快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

脫口秀教母──黃小胖，自帶光芒的「說笑」人生！

聯合新聞網／ 日月文化
書名：《喜劇媽媽桑幽默表達學：克服心理關卡，不恐懼不糾結，讓內向者誕生勇氣的魅力指南》 作者：黃小胖 出版社：大好書屋／日月文化 出版時間：2022年6月2日
書名：《喜劇媽媽桑幽默表達學：克服心理關卡，不恐懼不糾結，讓內向者誕生勇氣的魅力指南》
作者：黃小胖
出版社：大好書屋／日月文化
出版時間：2022年6月2日

文／大好書屋編輯部

女性與幽默的距離有多遠？

提到幽默、搞笑，第一時間總會聯想到男性，但如果是女性搞笑，不僅大家會皺眉，甚至會引來憐憫的眼神：「好好一個女生為什麼要這樣？」在大眾的認知裡，女性特質等於情感豐富、纖細、愛哭、一觸即發，連女生自己都不敢笑自己。

在以男性為主的喜劇圈，黃小胖獨立門戶帶領「好好笑女孩劇團」，專講「女性議題」笑話，把生活中遇到的事件用幽默的方式表達出來；因為帶領一群女孩，所以戲稱自己是「喜劇媽媽桑」。「用幽默的方式說出女性的心聲」是黃小胖創業、表演的初衷，要用獨樹一格的喜劇表演，甩開形象包袱，讓女性魅力盡情釋放。

從小個性內向害羞，卻有著滿滿表演欲的黃小胖，深知多數人無法自在地表達內心想法，尤其女性容易背上社會期待的枷鎖，更難說出自己的心聲，所以整理了表演十二年的心法，集結成第一本書《喜劇媽媽桑幽默表達學》，要告訴所有害羞內向的人：「幽默表達、勇敢表達是可以練習的！」

誰說幽默靠天份，學了就會！

常常一上台就緊張發抖說不出話？面對初次見面的人不會破冰？三兩句話說完就冷場，無法繼續下去？

黃小胖說幽默的先決條件之一，要先學會「勇敢表達」。一，習慣自己的聲音樣貌；二，了解他人眼中自己的優點，尤其是缺點；三，有幽默感。在東方文化教育下，我們都忘記先認識自己，尤其「別人眼中的自己」是面對大眾時最重要的觀察。

面對大眾，不要害怕被貼標籤，「沒存在感」才需要擔心；只具備被討厭的勇氣還不夠，「承認討厭他人的勇氣」也很重要。在學習表達時，先透視自己的內心，培養「觀點」，才能成為一個真正展現自己的人。

「說話，是最簡單的創作！」黃小胖認為，表達與幽默並非招式拆解，而是綜合感受，唯有向內探索，才能自我定位。書中列舉了黃小胖精彩的表演段子，道出背後的人生故事與體悟，並記錄她從女孩到女人、表演者、母親等各階段的酸甜苦辣，貼近你我的生活。藉由在喜劇圈打滾的經驗，黃小胖終於戰勝了表達、表演時的心魔，在《喜劇媽媽桑幽默表達學》一書中不藏私跟讀者分享，期待每個女性都能突破言語和肢體的束縛，自帶光芒，找到自我價值！

●本文推薦書由 大好書屋／日月文化　出版6月2日上市新書《喜劇媽媽桑幽默表達學》。


女生 大好書屋 閱讀風向球 日月文化

相關新聞

班尼迪克‧康柏拜區搶拍電影，2020亞馬遜網書年度小說No.1——《候鳥的女兒》

北極燕鷗是世界上遷徙時間最長的候鳥，會在一年內從北極一直飛到南極，然後再度北返，如此一生的累積飛行路程可長達地球到月球間來回距離的三倍。人類尚未完全了解這種鳥類獨特的季節性遷移原理，牠們就已瀕臨滅絕，只剩下稀少的一群孤單地堅持著每年的遷徙。專門研究北極燕鷗的鳥類學家法蘭妮，身上彷彿也流著候鳥躁動不安的血液，每在一個地方定下來，就忍不住開始準備下一次的流浪；而這份飄盪的欲望也讓她如同瀕危的鳥兒般愈來愈孤獨，儘管她渴望愛與歸屬感，但似乎總是無法留在所愛的人身邊，如今的法蘭妮仍舊孓然一身，處處掩匿自己的行蹤，為了觀測地球上最後一群北極燕鷗的遷徙而來到格陵蘭。她計劃跟隨這群燕鷗前往南極洲，卻沒有正規的

文可璽／從菊元記憶百年島都——《菊元百貨—漫步臺北島都》作者序

一九三二年底，在臺北市榮町開幕，臺灣第一家百貨公司菊元，現今仍被一層玻璃帷幕包覆，日夜反射出閃耀的光芒與真假難辨的形象。 的確，菊元百貨此一主題，無疑非常清晰且明顯，但一經下筆投入，倒也耗費五年以上的時間，原來，有許多散落的舊日文獻等待解譯，而且，在過程中浮現的架構，時常塗塗改改，最終並無法僅止於菊元百貨自身的描述。

《災難觀光團》旅遊新企劃，化腐朽為神奇的新商機！

娛樂至死的年代，沒有不能賺的錢，你的底線會在哪裡？ 耳目一新的想像力，生態驚悚小說的新高度！

你窮的是時間？「便利」是如何成為現代人的「無形鴉片」

文／安德魯．巴恩斯（Andrew Barnes）、史黛芙妮．瓊斯（Stephanie Jones） 便利是現代人的無形鴉片 探討今日的勞工，就不得不提到工作與消費主義的交集，或者必須分析過勞與長期

聲音經濟就是未來！語音的世界也在發展「個人化」

語音科技的發展如何改變市場 為了活化、擴大市場，除了增加「聽的人」與「聽的時間」之外，收益化也很重要。無線耳機的普及和語音科技的發展，將有機會拓展其可能性。

洪子仁副院長《疫苗先鋒》推薦：從AZ疫苗的研發，探討台灣與世界該如何走向「與病毒共存」之路？

《疫苗先鋒》是由英國牛津大學兩位科學家——疫苗學教授莎拉・吉爾伯特（Sarah Gilbert）與臨床生物製造機構主任凱薩琳・格林（Catherine Green）親筆合作的書，內容記述了在全球疫情的危急時刻，兩人如何攜手與病毒競賽，在最短時間內成功研發出牛津AZ疫苗的過程。 這本由兩位科學家親自撰寫的書，內容高潮迭起，好讀易懂，更提供我們許多可資借鏡之處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。