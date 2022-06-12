《精準選股》找出飆股，在優質股票被錯殺時抓住時機投資

文／馬克．馬哈尼 Mark S.F. Mahaney

大多頭

1989年，富達基金投資組合經理人，眾所周知的彼得‧林區出版《彼得林區選股戰略》（One Up on Wall Street），這本書成為《紐約時報》的暢銷書，目標是幫助散戶成功在市場上獲利。裡面有很多很棒的公司和股票的故事，並且讓很多人認識到「10倍股」（ten-baggers），這是指在一段合理的時間之後，股價上漲10倍，而且大幅超越大盤的股票。林區建議散戶在身邊尋找日常的投資機會（例如Dunkin Donuts、Pep Boys、The Limited）、要有耐心，而且要「留意明天的大飆股」。

其實，網路股中有很多10倍股。根據我的計算，到2020年底，美國的網路產業至少產生23檔10倍股（股價飆漲至少10倍的股票），包括兩檔300倍股（Booking.com和LendingTree）、一檔400倍股（J2 Global）、一檔500倍股（Akamai），還有兩檔超重量級飆股，Netflix和亞馬遜。Netflix漲了1,500倍，從2002年10月的0.37美元，漲到2020年9月的高點557美元。亞馬遜更是2,500倍股，從1997年5月的1.40美元低點，到2020年9月的高點3,531美元。沒錯，網路產業中也有不少弱勢股票，這些股票的績效落後大盤，或是很長一段時間只和大盤的表現一致，但是也有一些表現很好的10倍股。

2000年時，林區在那本書的千禧年版引言中，提到當時的熱門話題：網路類股。他形容自己有「科技恐懼症」，而且他提到亞馬遜時，充滿質疑的稱這是「至少500家『網路公司』股票中的其中一檔股票，展現出奇蹟似的飆漲。」在他的書出版時，我在摩根士丹利為知名網路分析師瑪麗‧密克工作，我試著搞清楚網路產業到底有沒有價值。我很清楚記得摩根士丹利的資深市場策略分析師在電梯裡攔住我，指著我說：「你知道亞馬遜永遠不會賺錢！」實際上，我並不知道。

但是過了很多年後，亞馬遜最終開始賺錢了，開始創造大量的一般公認會計原則（GAAP）認定的每股盈餘（EPS）和自由現金流（free cash flow, FCF）。實際上，亞馬遜現在有機會成為世界上全年自由現金流最高的公司之一，而且股價已經翻漲不只10倍，還是10倍的250倍。

過去2年、5年和10年來，科技股創下前所未有的績效表現，到2020年12月31日為止，那斯達克在2年內飆漲94％，過去5年來飆漲157％，過去10年來漲幅386％。在這三段期間，科技股（也就是那斯達克指數）的表現每一次都超越大盤（也就是S&P 500指數）大約兩倍。重點是：科技股一直都是這樣。

而創造這麼顯著超越大盤績效的，就是美國的網路公司。像暱稱尖牙股的Facebook、亞馬遜、Netflix和Google（現在叫做Alphabet），績效大幅超越大盤，2020年平均漲幅52％，2019年到2020年漲99％，2016到2020年的5年平均漲幅是262％，而2011到2020年的10年間漲幅則是1,219％。

這些公司已經成為家喻戶曉的名字。不論是好是壞，我家和你家的青少年都無法一天不使用Facebook旗下的Instagram。2020年春末有一段時間，就在新冠危機影響我們的生活時，大部分美國人唯一能仰賴的零售通路就是亞馬遜；Netflix變得很有影響力，公司製作的影集描述年輕的西洋棋天才（《后翼棄兵》〔The Queen’s Gambit〕），引發全世界的西洋棋熱潮；至於Google則根本無所不在，Google也已經變成我稱為「幸運詞典」的一部分，這個詞典收錄公司名稱變成通用的動詞，例如以前的全錄（Xerox）和「可樂」（Coke），現在則有Google、Twitter、Uber和Airbnb。

但科技產業不只有「尖牙」而已。許多網路股和公司使這個產業變得很有吸引力，而且吸引投資人的注意，包括Booking（以前叫Priceline）、Chewy、eBay、Etsy、Expedia、Grubhub、Lyft、Pinterest、Shopify、Snap、The Trade Desk、Twitter、Uber、Wix及Zillow。2020年是史上新股上市募集資金最多的一年，好幾個高知名度、大漲的新股都是網路類股，Airbnb和DoorDash都在這個名單上名列前矛，上市的第一個交易日都上漲將近100％。Airbnb的上市風潮尤其值得注意，因為多虧新冠疫情，公司上市時的訂房數和營收年衰退30％。成長型的公司在準備上市時，市場都預期它們會繼續成長，不過Airbnb卻在衰退。結果新股上市仍然非常成功。哇！這反映的是投資人非常相信Airbnb在新冠疫情結束後會有長期成長的機會，而且是很多機會。所以請想像一下，如果抖音（TikTok）這個史上成長最快的網路APP宣布要上市，會引起多大的興趣！

新冠危機使部分網路公司變成生活中不可或缺的一部分。疫情期間，我們需要亞馬遜才能採購食品和衣物；我們需要Netflix提供娛樂、轉移注意力；收養寵物的人數大增，Chewy的用戶帳戶也是如此，2020年連續3季，每季都增加100萬人；民眾想要確保安全的同時，也能展現自我，所以湧入Etsy買設計師設計的口罩，2020年6月的季報，Etsy增加1,250萬經常使用的顧客，幾乎是之前兩年新增人數的總額；由於在家用餐的選擇大減，像DoorDash這種餐點外送公司變成許多小型企業和消費者的救生繩。DoorDash 2020年6月的季報中，營收大幅年成長214％，接著9月季報年成長268％。這些公司和其他公司的股價因此也有反應：亞馬遜2020年漲72％、Netflix漲64％、Chewy漲203％、Etsy漲294％、DoorDash漲17,000％！（好啦，我承認那是把DoorDash第一個交易日漲了85％的數字納入算出的年化後數字）不過，這點還是成立。

我仍然非常看多股市，尤其是網路產業，並認為股市仍然為創業者、企業和投資人創造成長機會。而且我相信從過去25年經驗辛苦學到的教訓，能提供幾個未來投資（不是交易，而是投資）網路、科技和成長股的良好指引。不只在下一季或明年投資，還要在未來20年、甚至以後投資。而且由於數百萬新手投資人在新冠肺炎危機期間進入股市（部分是多虧不能出門，還有免除交易手續費），我認為對成長股和科技股投資的指引需求還是跟以往一樣大，也許需求還是更大。

我還記得1998和1999年網路泡沫期間，那斯達克在兩年內飆漲了100％，然後在2000年3月10日短暫站上5,000點。結果當然就是泡沫破滅，接下來6個月跌了77％，花了15年的時間才漲回來，真是漫長的15年。

我只是想確保這個世代的投資人不必等15年才會把全押在科技股賠的錢都賺回來。

●本文摘選自天下文化出版之《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》，未經同意禁止轉載。