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以合乎實證的高效技巧駕馭你的生活——《開啟高效人生的心理課》推薦專文

聯合新聞網／ 商周出版
書名：《開啟高效人生的心理課》 作者：黃揚名 出版社：商周出版／城邦文化 出版時間：2022年5月3日
書名：《開啟高效人生的心理課》
作者：黃揚名
出版社：商周出版／城邦文化
出版時間：2022年5月3日

文／劉議謙醫師（天主教耕莘醫院神經內科主任）

揚名老師是我的高中同學，從高中時期我們就是死黨，一直到出社會後還是互相扶持，彼此「吐槽」至今。

很多人看到揚名出好幾本書，寫各式各樣的專欄文章，還受邀到處演講，肯定是個飽讀詩書，文思泉湧的文藝青年。事實上完全不是那麼一回事，他愛看電影遠勝於看書，英文比中文好；他駕馭文字的能力可能只比高中生強一點，絕非天才型的創作者。那為何他今天能持之以恆維持超高產量的文字生產，還可以同時間在大學上課、帶兩個孩子和很多的學生、維持很不錯的運動習慣，以及擁有各種非常跟得上時代的數位技能呢？

我這幾年下來從旁觀察得出的結論是：揚名的工作效率非常高。很開心他願意跟讀者們分享他高效率的秘訣。而讓我感到驚訝的是，這些秘訣背後竟或多或少都有科學實證支持，看來揚名的多產其來有自。

這些秘訣多跟注意力相關，正是他的擅長領域，不過放在現代社會也讓人覺得備感實用。在社群媒體、串流平台、網路的持續轟炸之下，注意力早已變成了現代人腦中的稀缺資源。集中注意力，再次變成了重要課題。書中的幾個部分都對如何專注給了非常受用的建議。譬如裡面提到了「同時間處理多個事情是沒有效率的」、「人的大腦非常仰賴一次做一件事情」、「有捨才能有得」、「如果一定要同時處理很多事情， 就是會犧牲掉效率跟準確性」。

（圖／unsplash）
（圖／unsplash）

另外一個令我印象非常深刻的點，是揚名提到了規律生活的重要性。整個大腦的演化設計朝向「預測不可知」這件事前進，所以認知運作的本質，就是會花很多的資源想辦法做預測。既然如此，刻意地把生活變得規律，反而會讓大腦能做多一點深層思考。就算是需要大量創意或靈光乍現的工作，這個效果依然成立。

譬如著名的作家村上春樹就曾提到，他在準備創作長篇小說時，非但不會熬夜或喝酒以獲取靈感，反而會以極為自律的方式（慢跑、規律飲食）來準備稿件；而已故的蘋果創辦人賈伯斯長年只穿一樣的T恤及牛仔褲，完全不用煩惱穿搭的問題。若以神經科醫師的角度來看，規律生活更是降低焦慮與穩定情緒的一劑妙方。

對我而言，閱讀這本書的過程，就好像一直聽到揚名老師在我身邊碎碎念一樣，雖然說是碎碎念，卻是一種令人感到溫馨跟愉快的閱讀體驗。只要一點點的自我要求與合乎實證的高效技巧，你也可以在數位時代提升工作效率，駕馭生活，而不是被生活駕馭。

●本文為商周出版《開啟高效人生的心理課》推薦專文。


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