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從Key單菜鳥晉升業務高手，3個打破SOP的思考題，讓她創造最大價值！

聯合新聞網／ 商業周刊出版
圖/pexels
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文/張敏敏

無論是在哪個工作崗位，每個人都必須思考，如何在公司規定的工作上展現自己的專業，帶出自己的價值。這個價值可以是針對外部的終端客戶，也可以是針對內部的其他同事，但不論設定的對象是誰，仍然必須去反思：「究竟什麼是我工作上的獨特點？」「我可以為這家公司展現哪種無法被取代的價值？」「除了例行工作之外，我還可不可以做得更好？」「如果我想要工作做得更好，我需要進行哪些學習？」

有人對於「工作上有感動」這件事有意見。他們說，他們的工作都是一堆流程，都是SOP。工作上最要緊的就是完成程序，不出錯、零失誤。例如生產線上的作業員、財務的帳務處理、法務的法律文件。

但我認為，即使是例行工作也能在不干擾專業情況之下，問自己：

1. 我將展現哪些不一樣的價值？

2. 那麼多人跟我做一樣的事，為什麼是我坐這個位置？

3. 若是我做得更快、更多、更好之後，我會變成什麼模樣呢？

讓我講一個小故事解釋上述的思考歷程。

在千篇一律的例行公事中，也能創造自己的價值

我在萊雅工作時，有一位好夥伴叫做芬妮，她是負責第一線店面和倉庫連繫的人員。芬妮負責訂貨、出貨的工作。剛到職時，芬妮就遇到9月份百貨週年慶預購。那時她只是一個剛報到的新人，就要面對將近3,000多個產品貨號，每個貨號是長達10幾個英文與數字組合，這工作複雜的程度任誰看了都會崩潰。

在萊雅，訂貨、出貨的程序已經老早規定好。店面人員須先填妥出貨單，公司收到傳真後（早期以傳真機回傳訂貨單），就把單子Key-in進總公司電腦系統，系統連線到倉庫，倉庫人員檢貨、包裝、出貨、貨運、進百貨倉儲、上櫃台，整個流程大約需要花費3到5個工作天。

芬妮剛上任，她知道自己的現況無法應付週年慶的慌亂，為了讓Key單的速度變快，她花了3個晚上，將出貨量最大的前100個貨號全部背下來！這樣一來，只要收到訂貨的傳真，就可以省去查表單的時間，不用邊看邊key in，可以搶時間馬上將貨號、數量輸入系統，讓貨早點進到店面。等到一切都更加熟練之後，芬妮還自己升級（她說是芬妮2.0版），不但額外多背50個貨號，還把能力進階到——如果出貨有狀況，馬上知道什麼時候要找誰——她手上甚至有桃園倉的最新排班表，讓她可以直搗黃龍，打電話到桃園倉庫直接點名要某個撿貨人員聽電話，立馬處理急單！

後來芬妮直升到業務部，因為她已經強大到只需要看一眼訂貨單，就可以算出這家店這個月能否達到業績目標，遇到新品上市也知道哪家店賣得動。後來只要總經理估算新品銷量，芬妮都會跟在旁邊提供意見。芬妮把平凡的事做到不俗，她自己說：「我就是人體活動訂貨系統。只要找到我，人雖然沒到，但貨一定到！」

書名：《OGSM變革領導》作者： 張敏敏出版社：商業周刊出版出版時間：2022年5月4日
書名：《OGSM變革領導》
作者： 張敏敏
出版社：商業周刊出版
出版時間：2022年5月4日
我不清楚你的所有工作步驟，也不了解你的工作步調或習慣，但芬妮的故事讓我確定一件事：「只要有意願，就可以把事情做得更快、更好。」

很多人可能會說：「我以前都是這樣做的」是的，你辛苦了，但並不代表你都做「對」，也不代表現在的市場和以前一樣。認為做一樣的事會有新的結果，這是不切實際的期待。日子不一樣了，親愛的，請常常用新的觀點看自己，保持自己的滾動狀態。

●本文摘選自商業週刊出版之《OGSM變革領導：打造企業創新力，建立靈活、隨時擴充的全公司溝通系統工具》


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