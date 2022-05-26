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《台語心花開》防疫台語教室：磅體溫、澍酒精、喙罨愛掛予好

聯合新聞網／ 木馬文化
圖為快篩試劑示意圖。記者王淑君／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
圖為快篩試劑示意圖。記者王淑君／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

繼學台語的第一本書《台語好日子》之後，致力推廣台文的作家鄭順聰推出《台語心花開》，內容從食衣住行育樂各面向切入，透過小吃料理、身體裝扮、交通工具、娛樂運動等主題來書寫，既有耍廢爆笑，也有心理分析與紓壓療癒，壓軸是台灣各地腔調的豆知識，以及風土飲食的爆點觀察。（編按）

文／鄭順聰（作家）

簡直比驗孕還緊張。

Covid-19把整顆地球搞得七葷八素的，日子緊張兮兮，像套上枷鎖處處受限制，人類的歷史中，還真是前所未有。

終於也輪到我了……我沒感染肺炎啦！無去予*穢著（uè-- tio̍h，感染）。乃為了安全與安心之故，要在家裡頭自主快篩，一步一步照說明書來動作。

檢查包裝上的保存期限為有效之後，首先是洗手，要用肥皂或洗手乳沖出泡沫將手洗得徹底，正確的七字訣是「內外夾攻大力腕」，且擦乾雙手。

接下來，將鋁箔袋撕開，取出長方形的卡匣，將這篩檢的核心放在平坦乾淨的桌面。把裝有萃取液的試管擰開，小心液體不要溢出，牢牢握在手中，檢查包裝上的保存期限為有效之後，首先是洗手，要用肥皂或洗手乳沖出泡沫將手洗得徹底，正確的七字訣是「內外夾攻大力腕」，且擦乾雙手。

接下來，將鋁箔袋撕開，取出長方形的卡匣，將這篩檢的核心放在平坦乾淨的桌面。把裝有萃取液的試管擰開，小心液體不要溢出，牢牢握在手中，最好是立置於包裝盒的凹洞槽。

唉呀，我最怕的事來了：戳鼻子。

雖說病毒不斷變種，甚至沒有症狀，主要來說是會有發燒（huat-sio）咳嗽（ka-sàu）流鼻水（lâu phīnn-tsuí）等症狀。防疫期間尤其是三級警戒，我幾乎是足不出戶，怕的是稍有症狀，整個人就會緊張害怕，以為肺炎來敲門了。

鼓起勇氣，先輕輕擤一下鼻子；將包裝袋撕開，取出採檢刷不要去觸碰尖端的軟墊；將頭向後傾斜約七十度，將軟墊那端戳進某邊的鼻孔，前進約2.5公分，直到遇阻力為止，不要硬施加壓力，且在鼻腔內壁以畫圓方式旋轉五次。

將採檢刷取出，換另一個鼻孔，重複步驟。

步驟確實執行後，我狂打噴嚏，打到流眼淚，用這樣強力的方式，驅除被侵入的恐懼。

檢驗是侵入，喙罨（tshuì-om，口罩是保護。按照防疫規定，得確實地將口罩戴好，不隨便觸摸口鼻，戴上護目鏡更為保險。

長期抗戰下來，我們的頭、手、身體，建立了一道確實且嚴謹的防護罩，甚至深入心裡頭，抗拒那微小的進入者。有時甚至分不清，何者是好的？何者是壞的？

第三個步驟就真正要來檢驗了。將測試劑尖端插入試管中轉動三至五次，靜置至少一分鐘以上，取出時盡量將測試劑吸附的液體徹底擠出，將滴管牢固地蓋上試劑，擰緊，對卡匣的圓孔，擠三滴。

一翻兩瞪眼的時刻到了，只見那液體滲開，進入CT的領域，也是我個人防疫成果的期中考……。註

防疫期間，家裡頭充分備好口罩、酒精（tsiú-tsing）度針（tōo-tsiam，溫度計）三利器。若到外頭的超商、店家、餐廳，就是進行三步驟：實聯制、磅（pōng）體溫、澍（tshū）酒精，這三動作一道都不能少，跟其他人要保持1.5公尺以上的社交距離，最重要的是：喙罨愛掛（kuà，戴）予好。

每一道微小的動作都足以改變你的人生。

真的開始改變了，只見混雜鼻涕的測試液慢慢暈開，越過C與T的界線，小小的測試區都溼濡了，C的那一條浮現了，慢慢的變色，越來越清晰，而T那條線……幸好沒有任何變化。然而，這一切都要靜置十五分鐘以上，才是最終的判定。

就在此時，我想起卡繆在《瘟疫》這本經典小說所寫：

書名：《台語心花開》 作者：鄭順聰 出版社：木馬文化 出版時間：2022年5月18日
書名：《台語心花開》 作者：鄭順聰 出版社：木馬文化 出版時間：2022年5月18日

對抗瘟疫的唯一方法就是正直。

這是種精神上的鼓勵，更是心理上的定著（tiānn-tio̍h，穩重），面對狡詐瘋狂的病毒，我們的內心狂舞著害怕、慌亂、不必要的幻想，幻想自己也染疫，連累家人與我共處的人們，更害怕死亡來敲門。

十五分鐘過後，我過關了，沒被感染，妥善地把測試工具處理掉。

雖說這是暫時的，快篩不是百分百準確，對抗這場世紀疾病與人類更多的災難，還有很長的路。

正直，規矩（kui-kí，守規矩），更要正確的防疫動作，才是抵抗恐懼面對瘟疫的最佳防護罩。

註：不同廠牌的快篩方式略有差異，此篇文章乃根據FORA的說明書而書寫，特此說明。

木馬出版提供「台語小教室」影音：

●本文摘自木馬文化出版之《台語心花開》。


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