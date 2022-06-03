台灣首位獲日本芥川獎作家李琴峰得獎新作《彼岸花盛開之島》

文／李琴峰

倒在沙灘上的少女，像是正被烈焰燒炙，又像是讓火舌包圍，細心地呵護著。

少女穿著一件純白的連身裙，黑色長髮在沙灘上呈扇形開展，連身裙與黑髮都濕得透徹，褐黃砂粒遍布其上，水光與砂粒反射著陽光晶晶閃閃，有些地方還纏繞著青綠色的海藻。除連身裙外，少女沒有其他衣物，似乎也沒有什麼行李。少女一雙白皙的赤腳上、連身裙襬微微掀起露出的一截大腿上、纖細彷彿不堪一折的頸項之上，以及略帶憂傷神色的臉容上，四處都遍布著各種傷痕，有像是利器切開的紅褐傷口，也有像是遭到鈍器擊打的暗紫色瘀青。

圍繞著少女的，是一整片開得豔麗火紅的彼岸花。彼岸花幾乎開滿整座沙灘，伸著蜘蛛腳般的修長花蕊，搖曳在偏北的強勁海風中。淡藍天空幾乎不見一綹雲絲，太陽正昇到中天之處，天色鄰接著海水無邊無際，自海岸邊由近而遠，呈現翡翠綠、鈷藍乃至暗藍色的漸層。白色浪花翻湧著推向彼岸花叢，擊打岸邊沙石拍出陣陣聲響，隨即碎成無數水花。看到這個景象，任誰都不會懷疑，少女便是被海浪沖上岸邊的。

最先發現少女的，是前來沙灘採取彼岸花的游(yo)娜(na)。游娜看起來年紀與少女不相上下，頭戴斗笠，身穿格子狀衣衫，一雙曬成小麥色的纖細手腳自筒狀袖子中伸出，留到小腿肚的黑色長髮綁成一束，每跨出一步，便在身後輕巧躍動。游娜熟練地篩選著那些剛經過盛開花期的彼岸花，以剪刀自花莖剪下後，便往左肩背負著的麻布袋裡拋。

發現倒在鮮豔彼岸花叢中的少女的瞬間，游娜嚇了一跳，麻布袋掉落在地，反射性地將剪刀緊握手中警戒著──她知道，這座沙灘上除了自己之外不該有別人。然而看清少女的面容之後，游娜又感到一陣心神動搖，緩慢地放下了剪刀：她一方面受到少女楚楚可憐的外貌所吸引，另一方面也注意到少女身上那副純白裝束。

游娜戰戰兢兢地走向少女，在她身旁蹲下，靜靜地觀察著她。少女肌膚細緻柔軟，膚色蒼白，似乎沒晒過什麼陽光，臉上附著的浪花水珠看來就像點點淚痕。少女臉上爬著幾道割傷的痕跡，呈現褐紅色，看著令人心痛，想必是海浪沖上岸時被銳利的石頭所割到了；但那些傷痕絲毫未損及少女的美，反而讓少女看來更加惹人憐惜。游娜有些看得呆了，還來不及思考，一股衝動，便將臉頰貼近少女，與少女四唇相接。閉上眼睛，便彷彿世界的一切都退至遠方，只剩下海潮的聲音仍在遠處迴盪著。少女冰冷而柔軟的雙唇上，帶著些許海水的鹹味。

雙唇離開後，少女突然像是被惡夢魘住那般，緊閉著雙眼眼皮，兩手握成拳頭，發出一陣不成語意的低聲呻吟。不久，少女緩緩睜開了眼，似乎是陽光太過耀眼，少女以右手遮在眼前，罩出一片陰影。接著，少女這才發現了游娜的存在。

「乃呂（noro）？」游娜問道。

少女掙扎著坐起了身，望著游娜眨了幾次眼。

「Noro?」少女回問道。

「哩在把乃呂衣服穿啊～！」游娜略顯興奮地說道，「哩非由仁良伊加奈伊（niraikanai）來嗎～？」

「Zhèshì nǎlǐ?」昏睡時少女臉上那看似落寞的神情早已消失無蹤，現在浮現在少女臉上的，是純粹的恐懼。「Wèishéme wǒhuì zài zhèlǐ?」

「此處倭﹝島﹞呀～！」游娜回答。

「Dǎo?」少女神色怯懼地望著游娜。「Shéme dǎo?」

「﹝島﹞倭﹝島﹞唄～」

「Wèishéme wǒhuì zài zhèlǐ......wǒ shì shéi?」

「哩倭由海對岸來的～！」

兩人略交談過後，游娜與少女便都發現彼此使用的語言雖然相像，卻微妙地有所不同。

「Wǒ bùzhīdào nǐzài shuō shéme la!」少女雙手抱頭，狀似陷入混亂。

「看！」游娜舉起右手，指向眼前無邊無際的海洋。「仁良伊加奈伊啊！」

「Búyào! Wǒ tīngbùdǒng!」少女似乎更加混亂，猛烈地搖著頭。「Hǎotòng! Hǎotòng!」

「痛？」游娜問道。「何處痛？」

「Shēntǐ quánbù dōu tòng!」少女停止了搖頭，下一個瞬間卻突然以雙臂抱住自己的身體，蜷起背脊，縮成小小的一團。「Hǎolěng!」

游娜蹲在地上，伸手想抱抱少女的上半身為她取暖，但少女立刻揮手撥開游娜的手，使她屁股著地摔了一跤。正當游娜想說她這就去找人來幫忙，要少女在原地稍等一會兒時，少女突然渾身一個顫抖，停止動作，接著又昏厥過去，倒在了彼岸花叢中。

●本文摘選自聯合文學於2022年06月01日出版之新書《彼岸花盛開之島》。