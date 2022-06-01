亞裔書寫新聲！游朝凱新作《內景唐人街》獲得美國國家書卷大獎！

文／新經典文化編輯部

亞裔書寫新聲！首位台裔美籍美國國家書卷獎得主：游朝凱

在美國當代小說中，「亞裔移民書寫」是個「執拗的低音」。1990年，改編自譚恩美小說《喜福會》的電影票房大獲成功，大家普遍看好亞裔演員以及移民故事將在好萊塢掀起風潮，晉身主流。但事實不然。《喜福會》的四位主角此後接演的仍大多是刻板的亞裔角色，溫順、卑微、善良，或者不需要個性，「只要美美的就好。」一個世代後，我們見證了關凱文《瘋狂亞洲富豪》，以及近期李珉貞小說《柏青哥》影視改編的巨大迴響。亞裔書寫、亞裔移民故事再一次進入西方主流視野。除了影視化的傳播紅利外，亞裔第二代的作者的身分認同以及說故事的方式，都更加地「在地化」，他們豐沛的創作能量結合了上一代的生命經歷以及自身所見所得，讓亞裔故事成為了不可忽視的主流敘事。而第一位以台裔身分獲得2020美國國家書卷獎「小說獎」的作家游朝凱，更是台灣讀者不容錯過的重要作家，得獎代表作《內景唐人街》將於5月5日由新經典文化在台出版上市！

在好萊塢大放異彩的科幻編劇，為台裔發聲

游朝凱是出生在洛杉磯的台灣移民二代，父親是台南人，母親是台中人。大學時於加州大學柏克萊分校攻讀分子與細胞生物學，同時取得創意寫作學位，其後並取得哥倫比亞大學法律博士學位，在執業期間兼職寫作。

但游朝凱寫作之路並非一帆風順，直到2010年《時光機器與消失的父親》出版，才打開了知名度。也因為本書，HBO影集《西方極樂園》的劇組找上了游朝凱擔任編劇，從此開始全職寫作。

《內景唐人街》是他的第四部作品。游朝凱提到本書緣起於活動中的一名讀者提問，他問道：「你在故事中描寫的很明顯都是台灣人，但你卻從不挑明，你覺得是不是有什麼東西，無形中在阻止你書寫這個主題呢？」也因此，游朝凱決定「正面」回應這個問題：用一本全新風格的小說，說一個全新的台灣移民故事。

橫跨兩代八十年、最台味的唐人街故事，讓旅外台人讚賞

對威利斯．吳來說，父親比起爸爸，更是「師父」。師父幹了一輩子武行，臨老卻只能扮演【亞洲老漢】，支絀度日。與天份超群、堪稱全唐人街希望所寄的「師兄」哥哥相比，威利斯從不覺得自己是人生裡的主角。自己一輩子充其量只能混上個【平凡亞裔男】，有時候，他會被叫去演【扮醜的東方路人甲】或【不肖子】，但也只是個可有可無的舞台布景而已。

日復一日，他離開唐人街的家，進入金宮餐館片場，配合警匪劇《黑與白》的拍攝（當然，主角一黑一白，沒黃皮膚的戲份）。在金宮，他同樣是個小角色，但他胸懷著功夫明星夢。憑他的外表，能爭取到的角色中，最受敬重的就是打仔。

誤打誤撞，威利斯踏進聚光燈下，不知不覺飛進一個前所未知的大世界，不僅發現不為外人知的華埠秘辛，也挖掘出一層層被埋沒的史實。

游朝凱了融合好萊塢編劇的手法，創作手法大膽創新，以第二人稱視角、劇本形式書寫以華裔為主體的故事，融合了意識流、內心戲、諷喻等元素，戲裡戲外虛虛實實，字裡行間幽默詼諧、辛辣諷刺，愈讀愈感受到作者深刻的創作意圖：「為什麼亞裔在美國只能有單一的樣貌？」

故事進展一跳再跳，從華人的功夫英雄夢出發、白人黑人警匪劇，小至臨演冒險脫稿笑場、無厘頭法庭攻防戰，大至二二八事件、移民血淚史、美國史上排華法令……游朝凱將自身與父母輩的經驗巧妙編織，將新舊移民與後代真實境遇精采呈現。天馬行空的創意，受到美國國家書卷獎肯定其「明亮、大膽、直截了當」，讓同樣在好萊塢打滾過的國際華裔演員李淳感同身受，也讓旅法的前文化部長鄭麗君、旅美多年的資深媒體人范琪斐、旅德的金典獎作家陳思宏、版權經紀人譚光磊等，在海外生活的意見領袖齊聲力推。新經典文化還特別邀請中研院歐美研究所特聘研究員單德興老師為讀者撰寫專文導讀，期盼在獨特的形式和超大的資訊量中，為讀者帶來閱讀的方向感。

游朝凱雖然以本書直戳美國主流社會對於亞洲人的刻板印象，但他仍藉這部作品自嘲：亞洲人只活在自己的小圈圈裡，把自己活在某個框架中。不管是書裡，還是真實人生，游朝凱期許，總有一天這個世界不是因為他是亞洲人而看到他，而是因為他才看到他。正如他自言：「我的父母都來自台灣，即便我現在也已步入中年、成為人父，和老婆一起養育孩子，我仍時不時會有一種處在邊緣的感覺；不是位於事情的中心，而是有種看著中心的感覺，在一旁看著故事發展，想像自己是不是會成為故事的一部分。」

美國國家書卷獎得獎小說《內景唐人街》作者游朝凱（圖／新經典文化提供）

征服美國文壇的台裔作家終於「登台」，台北國際書展讀者空中見面會

2022年台北國際書展將於6月2日至6月7日舉辦。新經典文化非常高興邀請到作者游朝凱與讀者跨海「相見」，分享《內景唐人街》以及寫作、華裔處境等等看法，也希望藉此機會讓讀者更加認識游朝凱不可錯過的重要作家。

活動訊息 主題：美國國家書卷獎得獎小說《內景唐人街》作者與讀者線上見面會 時間：6/2（四）午間13:30-14:30 地點：台北國際書展國際沙龍 講者：游朝凱 主持：張鐵志 開放媒體提問

●本文推薦好書由新經典文化於2022年05月05日出版之《內景唐人街》。