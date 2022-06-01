用三樣食物的台語，一秒看出你是哪裡人！

繼學台語的第一本書《台語好日子》之後，致力推廣台文的作家鄭順聰推出《台語心花開》，內容從食衣住行育樂各面向切入，透過小吃料理、身體裝扮、交通工具、娛樂運動等主題來書寫，既有耍廢爆笑，也有心理分析與紓壓療癒，壓軸是台灣各地腔調的豆知識，以及風土飲食的爆點觀察。（編按）

文／鄭順聰（作家）

在台灣走南闖北，我多用台語來溝通（遇到其他族群更要尊重）。尤其是吃小吃、逛菜市場、搭計程車時，若用台語交談，除顯親切，更能採集到「前所未有」的詞彙和語句。

藉此，我磨練出台語腔調的「鑑識功能」，進一步可推知對方的出身。準確度當然有誤差，但這樣據語言來辨識身份之手法，直如福爾摩斯探案，更像卡通柯南般精彩刺激。

任何的探查，即便如包青天明審辦案，都有基本的工具與方法。

阿聰我這語言偵探，在此貢獻簡單又便利的撇步（phiat-pōo，訣竅），從台灣日常的食物說法，開始辦案！

第一步：番茄

（圖／Unsplash）

嘉義市乃民主兼美食聖地，中央噴水池旁不只火雞肉飯著名，還有家冰果室，專售各種果汁與水果拼盤。我們這些在地的內行食客，都會點番茄切盤來吃—擺設極簡如花朵般盛開，沾的是醬油膏喔！混合薑末、甘草粉、糖粉，酸酸甜甜鹹鹹的，是北回歸線23.5度之清涼聖品。

每落座，來點餐，當然是說台語：一盤柑仔蜜（kam-á-bi̍t）！

聽聞此言，老闆隨即俐落挑出番茄，執刀細心來切，如此平常自然。但我若說：一盤thoo33 ma55 tooh3（tomato），老闆心頭大概有數，這大概不是嘉義人吧。

用番茄之台語稱呼來斷定南北，是阿聰台語鑑識的第一招撇步，準確性很高，甚至會被「識破身份」。

某次我到基隆某家著名燒賣店嚐鮮，看到歐巴桑店員忙進忙出，且蹲在我身旁正要調製雨都著名的「甜辣醬」。只見她將清醬油、醬油膏、辣椒醬攪拌混合，竟還多了一樣番茄醬，讓我不禁脫口驚呼：有摻柑仔蜜醬喔！

踞伏的歐巴桑隨即轉身瞧我，點破身份：你下港來的喔！

原來，歐巴桑是台南白河人，北上雨都工作數十年，早習慣了基隆人說tomato，是英文轉日文再化作台語的音譯。而「柑仔蜜」採意譯，有人說此名稱來自東南亞，或因外來的洋物宛似柑仔（kam-á，橘子），有蜜那般的甜美味道，就此命名。

還有臭柿仔（tshàu-khī-á），顧名思義就是長得像柿子，卻有獨特的氣味，是從不同的角度來立論的。

第二步：香腸

（圖／Unsplash）

基本上，柑仔蜜多在中南部流傳，tomato 流行於北部，將台灣切盤對半。以此基礎，阿聰這位鑑識專家，要來做更為細膩的漸層分析。

以往我演講時屢試不爽，若以台語做主題，必定現場民調，問在場的學生與民眾：你們怎麼叫「香腸」的？

基本上，苗栗以北到大台北地區，都說灌腸（kuàn-tshiâng），中南部皆稱「煙腸」。

然而，「腸」的發音，在嘉義地區發生了裂解。

大台中地區多說煙腸（ian-tshiâng），一直往南到嘉義， 就有人說煙腸（tshiân）了，韻母âng 音變為ân。此非一條線的劃然區分，嘉義台南是混雜交錯的。不過，往南到了高雄屏東，幾乎全部是煙腸（tshiân）的天下。

我滋滋有味分析著，貼上臉書得意的分享，卻有位臉友幽幽留言說：我們宜蘭人都說燒腸（sio-tshiân）。

啥貨！宜蘭果然是自成一格的世外桃源，不只是風景氣候人文，連台語都盡（tsìn）無仝！

第三步：愛玉

香腸油香肉彈，深入台灣大街小巷，藉此分辨南北差異，甚至糾出宜蘭人來。

然而，香腸畢竟是歐洲傳來的外來食品，比不上珍貴的愛玉。全世界只有台灣人洗來做晶瑩涼品，乃福爾摩沙獨一無二的美味，還可發掘市鎮地域的獨特語詞。

基本上，愛玉（ài-gio̍k）與華語共通，全台都有人說，薁蕘（ò-giô）也是。其他地方還有說草子（tsháu-tsí）、子仔（tsí-á）、草仔子（tsháu-á-tsí）、草子仔（tsháu-tsí-á）、玉子（gio̍k -tsí）等，說法很多。

某次到台南演講，我舉出很罕見的用詞：偏拋（phian-phau）／繽拋（pin-phau），是我新竹朋友提供的語料，推測來自客語。沒想到，真有人舉手，雖在台南教書，可是正統的風城人，他真的說偏拋。

這些食物的異稱，是腔調與出身地的鑑識利器，也是談天說地激盪話題的最佳食材。

最後最後，若你面前的這個人，將愛玉稱為角水（kak-tsuí）……哇！這有神明保佑，你面前的這位朋友，應該來自北港，那是媽祖信仰的梵蒂岡。

鑑識功能，人神皆可，台語的腔調，充滿了神力。

木馬出版提供「台語小教室」影音：

●本文摘自木馬文化出版之《台語心花開》。