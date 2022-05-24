新銳台灣漫畫家高妍 台日同步出版首部長篇作品《綠之歌》

文／臉譜出版編輯部

2017年時，高妍發生了與長篇漫畫作品《綠之歌》故事情節幾乎相同的真實經歷，從沒來過台灣的日本搖滾巨匠細野晴臣，竟然在高妍喜歡上他的同年決定來台演出。當時高妍內心渴望說故事的慾望非常強烈，過去大多創作的插畫形式已經無法完整表達心情，便決定把這份純粹的感動，以漫畫的方式呈現並保存下來。因此，透過自費獨立出版的方式做了一本僅32頁的同名刊物《綠之歌》，印了600本迅速售罄。沒想到，後續竟輾轉流傳至細野晴臣本人手中，更獲邀於細野先生來台期間參與生涯紀錄片的拍攝。高妍憶起拍攝時，聞到細野先生身上令人安心的煙味、以及俏皮的舉動，甚至不小心踩到細野先生的腳的糗事，笑得很開心。

而《綠之歌》的書名早在2017年時便確立。原因來自日本作家村上春樹的作品《挪威的森林》裡的角色─小林綠。在獨立出版短篇《綠之歌》的三年後，高妍便接到了來自村上先生的邀約，為其繪製《棄貓》的封面，而這也是高妍接的第一個商業插畫案。正因為這兩件事的發生，讓高妍覺得《綠之歌》這部作品在冥冥之中有股力量牽引，讓她得以與喜愛的作家及歌手更靠近。她並非有意為之，反倒認為是作品裡非常純粹且不純熟、非常拙劣的誠實，拉近了她與細野晴臣、以及村上春樹的距離。這是高妍創作《綠之歌》的過程裡最令她震驚的事情，並確認了創作的力量可以帶人們到很遙遠的地方，甚至是本人去不到的地方。

在短篇《綠之歌》發行後，高妍開始接到許多工作邀約，從而確立她想成為漫畫家的心。更在2021年時，收到日本漫畫月刊《Comic Beam》的邀約，開始長篇《綠之歌》的連載，故事內容是高妍大學一年級至2019年間發生的經歷、經過消化後的心情，成為了一本「私小說」性質的漫畫。希望每位來自不同出生背景、擁有不同人生經歷的讀者，都能在閱讀的過程自然地帶入自己、成為書裡的任何一個角色，這是高妍對長篇版《綠之歌》最大的期望、也是她最希望這部作品被閱讀的方式。

台日同步出版的長篇《綠之歌》，無論是A5大小的繁中版、或B5大小的日文版都非常精緻。兩版皆由高妍負責全書裝幀設計，以期由內而外完整呈現作品。前書口放有黑膠唱片、上有六個曲目，每一個曲目代表書中的一個章節，並以曲目名為章節命名。後折口則設計成演唱會門票，以表達從上集男女主角一起去看細野晴臣演唱會的結尾、到下集僅剩女主角一人赴日看演唱會作結的巧思。回想起最初收到日文版編輯的書籍設計邀約，高妍暨感到不可思議、又難以抗拒地接下邀約，而放入這些與作品呼應的巧思，是設計過程中最讓她感到高興的事。

記者會上，高妍更大方秀出當時在日本以她的作品為封面、連載第一話《綠之歌》的雜誌《Comic Beam》，以及有著簽名的細野晴臣第一張SOLO專輯，當時發行專輯的細野先生25歲，如今出版《綠之歌》的高妍也正值25歲，兩者遙相呼應。

雖然長篇《綠之歌》的起點始於日本，但高妍強調這是一本非常台灣的書。對台灣有著強烈情感的高妍，渴望透過在日本的工作證明台灣有非常多人才。「我是一個『不錯的』創作者的事實，並不因為我在日本得到的任何成就而改變，是因為我從以前到現在都在做同一件事情，並且持續做下去。」高妍也希望藉由這部作品，可以讓更多台灣的創作者知道自己的作品是有力量的，不需要獲得來自國外的肯定才能大聲的說自己是台灣之光。

談到創作插畫與漫畫的差異，她表示：「畫一幅好看的插畫的所需要的時間並不多，只需要一瞬間就可以知道喜不喜歡。」但透過需較長時間閱讀的漫畫，更需考慮如何營造故事氣氛、如何堆疊人物台詞、表情如何拿捏。「這是漫畫最精深且與其他文本不同的方式，也是我這麼喜歡與憧憬漫畫的原因。」長篇《綠之歌》兩年的製作期，高妍都在水深火熱中度過，每一格都修改了三四次以上。如今首部長篇漫畫即將出版，高妍的內心是非常感慨且感激的，明白原來過去看過的這麼多這麼棒的漫畫作品，作者也是以如此心情繪製而成。「感謝我從前接受到的所有文化、涵養和力量，讓我可以成為現在的我。

長篇《綠之歌》不只是一個少女的追星故事，更是透過「林綠」這個角色在面對人生的重要轉折階段，看她如何因為喜歡一個人，為了他去很多地方、做很多原本不敢做的事。這是高妍透過這部作品最想記錄的東西，而她也毫無保留地、盡了全力地以漫畫的方式記錄下來。

●本文推薦書由臉譜出版之《綠之歌（上下冊）》。