特斯拉的最大風險就是馬斯克！

文/李南雨

每個學期一開始，我都會向延世大學選修產業分析、財務分析、公司治理科目的學生提出一些問題，而這些問題並不需要專業知識就可以回答。雖然學生答錯的情況居多，但如果作為股票達人，這些問題不過是必懂的常識（但連資優生都答錯！）

現在就讓我們開始解題吧！

Q：全世界規模最大的產業是什麼？

① 半導體 ② 智慧型手機 ③ 汽車 ④ 奢侈品

答案是③ 汽車。因為韓國最大出口產業是半導體，所以很多人都選擇①。但是汽車以壓倒性的差距，成為世界最大規模的產業。以2019年來說，全世界的汽車產業規模高達2兆2,500億美元。雖然2020年因為新冠肺炎有所減少，但是2019年的時候全球銷售了九千萬台汽車，平均單價約為2萬5,000美元。汽車產業的規模是半導體與智慧型手機產業總和的一倍以上，其中半導體產業的規模為4,120億美元，而智慧型產業規模相似，為4,090億美元。而LV和Gucci等奢侈品一年的銷售額為3,290億美元，也是非常大的產業。

2019年全球產業規模比較 圖/《好股票，壞股票》

股票投資的出發點，就是對於投資企業所屬產業的理解。2020年已故的三星集團會長李健熙對子公司社長的要求之一，就是要徹頭徹尾了解自己所負責的事業本質。股票投資也基於同樣道理，了解有興趣之企業的市場規模、成長性與成長動力非常重要。

談到企業與股價的未來，雖然企業的實力也很重要，但是更多取決於所屬產業能高速成長的程度。Amazon可以成長為績優企業，雖然一部分歸功於創辦人傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）打造出一套優秀的商業模式，二十五年來親力親為經營公司，但這也歸功於作為Amazon主要業務的電商和雲端產業爆發性成長。

電動汽車產業鏈的商機無限

特斯拉的股價在2020年成長八倍，總市值超過1兆美元，根本原因在於汽車產業的規模本身就非常龐大。當然，市場並不認為特斯拉只是一間純粹的電動汽車製造商，而認為它是以軟體為基礎，能夠創造出各種附加價值的平台企業，所以特斯拉的總市值超越了三星電子。

BMW、賓士、賓利、保時捷、法拉利、勞斯萊斯等精品汽車的年銷售也超過5,000億美元。而Google率先透過Waymo投入自動駕駛，爾後在美國，Amazon、蘋果、微軟等科技巨擘（Big Tech）也都隨後跟上。在中國，則是阿里巴巴、騰訊、百度等公司為了搶佔自動駕駛市場正在你爭我奪。

LG化學、三星SDI等鋰電池業者之所以受到股市矚目，就是因為汽車市場龐大的規模。目前電動汽車生產成本中，電池佔比有30至40％，有計算指出，十年後等電動汽車大量普及後，全世界的電池市場規模將可高達數千億美元。

我們回頭來談談特斯拉。它的股價漲幅驚人，華爾街分析師認同特斯拉的軟體開發能力、系統營運技術及電池技術，所以他們在推薦投資人買進的同時，也提出了非常具有攻擊性的股價。雖然特斯拉的股價還有上漲的空間，但也有可能下跌。

Q：對於長期持有特斯拉股票的投資人而言，最大的風險是什麼？

① 蘋果、Google Waymo等科技巨擘進軍電子車市場的可能性

② 伊隆．馬斯克（Elon Musk）

③ 資金不足

④ VW、現代汽車、GM等燃油車業者電動汽車生產增加所引起的競爭加劇

答案是② 伊隆．馬斯克。特斯拉的股東必須注意關鍵人物（key man）風險，所謂的關鍵人物，是指組織內部的核心人物。如果組織對於這位關鍵人物的依賴性過高，當這位人物健康出現問題的時候，組織就會有無法正常運轉的狀況發生。

最近主導美國市場的特斯拉、Amazon、Facebook等公司的創辦人、或是最大股東擔任CEO角色時，他們會深入參與策略制定等經營過程。所有這些公司的關鍵人物風險都很高，但是特斯拉尤其高。馬斯克是一位天才經營者，他不滿足於現狀，持續不斷挑戰新的領域。有個情況雖然不會立刻發生，但令人擔心，就是當特斯拉一定程度步上軌道後，馬斯克會賣出持股，轉為專注在由他擔任大股東的太空探索公司SpaceX。馬斯克從以前就有移民火星的夢想，物理學背景的他還會親自繪製火箭設計圖。

SpaceX是2002年由馬斯克私人出資1億美元所成立的公司，他熱愛這間公司。SpaceX的企業價值（enterprise value）已經高達460億美元，外界評價Space X是全世界太空相關新創公司中最具前瞻性的公司。近幾年馬斯克的Twitter上，90％以上都是跟太空、火星、SpaceX相關的內容。

馬斯克在2004年投入電動汽車事業以前，就已經有過兩次創業成功後賣掉公司的經驗。1999年他將網路企業Zip2賣給康柏電腦，在二十幾歲的時候就賺到了2,200萬美元的高額資金。後來他新創的網路銀行X.com與PayPal合併，PayPal於2002年被賣給eBay，馬斯克將持股售出後賺取了1億8,000萬美元，他拿著這筆錢投資了特斯拉，並參與特斯拉的經營。特斯拉持股價值超過2,000億美元的馬斯克，現在究竟在打著什麼算盤呢？

投資一定有風險，新手散戶與外資之間最大的差異，應該就在於面對風險的態度。外資會確實分析投資標的的風險，避險基金也會尋找規避風險的方法。挑選股票時，只要養成設定一年、三年的目標股價，並且衡量以下這五大風險，就可以減少失誤。

※ 決定股價的五大風險要素完整解說請參考第三章）

① 利潤成長率

② 股利與庫藏股

③ 財務結構（特別是債務較多的情況）

④ 利率

⑤ 公司治理

●本文摘選自商業周刊出版之《好股票，壞股票》