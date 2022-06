開始寫英語日記吧！累積實用會話短句，訓練將英語脫口而出的能力

文/新井リオ

就算不能留學,也能開口說英語。

從今天開始用英語寫日記吧!

五年前,當時身上沒有太多錢的我,決定用最具效率的方法之一──「寫英語日記」來學習英語。我既沒有「讀參考書」,也沒有「去上英語會話班」,更從未到「國外留學」。講得極端一點,我自己正是「持續書寫英語日記,最後學會說英語」的見證人。

這是怎麼辦到的呢?

一開始我相信所謂「背例句很重要」的觀念,將課本上所寫的例句通通都背下來過,然而在實際生活中,幾乎沒機會直接使用這些句子。雖說不是完全沒意義,但在使用例句時,每次都還是得「替換成自己想表達的語詞」。

例如「used to(曾經做了~)」這個英文片語。我按照課本記住了以下例句:

She used to play the piano for 3 years.

她曾經彈了三年的鋼琴。

但實際使用時,就必須重新修改成「自己想說的事」:

I used to play the guitar for 7 years.

我曾經彈了七年的吉他。

在這重新修改的過程中就容易產生差異,導致語塞、說不出話來。於是我發現了一件事。既然都要替換使用的詞,那不如從一開始就寫成自己原創的英語短句,再把句子記下來不就好了嗎?這方法非常好用。

在實際會話中,我可以不間斷地脫口說出事先就記好的「原創英語短句」,開始能與其他人用英語溝通了。這個方法真的很簡單,看到例句時將主語換成「I」,之後的單字再換成「自己想說的事」,最後再記下來即可。這樣就好。

之所以能開口說出英語,是因為可以馬上應用的原創英語短句的庫存量相當多。這對我而言是一大發現。即使某人出國留過學、有再多的外國朋友,只要「原創英語短句沒辦法瞬間說出口」,那麼這個人就不是「會說英語的人」,只是「能勉強與外國人溝通的人」。

從那之後,當時僅二十歲,既沒錢也沒時間的我,在想像海外生活的同時,也先一步將「有天似乎能用到的原創英語短句」寫了下來,然後每天練習用英語唸誦這些短句。

我發現,所謂的「有天似乎能用到的原創英語短句」,都有以下幾個共同點。

1.日常生活中發生在自己身上的事

若將來去到國外,就必須用英語與當地朋友、同事交談,特別是與朋友的對話,我想一般都會問「今天工作如何?」或「假日在做什麼?」之類的問題吧。換句話說,若可以事先學會用英語描述包含工作在內「自己平常發生的事」,就能夠立即應對這些場面。

2.日常生活中思考的事

有些人說想要學會用英語進行「日常會話」,但所謂的日常會話其實因人而異。譬如對大學生而言,「擔心能不能拿到上課學分」等話題或許是他們的日常會話,而對養育小孩的人來說,「養小孩很辛苦但很開心」等內容也可能是日常會話。也就是說,某人「平時腦中思考的事物」,才是那個人真正需要用到的英語。

想到這裡,我覺得果然還是不應該死背課本的例句。

我想,還是必須學會用英語說 日常生活中發生在自己身上的事與日常生活中思考的事。

嗯?這時我察覺到一件事。日常生活中發生在自己身上的事,日常生活中思考的事,這不就是「日記」嗎?若可以每天用英語,練習說出寫在日記上的全部內容,那不就完全符合我心中「會說英語」的條件了嗎?於是我決定了。我要靠「日記」學英語。

雖然書寫方式曾經有過變化,但過去這五年間,我從未間斷寫「英語日記」。最後成果如何呢?

二○一三年,身為大學生的我,透過寫日記學會說英語,然後在二○一六年於加拿大成為「設計師」。接著在二○一七年,我提供「英語日記學習法」的部落格獲得谷歌「英語 自學」關鍵字搜尋第一名,創下累計三百萬瀏覽次數的紀錄。二○一八年回國後,我開始在Instagram上發表英語日記,並加上各式各樣的表現手法。而現在,我能夠只透過網路接受工作委託謀生。

請容我斬釘截鐵地說。學英語根本不需要參考書或留學。

就從今天開始用英語寫日記吧。並說出自己親自寫下來的英語。

