉，那是沒有靈魂的表情。

現在想起，或許那就是在巨大的羞辱創傷之下，他關掉自己的情緒，讓自己沒有感受、像傀儡一般，讓自己忍過這段時間；努力生存下來。

讀到這裡，可能很多人會說：「這老師根本不適任、他有問題，應該要換掉他才對！」又或者會好奇，為什麼這老師的學生，包含被傷害的他、與我，我們都沒有跟父母說過這個老師教學的情況？

我猜，對他與對我來說，我們都以為：做錯事被傷害、被羞辱，是一件很正常的事，那是老師在花力氣「教我們」。如果跟父母說，父母可能不會站在我們這一邊，還會責怪是我們沒做好、而且「不懂得老師的用心」。

於是，我們都閉嘴不說，以免再遭受一次不被理解、被指責是「你的錯」的羞辱創傷。

這其實就是世代累積的羞辱創傷所造成的「約定俗成」──社會共同忽略他人的感受，「感受」僅為上位者、有權力者服務。而在這個創傷經驗中遭遇過的傷痕與羞恥，就這樣埋藏在我們心中，成為啃噬我們自我、懷疑自我能力與價值的養分。

現在的我，看著這個老師，或許他也是羞辱創傷的受害者，或許他以前學鋼琴時，也是被這樣對待，所以他認為這麼做是為我們好、是正確的。

也許他有他的理由；也或許，這的確是文化造成的，是一個共犯結構。

但此時，我只想對著那個曾被傷害過的孩子說：

那真的不是你的錯，你沒有做錯任何事，值得被這樣對待。

（圖／Unsplash）

當你翻開這本書，或許你也有類似的經驗，對象可能是父母、老師、同學、上司……

在這過程中，我想邀請你，在當時，你或許沒有機會照顧自己、站在自己這一邊，但當你現在重新經驗，甚至重新感受過往的回憶湧起、情緒升起的時候──

請你試著站在自己這一邊，對自己說：

「是很糟糕的事情發生在我身上，而不是我很糟糕。」

這句話，我們都要記得。

我也期待這本書，有機會能讓大家留意到「羞辱創傷」對孩子、對人的長期人格與心理、生理傷害。一旦我們有機會去看見、理解，才有機會調整與改變。

而社會，就有機會變得不一樣。

走上這條療癒之路並不容易，希望我的書，能夠陪你一程。

註1：提醒大家，書籍只是輔助，當你讀了這本書，發現使用裡面的方法時，仍然難以跳脫被拉回過往羞辱創傷的情緒重現經驗時，建議你尋求專業的心理協助，對你的幫助會更大。 註2：本書所有案例皆大量改編，並經過本人同意。如有雷同，純屬巧合。

●本文摘自寶瓶文化出版新書之《羞辱創傷：最日常，卻最椎心的痛楚》。

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