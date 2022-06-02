脫口秀教母──黃小胖，自帶光芒的「說笑」人生！

文／大好書屋編輯部

女性與幽默的距離有多遠？

提到幽默、搞笑，第一時間總會聯想到男性，但如果是女性搞笑，不僅大家會皺眉，甚至會引來憐憫的眼神：「好好一個女生為什麼要這樣？」在大眾的認知裡，女性特質等於情感豐富、纖細、愛哭、一觸即發，連女生自己都不敢笑自己。

在以男性為主的喜劇圈，黃小胖獨立門戶帶領「好好笑女孩劇團」，專講「女性議題」笑話，把生活中遇到的事件用幽默的方式表達出來；因為帶領一群女孩，所以戲稱自己是「喜劇媽媽桑」。「用幽默的方式說出女性的心聲」是黃小胖創業、表演的初衷，要用獨樹一格的喜劇表演，甩開形象包袱，讓女性魅力盡情釋放。

從小個性內向害羞，卻有著滿滿表演欲的黃小胖，深知多數人無法自在地表達內心想法，尤其女性容易背上社會期待的枷鎖，更難說出自己的心聲，所以整理了表演十二年的心法，集結成第一本書《喜劇媽媽桑幽默表達學》，要告訴所有害羞內向的人：「幽默表達、勇敢表達是可以練習的！」

誰說幽默靠天份，學了就會！

常常一上台就緊張發抖說不出話？面對初次見面的人不會破冰？三兩句話說完就冷場，無法繼續下去？

黃小胖說幽默的先決條件之一，要先學會「勇敢表達」。一，習慣自己的聲音樣貌；二，了解他人眼中自己的優點，尤其是缺點；三，有幽默感。在東方文化教育下，我們都忘記先認識自己，尤其「別人眼中的自己」是面對大眾時最重要的觀察。

面對大眾，不要害怕被貼標籤，「沒存在感」才需要擔心；只具備被討厭的勇氣還不夠，「承認討厭他人的勇氣」也很重要。在學習表達時，先透視自己的內心，培養「觀點」，才能成為一個真正展現自己的人。

「說話，是最簡單的創作！」黃小胖認為，表達與幽默並非招式拆解，而是綜合感受，唯有向內探索，才能自我定位。書中列舉了黃小胖精彩的表演段子，道出背後的人生故事與體悟，並記錄她從女孩到女人、表演者、母親等各階段的酸甜苦辣，貼近你我的生活。藉由在喜劇圈打滾的經驗，黃小胖終於戰勝了表達、表演時的心魔，在《喜劇媽媽桑幽默表達學》一書中不藏私跟讀者分享，期待每個女性都能突破言語和肢體的束縛，自帶光芒，找到自我價值！

●本文推薦書由 大好書屋／日月文化 出版6月2日上市新書《喜劇媽媽桑幽默表達學》。