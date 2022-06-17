白先勇／半生緣──金聖華與林青霞相知相惜十八年（下）

文／白先勇

林青霞對人、對事、總持着一份哀矜之心，所以她的文章裏常常透着一股人間溫暖。這是她的文章珍貴的地方。經過一段磨練後，林青霞的寫作越更成熟，已經抓到寫文章的竅門了。最近一篇〈高跟鞋與平底鞋〉是寫李菁，李菁出道早，十六歲與凌波演《魚美人》便選上亞洲影后，成為邵氏的當家花旦，紅極一時。林青霞見過李菁四次，這四次卻概括了李菁的一生。第一次林青霞十八歲剛演完《窗外》到越南做慈善義演，她連正眼都不敢看李菁，因為李菁當時太紅了，在眾星中，壓倒群芳，林青霞這樣形容：「我眼角的餘光只隱隱的掃到她的裙腳，粉藍雪紡裙擺隨着她的移動輕輕的飄出一波一波的浪花。」

第二次與李菁相逢是在一九七五年林青霞到香港宣傳《八百壯士》，林青霞飾楊惠敏，轟動一時，可是她還是「怯生生的沒敢望她」，沒有交談，她印象中的李菁：「一身蘋果綠，蘋果綠帽子、蘋果綠裙套裝、蘋果綠手袋、蘋果綠高跟鞋。」

李菁這時的名氣如日中天，坐的是勞士萊斯，住在山頂白加道的豪華巨宅。

自此以後，數年間，李菁的星運便直往下落了。林青霞聽到許多關於李菁的消息：「她電影拍垮了」、「她男朋友去世了」、「她炒期指賠光了」、「她到處借錢」。林青霞對這位她曾經崇拜過偶像的大起大落，甚感興趣。八十年代底，她透過朋友的安排，第三次見到李菁，這次她敢正眼看李菁了：「她穿着咖啡色直條簡簡單單的襯衫，下着一條黑色簡簡單單的窄裙，配黑色簡簡單單的高跟鞋，微曲過耳的短髮，一對咖啡半圓有條紋的耳環，一如往常，單眼皮上一條眼線畫出厚厚的雙眼皮，整個人素雅得有種蕭條的美感。」

「蕭條」兩個字用得好，那年李菁四十歲，已退出影壇。此後李菁的處境每況愈下，車子房子都賣出了，最後落得借債度日，靠着老一輩的上海有錢人，無條件的定期接濟，有時連房租都付不出，林青霞的媒體朋友汪曼玲便常常接濟李菁。

（左起）金聖華、林青霞、白先勇，三人合影與北京，2007年。（圖／時報出版 提供）

二○一八年二月，一次林青霞與汪曼玲通電話，得知李菁剛剛才打過電話給她。林青霞對李菁有好奇心，仍舊未減，希望寫出她的故事，並打算文章稿費出書版權費也給她，算是一種變相的接濟。林青霞透過汪曼玲約李菁見面，約在文華酒店大堂邊的小酒吧，一個隱密的角落。那天林青霞一進去，「第一眼看見的是，桌底下她那雙漆皮平底鞋，鞋頭閃着亮光。」李菁「穿着黑白相間橫條針織上衣，黑色偏分短髮梳得整整齊齊。」這是林青霞第四次見到李菁，這次她仔細端詳，試圖找出李菁以前的影子，只發覺「她單眼皮上那條黑眼線還是畫得那樣順。」她驚見李菁的左手臂「整條手擘粗腫得把那針織衣袖繃得緊緊的。」李菁患了乳癌，剛做完切割乳房及淋巴的手術，手臂水腫，真是貧病交加。李菁倒是很淡然，自我解嘲說：「有錢嘛穿高跟鞋，沒錢就穿平底鞋囉。」據說李菁有錢時，一間房間擺滿了高跟鞋。臨走時，林青霞貼心，把一個看不出是紅包的金色硬紙皮封套硬塞給李菁。李菁離開時，林青霞發覺：「她手上拄着拐杖，走起路來一拐一拐的，每走一步全身就像豆腐一樣，要散了似的，我愣愣的望着阿汪扶着她慢慢的踏進計程車關上車門，內心充滿無限的唏噓和感慨。」

本來林青霞還打算每月再見李菁一次，聽她說故事，每次設法不傷她尊嚴給她一個信封。可是，十天後李菁便猝死在她公寓裏，沒人發現，屍體都變了味。李菁的後事，還是電影圈的朋友湊錢幫着辦旳。在一個沒有星光的夜晚，林青霞打開手機，Google一下「李菁魚美人」，出來的李菁才十六歲，與凌波對唱黃梅調，聰明靈巧，很招人愛。林青霞「獨自哀悼，追憶她的似水年華，餘音裊裊，無限惋惜。」

林青霞這篇〈高跟鞋與平底鞋〉寫得好，既能冷眼旁觀，同時心懷悲憫，借着四次相遇，把李菁一生的起伏，不動聲色，刻劃出來；用工筆把李菁每次的穿着細細描出，衣裝由藍、綠轉成黑，由蘋果綠的高跟鞋到漆黑的平底鞋，這也就配合了李菁由絢麗到黯淡的一生。二○二○年，因為新冠肺炎流行，林青霞全家到澳洲農場去住了幾個月，她把我那套《細說紅樓夢》也帶去了，而且發狠勁把三大冊K完。她自稱看了這套書「茅塞頓開，文思泉湧」便開始寫〈高跟鞋與平底鞋〉，《紅樓夢》介紹人物，往往從衣着開始，觀人觀衣，衣裝顯示人物的個性處境。林青霞抓住了這點，在〈高跟鞋與平底鞋〉中靈活運用，增色不少，林青霞對於星海浮沉，當然點滴在心，她寫李菁傳，不免有物傷其類之慨，〈高跟鞋與平底鞋〉可以說是一篇電影界的「警世通言」。

金聖華在這個明星弟子身上下的功夫沒有白費，林青霞轉向寫作，心靈上有了寄託，兩人結緣真是一件大好事。

二○二二年三月二十六日

（下）

●本文推薦書由時報文化出版之《談心──與林青霞一起走過的十八年》，本篇推薦序由白先勇真情撰寫。