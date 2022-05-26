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賴清德／臺灣加油！日本加油！——《政治家中山泰秀》推薦序

聯合新聞網／ 前衛出版社
賴清德。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
賴清德。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文／賴清德（中華民國副總統）

臺灣加油！日本加油！

中山泰秀先生出身日本政治世家，其祖父、伯父、父親均曾擔任國會議員，祖母更是日本首位女性內閣大臣。中山泰秀先生懷著為家族榮譽奮鬥的使命感，憑藉自身的優異特質，以及珍貴的企業經驗，在眾議員、外務副大臣及防衛副大臣任內的優異表現，均有目共睹，是日本當前少壯政治菁英。

二○一九年五月，我有幸成為令和時代首位造訪日本的臺灣政治人物，與眾多日本友臺議員交流晤談。當時曾與中山泰秀先生交換意見，其強調臺日均重視自由民主、人權法治等普世價值，主張臺日是命運共同體的夥伴關係，令人印象深刻。

時至今日，我們面對的不只是COVID-19疫情的挑戰，整個世界局勢也面臨著冷戰結束以來的重大轉變。從二○二二年二月底俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發以來，地緣政治緊繃，更引發糧食、能源等民生相關危機。臺灣與日本作為自由民主國家的最前線，面對歐亞大陸的中國與俄羅斯兩大強權，絕無法置身事外。

值此國際政局紛擾之時，有幸拜讀中山泰秀先生作為政治家闡述自身理念的書籍，其內容在在呼應現階段國際情勢，包括如何保障國家安全、面對超限戰等混合型戰爭的預先準備、乃至於面對網路攻擊等，都提供了值得我們省思的觀點。

書名：《政治家中山泰秀》作者：杉浦美香譯者：張茂森出版社：前衛出版社出版時間：2022年5月
書名：《政治家中山泰秀》
作者：杉浦美香
譯者：張茂森
出版社：前衛出版社
出版時間：2022年5月

臺灣無論在安全、經濟或文化層面，都是日本重要的夥伴。中山泰秀先生長年堅定友臺，無論在防衛副大臣任內或現在，都曾數度為臺灣挺身發言，所秉持的「臺灣與日本是一家人」理念，更是令人銘感在心。

我在擔任臺南市長期間，也積極促進臺日關係，推展城市外交，促成臺南直飛日本，推廣八田與一、王育德等象徵臺日友好人物的故事，拉近人民間的距離。誠如書中所言，「臺灣和日本在地理位置上有如眼睛和鼻子般靠近。臺灣不只是朋友，臺灣更是兄弟，也是家人。」

期盼臺日關係能如中山泰秀先生所言，越來越像感情融洽的家人，更期盼臺灣與日本在諸多挑戰中攜手向前，突破各種難關。臺灣加油！日本加油！

二○二二年四月

●本文摘自前衛出版社之《政治家中山泰秀》推薦序。


日本 俄羅斯 戰爭 閱讀風向球 前衛出版

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