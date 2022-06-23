想學好英語但沒錢留學？靠「英語日記」累積實用會話短句， 訓練將英語脫口而出的能力！

文／新井リオ

該怎麼做才能「學會說英語」？

二○一三年，大一的我，還沒辦法開口說英語。那時我一直「希望可以學會說英語」，做了許多努力。選修英語口說課的老師說我「發音還不錯」，受到鼓舞，我花了更多時間學習英語，不僅讀了許多廣受好評的參考書，甚至連什麼地方適合留學都先調查好了。可是我家境並不富裕，就算查好了想去留學的地方，也不可能真的出國念書。

「為什麼我這麼想學卻去不成？而家境富裕的人卻都輕輕鬆鬆就可以出國？」

越是糾結於金錢，我就越感到自卑。不過，對於這份自卑，我心中也確實有著「實在很遜」的自覺。明明應該抱持著「想要學好英語」的願望，對社會的不滿卻與日俱增，什麼英語竟被拋到九霄雲外去了。我驚覺自己搞錯了最重要的事，必須徹頭徹尾地改變自己才行。

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首先我應該做什麼才好呢？

雖然我沒錢，但有的是時間。此時我試著自行決定「會說英語」這件事的定義。然後，我漸漸開始能夠看到以往總覺得模糊不清的，在英語學習中真正重要的關鍵。我心中逐漸湧現這樣的想法。「我說不定能在國內自行建構出類似留學的環境。」

學英語需要錢嗎？

大致來說，既有的英語學習法都需要高額費用。說不定有許多人為了「先存到足夠的錢」而增加打工時間，或過著勤儉、節約的生活，過去的我也是如此。但，想學會說英語最初所應該做的努力，真的是「存錢」嗎？我想應該不是。因此需要重新改變思維。

「為什麼自己想要學會說英語呢？」

「自己想在什麼領域，發揮多少程度的英語能力呢？」

當我深究自己和英語之間的關係後，便碰上了這個問題。說起來，到底怎樣算是會說英語？達到什麼條件後，才算是「會說英語的人」呢？雖然我們常用流利來形容語言能力，但怎樣才算是流利呢？這才發現，原來我一直都搞錯了重點，把「總之先存留學經費」當成了目標。

於是我懂了。我們首先應該思考，滿足什麼條件，才算是「會說英語」。換句話說，就是要自己決定「會說英語」的定義。

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會話是連續的「短句」

只是把文章背下來，總有一天會忘記，就像學生時期努力背誦了這麼多例句，到現在卻一句也說不出來一樣。那麼只要將「單字」記下來，就能夠說出句子嗎？並非如此。只是知道「I」、「listen」及「high school」，並無法組成句子。因此我建立了以下的假說。

所謂會說英語的人，是不是知道許多數個「單字」的集合，亦即「短句」，並擁有「瞬間組合的能力」呢？仔細想想，會話就是「連續的短句」。

書名：英語日記BOY：不用花大錢也能學好英語的高效自學法作者：新井リオ出版社：EZ叢書館／日月文化出版時間：2022年6月2日

當我們聽說某人「會講英語」，在你印象中，或許那個人能連續十幾二十分鐘不間斷地用英語和老外交談，但無論那個人是誰，都不會是「將文章全部背下再說出口」的。每個人都是在一瞬間想到最適當的「原創英語短句」，然後下意識地將短句組合起來，才能完整地表達自己的意思。

所謂會說英語，就是「現在想說的原創英語短句能夠瞬間脫口而出」。我想這一定不會錯。「成為會說英語的人」意思太過模糊。「成為能夠瞬間說出原創英語短句的人」才是我們應該努力的目標。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《英語日記BOY：不用花大錢也能學好英語的高效自學法》。