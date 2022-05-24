《台語心花開》生活台語教室：手搖杯、半糖去冰，台語怎麼說？

繼學台語的第一本書《台語好日子》之後，致力推廣台文的作家鄭順聰推出《台語心花開》，內容從食衣住行育樂各面向切入，透過小吃料理、身體裝扮、交通工具、娛樂運動等主題來書寫，既有耍廢爆笑，也有心理分析與紓壓療癒，壓軸是台灣各地腔調的豆知識，以及風土飲食的爆點觀察。（編按）

文／鄭順聰（作家）

我當兵的同梯袍澤，來自深綠家庭，他卻娶了位中國太太——照八點檔的發展，恐怕會引發龍捲風般的衝突。

劇情的發展剛好相反，公婆極度疼愛這位媳婦，在懷孕與照顧小孩的過程中，全力協助且百般呵護，婆媳關係極好，常常一起出遊玩樂。某日聚會相遇，這位媳婦說孩子上學去了，有空閒餘裕，就去知名的連鎖飮料店工作。

我問「手搖杯」的台語怎麼說？她回說沒聽過客人說過咧。手搖杯是新事物，台語本來沒有說法。我就想，那上下搖晃的動作，台語動詞是摵（ tshi̍k），符合台文界通行的說法：手摵杯（tshiú- tshi̍k-pue）。

封口後交給客人，握在手中晃動，台語是說搖（iô），是以有台語人稱呼：搖杯仔（iô-pue-á），生動又自然。

談到涼飮，以往台灣人多去雜貨店買罐裝飮料，甚至用玻璃杯現場裝現場喝。老一輩說涼的（liâng--ê），也說涼水（liâng-tsuí），是以有人把專門用來裝承手搖杯的輕便小提袋，稱作涼水捾（liâng-tsuí-kuānn）。

中國媳婦來台十多年，台語聽得懂，卻不太會講，和客人溝通都用華語。我就在想，許多年輕人初入社會，也跟這位中國媳婦一樣，不諳台語，也要好好學習起。

每每客人當櫃，點買品名先不論（太多太豐富），必定會問冰塊與甜度。

冰塊的台語很簡單，發音是ping-kak，有些地方會說霜仔（sng-á），光視其用字與發音，清新氣質，很文青咧！

至於甜度，也就是糖摻入的份量，大致有全糖、半糖、微糖、無糖。台語的習慣語法，得顛倒詞序，糖濟（thn̂g tsē）、糖半（thn̂g puànn）、糖少（thn̂g tsió）。無糖就不必顛倒，直接說無糖（bô- thn̂g）。

然而，就我直覺的語感，還是覺得怪怪的。

直到某半夜去吃燒餅油條， 點了杯豆漿，櫃檯阿姨問我：你欲甜的（tinn--ê，全糖）？或者是無甜（bô-tinn，無糖）？

印象中豆漿都是甜的，因近來減醣風氣盛行，無糖豆漿才普及，有些菜單上頭寫「清漿」。

事物與事理總會有許多面向，歷經發展的過程，各語言的取向也不同，華語取「糖」，台語取「甜」。

書名：《台語心花開》作者：鄭順聰 出版社：木馬文化 出版時間：2022年5月18日

是以，在全糖與無糖之間取半，台語可說半甜（puànn-tinn）。

至於「微糖」就很複雜了，到底要摻多少比例的糖？怎樣才算是有點甜、又不會太甜。每家店各有其規範，甚至用「糖度計」來測量。然而，就算精準測量，人的味覺感受很主觀，有落差，自舌尖彈出的用詞也不同。微，就是些許，份量不多，台語說*一點仔（tsi̍t-tiám-á）。

說到甜，台灣人會聯想到「糖都」，以小吃與古蹟聞名的府城，對於甜有獨到且古老的見解。例如鑽進中正路巷子內，快到廟埕前有間小店掛滿台語詩，就知道老牌的雙全紅茶到了。

老闆問甜度，我都回說鹹的（kiâm--ê），也就是不那麼甜，是在地人的暗語。

此時，看著老闆那了悟的表情，頓覺我台南甜指數飆高，其內行也無比啊！

或有一說，府城人認為全糖之外的味覺，就屬鹹，這是種自信，是城牆那般的內外決然。我卻聯想起吃西瓜抹上鹽，先讓鹹味佔先反讓後出的甜更甜—將半糖名為鹹，是一種減半之後襯托主題的甘甜（kam-tinn，甜美）。

這就是台南人的生活哲學，有慢才有快，有甜才有甘，介於全糖與無糖之間，任你自在，任你悠閒，生活才會甜粅粅（tinn-but-but，甜滋滋）。

這同時也是台式生活的要義，讓中國媳婦在全糖與無糖之間，認真學習，努力工作，很光榮的，掄得知名手搖杯連鎖大公司祕密客評鑑第一名，你說，甜不甜啊？

木馬出版提供「台語小教室」影音：

●本文摘自木馬文化出版之《台語心花開》。