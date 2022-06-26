讀年度最佳圖書《了不起的波力》，走出你心裡的洞穴

文／艾莉．班傑敏（Ali Benjamin）

發生什麼事？

當凱琳突然跟著媽媽搬家轉學，脫離自己的好友圈已經夠難過了，沒想到新同學似乎一點也不歡迎她，只惦記著：為什麼波力還沒來？還要她這個最不熟悉的人主持「尋找波力接班人的比賽」！

波力去了哪裡？被傳送到外太空、校長把他鎖在櫃子裡？……同學說，開學日那天，我們有點需要波力。

波力是誰？每個人說他是個傳奇、他很神、他是邪惡天才……

波力在教室大吃美乃滋、在吊扇上放亮粉，把果蠅帶到全校飛得到處都是，還躲進校長辦公室；他經常闖禍害全班都遭殃，讓大家損失好幾次休息時間，但是同學還為了搶他的T恤大打出手！

解說暨問題討論

邱獻儀（哲學新媒體專欄作家）

「認識你自己」這句話，相傳是刻在德爾斐阿波羅神廟的三句箴言之一，透過柏拉圖筆下蘇格拉底對這句話的哲學闡釋，貼切的呼應了本書主旨。故事主角凱琳在轉學到米契爾學校的經歷中，學習認識了她自己。

柏拉圖認為，認識自己就是明確知道自己靈魂所愛，因為愛是我們的生命動力，讓我們能夠活出自己的人生。在找到自己所愛之前，我們需要先了解愛的動態結構，才能確保我們找到的是真愛而不是幻影。

愛必有其愛的對象，雖然每個人愛的東西不見得相同，但近乎瘋狂的去追求所愛之物的行徑是一樣的：我們看到了對象中的美、被吸引、進而追求、想擁有它。這就是愛。柏拉圖說，之所以被特定的美所吸引，到底來說是由我們自己投射出來的，自己所希望成為的樣子。譬如故事中的費歐娜，她顯然被「強壯又有力量的女人」所吸引，舉手投足都在追求這樣的形象。所以愛其實是我們人生方向的指引，當我們愛上什麼，我們整個人就會為此而活。

不過，我們不總是清楚知道吸引自己的是什麼，也會因為所處的生活環境、社會氛圍等外在因素等影響而錯愛。故事中的凱琳，對老同學安娜之態度的前後轉變顯示出這點。轉學前，凱琳以為她自己想要的是「不要跟安娜一樣」，這導致她做出許多為難安娜的行為。但當她轉學到米契爾之後，透過與毛毛，以及其他同學之間的相處，發現了「照顧毛毛」、「展現真實自我」之中的美，這不僅讓她有辦法回顧先前種種，也改變了她對很多事情的看法，同時也引導她之後的所作所為。我們可以說轉學後的她，明瞭到自己過往的錯愛，成就了更好的自己。

故事中的凱琳因轉到新學校，在另類的「人文教育」下，幸運的獲得了自我認識的機會，但辨認真愛無法全憑運氣。作者在故事中以柏拉圖的洞穴預言向讀者指出，只有當我們對自己習以為常的想法保持距離（走出洞穴）來進行檢視，方可確切知道我們所認知到的究竟是事物的影像，還是真實事物本身。對柏拉圖來說，囿於洞穴的我們只能看到影像（幻影），出了洞穴則能見到那些投射出幻影的實物，一個被陽光普照的世界，而隨著抽象思考能力的發展，最後能認識太陽本身——一切美善之物的根源。

柏拉圖的洞穴預言象徵著透過心智上的訓練和努力（教育與學習），將我們對世界的認識層層上升，逐步到達真正具有價值的真理領域。停留在幻覺這種虛偽的認識程度所形成的偏見之中，只會浪費生命，因此接受教育對柏拉圖來說至關重要。走出洞穴的行動不僅意味著獲知真理的機會，更是一種透過世界來認識自己的唯一方式。

認識自己之所以與認識世界密切相關，只因當我們真正的認識世界，我們才能確認我們所愛並非虛幻，進而清楚知曉哪些事物才能真正觸動我們靈魂，引起愛的欲望和行動。《了不起的波力》這個故事展現了凱琳如何在同學、老師等環繞著她的人事物中，讓她從原本的洞穴中走出，認識了真正的世界、認識了她自己，進而追求其所愛。我們也能預期，隨著年齡的增長、經驗的累積和思辨反省力的提昇，她將能夠真正活出自己來。

問題討論

·一開始，凱琳預備到這所學校的心情是什麼？為何她一開始顯得有點失望？

·凱琳為什麼羨慕波力？

·凱琳討厭新學校的哪些部分，為什麼？

·本書中，哪位人物讓你最印象深刻，他／她做了哪些「表達自己」或「認識自己」的舉動？

·就你的閱讀過程中，凱琳是從哪一刻開始覺得不必要再羨慕波力與同學，而是要認識自己？

·閱讀本書後，關於「認識自己」你有什麼新的體驗？

·「自己」是會變的嗎？又該改變嗎？

●本文摘選自小麥田出版之《了不起的波力》。