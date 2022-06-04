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【udn閱讀‧愛書任務】《羞辱創傷》抽免費贈書！

聯合新聞網／ 寶瓶文化
（圖／聯合新聞網閱讀頻道　製圖）
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寶瓶文化五月底最新上市療癒大作，由《情緒勒索》暢銷作者兼諮商心理師周慕姿所著《羞辱創傷：最日常，卻最椎心的痛楚》探討你我從小都可能經歷過的的羞辱教養方式與創傷。

羞辱創傷，是我們教養文化裡，最沉痛巨大的傷害。許多父母不經意脫口而出：「你怎麼這麼笨？」「你是個壞孩子。」「你做錯了，我要懲罰、羞辱你。」甚至「你不比別人好，所以我羞辱你，希望你知道羞恥，才會努力進步。」

當父母「為孩子好」，期許孩子更優秀與完美，但卻深深斲傷孩子的自我、價值與人格。孩子的心碎裂，世界崩塌。他們讓自己無知無覺，或討好，又或將父母殘忍的語言內化在心裡，不斷攻擊自己……而當他們有下一代，「要對自己殘忍，才會進步」的羞辱教養方式，成了血液裡唯一的基因。

有一種痛，我們難以述說──羞辱創傷

周慕姿在新書《羞辱創傷》書中以語言，述說創傷；以六階段，走過每回羞辱情緒重現的驚濤駭浪！在童年，也曾經歷羞辱創傷的慕姿心理師，她知曉當年老師是為她好，但卻是這份為學生好的心意，讓羞辱創傷更被隱身，也更不易被覺察。

將當時的情景說出來或寫下來，是慕姿心理師認為療癒羞辱創傷的第一步；接著，自我接納與哀悼、與唱衰魔人對話等六階段，讓我們緩緩撕下那些過往貼在身上的內在負面標籤。那些「我是不被愛的、我是不夠好的、都是我的錯……」的禁錮與牢籠，提醒我們破除習慣用「羞辱」方式教養方式，也陪你一起走出來那些傷痛......。

薩提爾成長模式推手，李崇建，亦推薦本書，他在書中推薦序〈看見傷，清除恥辱的印記〉中提到：「慕姿整理了諸多概念，彙整成生命中各種情境，說出了同為創作者，我寫不出來的深刻經驗。一般人並不大明瞭，成長中各種形式的對待，其實已達到「羞辱」的層級，有些隱形的語言傷害、以為對人好的各種安慰、那些發心善意的語言，或是照顧者本身心靈的恐懼，造成了人們日後的身心反應，都是羞辱創傷的一部分。」不只點出書籍亮點與特色，更揭露我們羞赧表明的創傷議題及隱憂。

《羞辱創傷》完整書籍介紹詳閱：https://reading.udn.com/act/20220527/

聯合新聞網閱讀頻道與寶瓶文化出版社合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間只到6月15日止，投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1.此獎項為【合作單位：寶瓶文化出版】寄出（寄送僅限台灣）。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：《羞辱創傷：最日常，卻最椎心的痛楚》紙書一本，共計2名。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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