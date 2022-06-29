對長大藏著盼望的圖書《媽媽不在家的一年》，在挫折中蛻變的青春記事！

文／黃筱茵（本書譯者，童書翻譯評論工作者）

《媽媽不在家的一年》是十二歲的青少女達莎自述媽媽離家的一年，她交織著青春迷惘與企盼，在內心起伏的攪擾間繼續努力摸索方向的生活記事。故事以達莎和家人好友相處的點滴作為前景，襯著俄羅斯的政治震盪和人口流動的文化衝擊，細膩的呈現女孩的心境，也映照出生命儘管曲折，依舊會尋得出口。這部作品既抒情又清新，流露出幽微卻溫暖的盼望。

故事以離別揭開序幕，團聚和新的旅程收尾。達莎的媽媽要到美國進修，把達莎留給外公外婆照顧。達莎只好不情願的接受新的生活狀態：她必須獨自面對各種決定與疑惑，不管是少女的戀愛情懷、對升學與前途的擔憂，或是友情的齟齬和考驗。達莎雖然先後住在外公外婆和阿姨家，有成人照管，讀者卻很明顯的感受到媽媽不在家的這一年，其實就是激發達莎蛻變與成熟的關鍵。故事尾聲，達莎歷經一年間大大小小的事件後，重新找到了生命的自在與平衡，她跟著媽媽一起抵達美國，準備迎向嶄新的季節、開展不同的生命經驗版圖！

（圖／unsplash）

達莎‧托爾斯提科娃以自由寫意的圖像風格詮釋她的成長故事。在許多畫面中局部放大角色的臉部表情，以特寫的方式聚焦凸顯當時的心情，使頁面散發強烈的情緒感染力。我們時而感受到達莎的興奮、時而感受到她的焦慮不安與期待。達莎與兩位好友瑪莎和娜塔莎親密的友誼是這部圖像小說的一大重點：兩人因故不理達莎時，達莎簡直沮喪到谷底，後來沒有多久她們又重拾甜蜜的友誼，這也是支撐青春期情感的莫大力量。此外，儘管作者僅以樸素、簡潔的幾個主色來描繪整個故事，在某些頁面中大面積塗抹的粗曠墨黑線條，還有用灰黑色暈染的人影，都加倍烘托出故事的情境與角色的思緒，令人印象深刻。

歸根究柢，這本書講述的是達莎在挫折後發現力量的動人成長故事。《媽媽不在家的一年》是一首複調的旋律，奏出悠悠的親情與友情，也奏出青少年成長過程中，遭遇的各種文化碰撞與揉合。達莎到美國的新學校登記那天，遇見一位新朋友，也為她的故事開啟新的可能。而生命啊，永遠一如花朵，向著未來與新的可能綻放。

●本文推薦書為小麥田出版之《媽媽不在家的一年》。