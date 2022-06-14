開始寫英語日記吧！累積實用會話短句，訓練將英語脫口而出的能力

文／新井リオ

就算不能留學，也能開口說英語。

從今天開始用英語寫日記吧！

五年前，當時身上沒有太多錢的我，決定用最具效率的方法之一──「寫英語日記」來學習英語。我既沒有「讀參考書」，也沒有「去上英語會話班」，更從未到「國外留學」。講得極端一點，我自己正是「持續書寫英語日記，最後學會說英語」的見證人。

這是怎麼辦到的呢？

一開始我相信所謂「背例句很重要」的觀念，將課本上所寫的例句通通都背下來過，然而在實際生活中，幾乎沒機會直接使用這些句子。雖說不是完全沒意義，但在使用例句時，每次都還是得「替換成自己想表達的語詞」。

（圖／Shutterstock.com）

例如「used to（曾經做了～）」這個英文片語。我按照課本記住了以下例句：

She used to play the piano for 3 years.

她曾經彈了三年的鋼琴。

但實際使用時，就必須重新修改成「自己想說的事」：

I used to play the guitar for 7 years.

我曾經彈了七年的吉他。

在這重新修改的過程中就容易產生差異，導致語塞、說不出話來。於是我發現了一件事。既然都要替換使用的詞，那不如從一開始就寫成自己原創的英語短句，再把句子記下來不就好了嗎？這方法非常好用。

在實際會話中，我可以不間斷地脫口說出事先就記好的「原創英語短句」，開始能與其他人用英語溝通了。這個方法真的很簡單，看到例句時將主語換成「I」，之後的單字再換成「自己想說的事」，最後再記下來即可。這樣就好。

（圖／Shutterstock.com）

之所以能開口說出英語，是因為可以馬上應用的原創英語短句的庫存量相當多。這對我而言是一大發現。即使某人出國留過學、有再多的外國朋友，只要「原創英語短句沒辦法瞬間說出口」，那麼這個人就不是「會說英語的人」，只是「能勉強與外國人溝通的人」。

從那之後，當時僅二十歲，既沒錢也沒時間的我，在想像海外生活的同時，也先一步將「有天似乎能用到的原創英語短句」寫了下來，然後每天練習用英語唸誦這些短句。

我發現，所謂的「有天似乎能用到的原創英語短句」，都有以下幾個共同點。

1.日常生活中發生在自己身上的事

若將來去到國外，就必須用英語與當地朋友、同事交談，特別是與朋友的對話，我想一般都會問「今天工作如何？」或「假日在做什麼？」之類的問題吧。換句話說，若可以事先學會用英語描述包含工作在內「自己平常發生的事」，就能夠立即應對這些場面。

2.日常生活中思考的事

有些人說想要學會用英語進行「日常會話」，但所謂的日常會話其實因人而異。譬如對大學生而言，「擔心能不能拿到上課學分」等話題或許是他們的日常會話，而對養育小孩的人來說，「養小孩很辛苦但很開心」等內容也可能是日常會話。也就是說，某人「平時腦中思考的事物」，才是那個人真正需要用到的英語。

想到這裡，我覺得果然還是不應該死背課本的例句。

我想，還是必須學會用英語說 日常生活中發生在自己身上的事與日常生活中思考的事。

（圖／Shutterstock.com）

嗯？這時我察覺到一件事。日常生活中發生在自己身上的事，日常生活中思考的事，這不就是「日記」嗎？若可以每天用英語，練習說出寫在日記上的全部內容，那不就完全符合我心中「會說英語」的條件了嗎？於是我決定了。我要靠「日記」學英語。

雖然書寫方式曾經有過變化，但過去這五年間，我從未間斷寫「英語日記」。最後成果如何呢？

書名：英語日記BOY：不用花大錢也能學好英語的高效自學法作者：新井リオ出版社：EZ叢書館／日月文化出版時間：2022年6月2日

二○一三年，身為大學生的我，透過寫日記學會說英語，然後在二○一六年於加拿大成為「設計師」。接著在二○一七年，我提供「英語日記學習法」的部落格獲得谷歌「英語 自學」關鍵字搜尋第一名，創下累計三百萬瀏覽次數的紀錄。二○一八年回國後，我開始在Instagram上發表英語日記，並加上各式各樣的表現手法。而現在，我能夠只透過網路接受工作委託謀生。

請容我斬釘截鐵地說。學英語根本不需要參考書或留學。

就從今天開始用英語寫日記吧。並說出自己親自寫下來的英語。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《英語日記BOY：不用花大錢也能學好英語的高效自學法》。