快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行周四鐵定升息 主要原因曝光

政策轉彎！有7成家長反對到校 雲林宣布下周「維持遠距教學」

《精準選股》找出飆股，在優質股票被錯殺時抓住時機投資

聯合新聞網／ 天下文化
書名：《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》 作者：馬克．馬哈尼 出版社：天下文化 出版日期：2022年5月31日
書名：《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》
作者：馬克．馬哈尼
出版社：天下文化
出版日期：2022年5月31日

文／馬克．馬哈尼 Mark S.F. Mahaney

大多頭

1989年，富達基金投資組合經理人，眾所周知的彼得‧林區出版《彼得林區選股戰略》（One Up on Wall Street），這本書成為《紐約時報》的暢銷書，目標是幫助散戶成功在市場上獲利。裡面有很多很棒的公司和股票的故事，並且讓很多人認識到「10倍股」（ten-baggers），這是指在一段合理的時間之後，股價上漲10倍，而且大幅超越大盤的股票。林區建議散戶在身邊尋找日常的投資機會（例如Dunkin Donuts、Pep Boys、The Limited）、要有耐心，而且要「留意明天的大飆股」。

其實，網路股中有很多10倍股。根據我的計算，到2020年底，美國的網路產業至少產生23檔10倍股（股價飆漲至少10倍的股票），包括兩檔300倍股（Booking.com和LendingTree）、一檔400倍股（J2 Global）、一檔500倍股（Akamai），還有兩檔超重量級飆股，Netflix和亞馬遜。Netflix漲了1,500倍，從2002年10月的0.37美元，漲到2020年9月的高點557美元。亞馬遜更是2,500倍股，從1997年5月的1.40美元低點，到2020年9月的高點3,531美元。沒錯，網路產業中也有不少弱勢股票，這些股票的績效落後大盤，或是很長一段時間只和大盤的表現一致，但是也有一些表現很好的10倍股。

2000年時，林區在那本書的千禧年版引言中，提到當時的熱門話題：網路類股。他形容自己有「科技恐懼症」，而且他提到亞馬遜時，充滿質疑的稱這是「至少500家『網路公司』股票中的其中一檔股票，展現出奇蹟似的飆漲。」在他的書出版時，我在摩根士丹利為知名網路分析師瑪麗‧密克工作，我試著搞清楚網路產業到底有沒有價值。我很清楚記得摩根士丹利的資深市場策略分析師在電梯裡攔住我，指著我說：「你知道亞馬遜永遠不會賺錢！」實際上，我並不知道。

但是過了很多年後，亞馬遜最終開始賺錢了，開始創造大量的一般公認會計原則（GAAP）認定的每股盈餘（EPS）和自由現金流（free cash flow, FCF）。實際上，亞馬遜現在有機會成為世界上全年自由現金流最高的公司之一，而且股價已經翻漲不只10倍，還是10倍的250倍。

過去2年、5年和10年來，科技股創下前所未有的績效表現，到2020年12月31日為止，那斯達克在2年內飆漲94％，過去5年來飆漲157％，過去10年來漲幅386％。在這三段期間，科技股（也就是那斯達克指數）的表現每一次都超越大盤（也就是S&P 500指數）大約兩倍。重點是：科技股一直都是這樣。

而創造這麼顯著超越大盤績效的，就是美國的網路公司。像暱稱尖牙股的Facebook、亞馬遜、Netflix和Google（現在叫做Alphabet），績效大幅超越大盤，2020年平均漲幅52％，2019年到2020年漲99％，2016到2020年的5年平均漲幅是262％，而2011到2020年的10年間漲幅則是1,219％。

這些公司已經成為家喻戶曉的名字。不論是好是壞，我家和你家的青少年都無法一天不使用Facebook旗下的Instagram。2020年春末有一段時間，就在新冠危機影響我們的生活時，大部分美國人唯一能仰賴的零售通路就是亞馬遜；Netflix變得很有影響力，公司製作的影集描述年輕的西洋棋天才（《后翼棄兵》〔The Queen’s Gambit〕），引發全世界的西洋棋熱潮；至於Google則根本無所不在，Google也已經變成我稱為「幸運詞典」的一部分，這個詞典收錄公司名稱變成通用的動詞，例如以前的全錄（Xerox）和「可樂」（Coke），現在則有Google、Twitter、Uber和Airbnb

但科技產業不只有「尖牙」而已。許多網路股和公司使這個產業變得很有吸引力，而且吸引投資人的注意，包括Booking（以前叫Priceline）、Chewy、eBay、Etsy、Expedia、Grubhub、Lyft、Pinterest、Shopify、Snap、The Trade Desk、Twitter、Uber、Wix及Zillow。2020年是史上新股上市募集資金最多的一年，好幾個高知名度、大漲的新股都是網路類股，Airbnb和DoorDash都在這個名單上名列前矛，上市的第一個交易日都上漲將近100％。Airbnb的上市風潮尤其值得注意，因為多虧新冠疫情，公司上市時的訂房數和營收年衰退30％。成長型的公司在準備上市時，市場都預期它們會繼續成長，不過Airbnb卻在衰退。結果新股上市仍然非常成功。哇！這反映的是投資人非常相信Airbnb在新冠疫情結束後會有長期成長的機會，而且是很多機會。所以請想像一下，如果抖音（TikTok）這個史上成長最快的網路APP宣布要上市，會引起多大的興趣！

新冠危機使部分網路公司變成生活中不可或缺的一部分。疫情期間，我們需要亞馬遜才能採購食品和衣物；我們需要Netflix提供娛樂、轉移注意力；收養寵物的人數大增，Chewy的用戶帳戶也是如此，2020年連續3季，每季都增加100萬人；民眾想要確保安全的同時，也能展現自我，所以湧入Etsy買設計師設計的口罩，2020年6月的季報，Etsy增加1,250萬經常使用的顧客，幾乎是之前兩年新增人數的總額；由於在家用餐的選擇大減，像DoorDash這種餐點外送公司變成許多小型企業和消費者的救生繩。DoorDash 2020年6月的季報中，營收大幅年成長214％，接著9月季報年成長268％。這些公司和其他公司的股價因此也有反應：亞馬遜2020年漲72％、Netflix漲64％、Chewy漲203％、Etsy漲294％、DoorDash漲17,000％！（好啦，我承認那是把DoorDash第一個交易日漲了85％的數字納入算出的年化後數字）不過，這點還是成立。

我仍然非常看多股市，尤其是網路產業，並認為股市仍然為創業者、企業和投資人創造成長機會。而且我相信從過去25年經驗辛苦學到的教訓，能提供幾個未來投資（不是交易，而是投資）網路、科技和成長股的良好指引。不只在下一季或明年投資，還要在未來20年、甚至以後投資。而且由於數百萬新手投資人在新冠肺炎危機期間進入股市（部分是多虧不能出門，還有免除交易手續費），我認為對成長股和科技股投資的指引需求還是跟以往一樣大，也許需求還是更大。

我還記得1998和1999年網路泡沫期間，那斯達克在兩年內飆漲了100％，然後在2000年3月10日短暫站上5,000點。結果當然就是泡沫破滅，接下來6個月跌了77％，花了15年的時間才漲回來，真是漫長的15年。

我只是想確保這個世代的投資人不必等15年才會把全押在科技股賠的錢都賺回來。

●本文摘選自天下文化出版之《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》，未經同意禁止轉載。


科技股 Airbnb 疫情

延伸閱讀

亞馬遜22年來首次股票分割生效 股價更親民

短期波動沒意義！看看亞馬遜：就算股價漲1830倍也會讓你賠錢

英國記者和巴西原住民工作者訪問原住民領地 在亞馬遜失蹤

日圓走軟帶動科技股上漲 日股收紅

相關新聞

最佳犯罪小說《非法入境》，致命瘟疫、海上人球宛若「鑽石公主號」真實事件

《非法入境》結合疫情主題虛實交錯，宛如「鑽石公主號」事件新聞精彩創作。本書與《大旱》、《美麗心計》一同榮獲澳洲戴維獎（Davitt Award）最佳犯罪小說，更入圍澳洲Aurealis Award年度科幻小說決選。版權已售出，即將改編電視劇！ 《非法入境》故事中，一場瘟疫侵襲英國，政府頒布嚴格的戒嚴令鎖國，隨之而來的經濟崩壞、失業率飆升，人們為脫離貧窮與疾病紛紛鋌而走險，投入移民計畫，渴望換得新生。「穩固號」就這樣搭載著滿懷希冀的三百多名移工展開漫長旅程。然而，才剛啟程不久，船上竟發生一起離奇命案……緊接著，一個令人恐慌的謠言再起：船上有人染疫！

顛覆你的認知！人類居然能從負面體驗中得到快樂？

簡化人性的理論聲稱我們總是豁盡全力避免痛苦、追求舒適愉悅，希望生活時時刻刻平順無恙。人類本能就對苦與痛避之唯恐不及。整理大師近藤麻理惠告訴大家：無法讓你「怦然心動」（spark joy）的東西其實都可以丟掉。結果她名利雙收，許多人開始認同把無法讓我們開心的東西都斷捨離是美好生活的指引。 然而這種理論並不完整。其實若分量調配得當，身體和精神上的苦痛、困難、失敗、挫折，才是人類真正的追求。

周慕姿《羞辱創傷》探究你的創傷，傷口被看見才會被療癒

你過去遭遇了什麼讓你覺得羞辱、受傷的事？ 我想要先請你，試著把你遭遇過，覺得受傷、脆弱，甚至帶有著羞恥感、罪惡感的經驗與記憶，寫下來，或是對著自己說出來。

特斯拉的最大風險就是馬斯克！

1. 作者李南雨是韓國金融界久負盛名的國際投資專家，曾任香港摩根大通亞太區總部擔任副總裁、三星證券首任研究中心主任，除了在韓國聲譽崇隆， CNN、CNBC、華爾街日報等多家外媒也關注他的觀點。 2. 本書是李南雨在延世大學開授的股票講座，如今因超高人氣而集結成書。

《活出真正的自己，就不再生病》疾病是來自「真實自我」的重要訊息！

如果你相信寫下的願望都會實現，那麼你相信「人生中只會發生必要的事，只會跟必要的人相遇」嗎？

洪子仁副院長《疫苗先鋒》推薦：從AZ疫苗的研發，探討台灣與世界該如何走向「與病毒共存」之路？

《疫苗先鋒》是由英國牛津大學兩位科學家——疫苗學教授莎拉・吉爾伯特（Sarah Gilbert）與臨床生物製造機構主任凱薩琳・格林（Catherine Green）親筆合作的書，內容記述了在全球疫情的危急時刻，兩人如何攜手與病毒競賽，在最短時間內成功研發出牛津AZ疫苗的過程。 這本由兩位科學家親自撰寫的書，內容高潮迭起，好讀易懂，更提供我們許多可資借鏡之處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。