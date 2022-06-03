改變沒你想的那麼困難！不好的習慣、工具，該如何丟掉？

文／黃揚名（英國約克大學心理學博士、輔仁大學心理系副教授）

不知道各位是一個願意接受新事物的人，還是一旦習慣了某種事物，就不太喜歡改變的類型呢？我自己是有點矛盾的人，在某些時候我很樂意接受新事物；但有些時候又有點固執，不太願意改變。

只是幾次慘痛的經驗告訴我，不要太固執，至少試試看，否則自己可能會錯失提升效率的好機會。舉個有點年紀的例子，在智慧型手機還不發達的年代，我習慣性會用紙本的行事曆，甚至受到博士指導教授的影響，我會隨身攜帶迷你版的行事曆。當時我有一個研究生看不下去，他說你都已經用智慧型手機了，為什麼還要用紙本行事曆呢？我當下還義正詞嚴的反駁，紙本的很方便翻閱，而且即視感很強。

不過有一兩次我忘了帶紙本行事曆，結果忘記跟研究生約了要討論。我研究生有點埋怨的說：「如果你用智慧型手機的行事曆App，就不會有這樣的狀況了。」因為學生等我等了一個小時，我雖然不全然認同他的觀點，但還是決定嘗試一下手機的行事曆App。

接下來的事情，我基本上也不用多說了，現在的我極度仰賴行事曆App，並且還結合了各種提醒功能，讓我不至於錯過任何的行程。但是也因為提醒太多了，讓我逐漸對這些提醒免疫，有時會不理會這些提醒。

有一次就真的發生了一個悲劇，明明系統一早有發當日的行程給我，而且從一個小時前就開始顯示提醒，但我還是在一場論文口試開始前的十分鐘，才突然驚覺到有這個行程。當下我趕緊聯繫那位研究生，並且立即驅車前往車程接近一個小時的口試地點。

經歷這個悲劇之後，我稍微改變了自己的習慣，不能被動的等提示，而是每週至少要預覽一遍自己的行程，每天早上也要稍微看一下當天有哪些特別的行程。此外，我在辦公室有一份大月曆，上面會註記哪幾天有重要的行程。除了當月份的行程之外，我另外會貼上下一個月的月曆（桌曆大小的尺寸），避免在月份交接之際，會錯誤估算自己的忙碌程度。

不好的工具，就該換掉

你是否在生活中也常有類似的糾結呢？我們或許沒有辦法隨意更動工作上使用的工具，但就你自己可以做決定的部分，真的要狠心一點。比方說，如果你的電腦已經開機非常緩慢，且常容易當機，那麼你就該找機會把電腦換掉。千萬不要因為覺得東西還沒有壞、丟掉可惜等等原因，就勉強自己繼續使用爛設備。

而除了受到惜物觀念的影響之外，很多人之所以沒有換掉不好的工具，是因為他們不知道有更好的工具可以使用。跟大家分享一個我自己的例子，我是一個動作比較大的人，所以還蠻常在不經意的狀況下受傷。以前我用開罐器打開罐頭後，十次有九次會因為要把蓋子拿掉，或是取出罐頭內的東西，而把手割傷。但是，自從有一次看到新型態的開罐器，不是從內部把罐頭打開，而是在外部割出一圈，我就換成這種開罐器，再也沒有因為開罐頭而受過傷。

不過我要提醒大家，並不是所有看起來新穎的東西，標榜能解決痛點的產品，都值得你把舊的丟掉，換成新的。我有好幾次買小朋友的東西都犯了同樣的錯誤。比方說，有一次我看到一個消毒奶嘴的廣告，只要把髒掉的奶嘴放進一個容器內轉幾圈，就可以達到消毒的目的。當下我覺得實在太棒了，因為有時候手邊沒有熱水或消毒器，就沒辦法消毒孩子的奶嘴，而沒有奶嘴這樣的帶娃神器，還真是不容易。

可是衝動下買了這項產品之後，我非常後悔。因為，奶嘴放進去這個容器一次，或許你還不會有所顧慮，但如果要反覆使用，還是會擔心細菌滋生的問題。最後，這個奶嘴消毒的設備根本沒用幾次，就被我們收到儲藏室了。

也就是說，我們不用盲目相信新的工具，但至少該保持一顆開放的心，若得知有一些新的工具，可以試用看看，評估一下優缺點，再決定自己是否要做轉換。我想很多人都有聽過一個研究，他們比較了用手寫的方式做筆記，或是用筆記型電腦做筆記，到底哪一個比較好？雖然研究成果發現，用手寫方式做筆記的人，對於內容的核心知識有比較好的記憶表現。但是，用筆記型電腦做筆記，也不是完全沒有優點。

更重要的是，後來有其他研究者嘗試複製這個研究的結果，但沒有發現用手寫的方式做筆記有比較多的優勢。與其執著於確定到底哪一種做筆記的方法比較好，還不如去思考，用不同方式做筆記有哪些優缺點，可以截長補短。就像有些人心算能力很好，你硬要強迫他用計算機來做計算，不一定真的更有效率。

不好的習慣，就該改掉

要換掉一個不好用的東西，已經不是容易的事情了，要改掉一個不好的習慣，更是難上加難。因為我們都不太願意承認，自己在用一個比較笨的方式做事情，特別是當我們被別人要求要做改變的時候，自尊心受挫，更會讓人產生抗拒的心理。

可是若想想自己為什麼會有特定習慣，你會發現，很多的習慣，可能一開始只是個偶然。但是當你第二次要做同樣的事情時，你懶惰的大腦就會浮現那個「偶然」的經驗，並且說服你：這件事情就該那樣做。如果你沒有做出改變，經過五次、十次之後，偶然就會變成必然，非常難改變了。

就像有些人，可能已經習慣收到即時通訊軟體的訊息時，就要馬上回覆。但如果訊息非常頻繁，就會打斷你的工作，對你工作的效率造成影響。只要及時回覆訊息，不是你工作上的需求，像這種對自己有害處的習慣，都應該要調整。

我相信如果你意識到一個習慣對你有害，你應該會有一些動機想要去做改變；但你若沒有這樣的覺察，就是根本不知道自己身受其害。為了避免發生這樣的狀況，我鼓勵你多跟別人交流自己做事情的方式，有了比較之後，或許你會發現，其實還有更好的方式可以運用。 就像在整理檔案的時候，你可能習慣性按照日期來做分類，但你的同事習慣性會按照案件的類型分類。兩相比較之下，你可能會發現，用類型來分類，對於要參考過去案例，是更為方便的做法。所以，幫自己培養不同的習慣，你就可以彈性依據任務來做轉換，對自己會是最有利的。

改變沒有想的那麼困難

要割捨自己熟悉的工具、習慣，或許是一件不容易的事情。但是，改變其實並沒有大家想像的那麼困難，否則在二○二一年年中，大家是怎麼度過因為疫情嚴峻，伴隨而來的防疫升級呢？

本來堅持不外賣的商家，也必須要想辦法做出變通；實體課程也紛紛轉變為線上模式。像以前我去參加學位論文口試，都是需要到現場，但由於疫情的關係，可以改採用線上口試的方式。雖然少了面對面的互動，但能省下交通往返的舟車勞頓與時間，老師們想要給考生建議，也可以直接把相關的論文、網頁連結分享給考生，不少老師都覺得這樣的做法其實挺好的。 當然，若可以選擇，我也不希望是一件不好的事情，逼迫我們必須要做出改變。但我想大家不得不承認，通常吃虧了，或是遇上窒礙難行的困境時，我們會最有動機想要做出改變。就像電視劇《茶金》中出現的劇情，如果臺灣紅茶的出口順利，從來沒有遇上銷售瓶頸，或許也不會有那麼多茶工廠想要出產綠茶。

你可以採取一個八○分的人生哲學，也就是用自己擅長的方式，來把事情做到一定的程度。剩下的二○分，就可以大膽做一些冒險，突破自己的舒適圈。就像一些職業球隊，常常會在比賽已經勝券在握的時候，把主力球員換下來，讓板凳球員上場，道理也是一樣的。球隊經理透過這樣的方式，來測試球員的能耐，說不定就會因此發現下一個林書豪。

由於只有投注二○分的成本，就算失敗了，你也不用覺得太遺憾。我認為這是非常值得的投資，你應該把這樣的做法當作是自己做事情的常態，多一些包容性，多一些抗挫敗的準備，或許你會發現，自己其實可以有更好的做法。

書名：《開啟高效人生的心理課》作者：黃揚名出版社：商周出版／城邦文化出版時間：2022年4月12日

想想看 為什麼你戒不掉那些不好的東西？ 第一、因為你不希望自己的價值被否定。你擔心自己用的工具、習慣被批評，就是對你這個人的否定，而不僅是對於工作、習慣的批評。 第二、你太懶惰了。你不想要走出舒適圈，覺得這樣就很好了。

心理學 小科普 「痛點行銷」

很多商家在行銷自家產品時，喜歡放大消費者的痛點，像是老年膝蓋不好，所以行動緩慢；或是爸媽照顧嬰兒常手忙腳亂，容易讓物品沾染到細菌。而消費者在感到恐懼的時候，看到任何的解決方案，就很容易會買單。像是廣告讓消費者感受到膝蓋不好的壞處時，只要提到某某產品可以如何改善這個問題，就會讓消費者上鉤。更厲害的是，有些產品不僅宣稱可以降低你的困擾，還會讓你心情變好，就像一些減肥藥，告訴你可以讓你變瘦，還會強調變瘦之後的好處。要避免自己被痛點行銷，你該做的，就是在覺得自己受到威脅的時候，先嘗試換個角度思考，來降低這樣的感受。當你在比較冷靜的狀態下，再去審慎評估業者提出的方案，是不是一個好的解決方法。

〔解方〕 「為什麼你戒不掉那些不好的東西？」 1解方 你要告訴自己，體驗不同的東西，不一定就是要取代自己原本的做法，而是要去找出更好的做法。在抗拒心理比較小的情況下，就會比較能夠客觀地去做評估。 2解方 做不同的嘗試，不一定是要得到更好的結果，而是要幫自己準備備案。一旦手中握有備案，才不會在遇上突發狀況時，顯得手足無措。

●本文摘自商周出版之《開啟高效人生的心理課》。