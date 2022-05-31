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文可璽／從菊元記憶百年島都——《菊元百貨—漫步臺北島都》作者序

聯合新聞網／ 前衛出版社
菊元百貨是臺灣第一家百貨公司。記者魏莨伊／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
菊元百貨是臺灣第一家百貨公司。記者魏莨伊／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

百貨公司，不僅是城市消費文化最重要的指標，更是資本主義發達的縮影！

《臺灣摩登咖啡屋》作者文可璽，又一日治時代的摩登觀察！《菊元百貨—漫步臺北島都》從虛擬的小說、真實的文獻記載、新聞報導、刊物廣告、個人日記之間穿梭遊走，看見菊元百貨的立體感，循著公車路線，一一造訪當時的知名店家，一步步回到那個摩登而絢爛的日治臺北街頭。（編按）

文／文可璽（《菊元百貨—漫步臺北島都》作者）

從菊元記憶百年島都

一九三二年底，在臺北市榮町開幕，臺灣第一家百貨公司菊元，現今仍被一層玻璃帷幕包覆，日夜反射出閃耀的光芒與真假難辨的形象。

的確，菊元百貨此一主題，無疑非常清晰且明顯，但一經下筆投入，倒也耗費五年以上的時間，原來，有許多散落的舊日文獻等待解譯，而且，在過程中浮現的架構，時常塗塗改改，最終並無法僅止於菊元百貨自身的描述。

近代城市會出現第一座百貨公司，不全是偶然或機運，經濟發展到一定程度，城市文化逐漸形成，交通工具與通信傳播縮短世界距離，工業與技術革命帶來商品大量生產，有錢有閒的人開始把目光放在更多的、更流行的、更摩登的消費上，繼而商人預見了接下來即將發生的消費社會……

但如果只是引用消費社會學的角度進行論敘，似乎有點不利於大眾讀者，會選擇從不少的小說文本為觀察切入點，主要也是希望避免生硬理論的援引，不是有人指出，小說的功能之一即從個人經驗反映社會環境， 姑且不論對錯，只要看看那時代的東、西方小說，不約而同的將百貨公司嵌入場景中，甚至左拉的小說《婦女樂園》，主角就是百貨公司。

在小說時空裡，到底發生了哪些有趣的故事與情節？是否反映了大多數民眾集體的消費心理狀態？抑或只是知識分子的偏見？再者，回到真實世界，少數有能力或有頭有臉的名人，也留下不少頗有時間長度的日記，同樣的，百貨公司進入他們的日常生活，又帶來何種需求與意義？ 還是對他們而言，只是現代新奇事物的其中之一？或者引發慾望的視覺奇觀？

書名：a href=《菊元百貨—漫步臺北島都》作者：文可璽出版社：前衛出版社出版時間：2022年5月" title="書名：a href="https://reading.udn.com/v2/bookDesc.do?id=195667" target="_blank">《菊元百貨—漫步臺北島都》作者：文可璽出版社：前衛出版社出版時間：2022年5月">
書名：a href="https://reading.udn.com/v2/bookDesc.do?id=195667" target="_blank">《菊元百貨—漫步臺北島都》
作者：文可璽
出版社：前衛出版社
出版時間：2022年5月

本書盡量蒐集菊元百貨全貌，在平行於近代虛構的小說世界，與真實的文獻記載、新聞報導、刊物廣告、個人日記之間穿梭遊走，也許更能看見菊元百貨的立體感，而非長久以來被層層鏡面玻璃圍困著的老舊建築。其次，從呈現的諸多面向中，也希望讀者能體會到昔日菊元百貨的風華、那多數人仰望的情節，以及圍繞在時代舞臺上發生的消費光景。

完稿之時，有種解脫之嘆，卻也帶有未竟之感，好像結束了——然實際上卻仍在進行的未來。其中美中不足的是，菊元百貨創辦人重田榮治的自傳《 思い出草》 遠在日本，僅少數家屬或重田氏出生地之圖書館收藏，未能見識其個人立足臺灣的回憶，殊為可惜。而未來，菊元百貨的命運是否依然如舊，半生坎坷而不可違抗？個人始終懸吊著這樣的心情。

文可璽

二○二一．八．一○

●本文摘自前衛出版之五月新書《菊元百貨—漫步臺北島都》作者序。


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