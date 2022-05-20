《兒子使用說明書》關於教養男孩的祕密！

文／黑川伊保子(Ihoko Kurokawa)

迷上玩具車的男生和迷上「自己」的女生

男生從一歲開始，幾乎可以很確定地說，會迷上汽車或電車。另一方面，女生當中會黏在玩具車展示櫃前的孩子，我自己可是從未見過。

二○二○年的時候，高知識分子似乎都流行評斷說「大腦沒有性別差異」。某研究者指出，其理由是這種說法看起來更先進、更聰明；同時也是標榜促進女性活躍的社會局勢下的要求。

不過，實際站在養兒育女的母親角色來觀察，兒子和女兒是不同的。即使有人說沒有性別差異，但明顯脫離了現實不是嗎？

男孩對玩具車、女生對亮晶晶的飾品表示關注，明明不是父母親決定和分配的，孩子本身卻會自動區分自己的興趣。為了試驗，我曾購買一整套漂亮的飾品給幼小的兒子，可是他連一秒鐘也沒注視。換成是堆高機和消防車的話，就急忙飛奔過去，一整天沉浸在裡頭。

女孩對於觀察人的心情很在行，從很小開始，就充分理解自己笑容的魅力；就算只有三、四歲，就已經懂得巧妙地控制父親。即使只是從旁觀看這樣的小孩，也往往會不禁讚嘆「果然是女生」。相反的，沒見過男孩把笑臉和聳肩當作武器來使用。

男孩和女孩哭的方式不一樣。固執的點、平復心情的方法、肢體動作、喜歡穿的衣服，全都不一樣。個人的差異性當然會有，但是有育兒經驗的母親，提到「女生都這樣」、「男生都那樣」的例子可是多得不勝枚舉。

你也有同樣的見解嗎？那些不痛不癢的話在教養孩子的現實中可不管用。

基於這個理由，我想在此重新宣言：男女頭腦大不同！

「教養女兒」和「教養兒子」的方向不一樣

兒子很可愛，女兒當然也很可愛，但是大家經常會提到，這兩種是不同類型的可愛。

兒子討人喜歡的模樣之所以會令人疼入心，是因為男孩子的自我身分認同的發展，遠比女孩子起步得晚。

女孩子較早認知到「自己」，並且懂得巧妙地表現出來。

（圖／Unsplash）

比起「自己」，男孩子則傾向於熱烈地關注「對象」，把自己擺到一旁，首先熱衷於「母親」這個對象。漸漸地，男孩子所著迷的範圍會從玩具、運動、拓展至宇宙等面向，儘管如此，在正式進入自我身分認同的青春期之前，大腦仍以「一心向著母親」為最根本的基礎。換句話說，在人生的最初階段，男性腦所認定的「自我」是完全交付在母親身上的。

這也說明兒子總是離不開媽媽的緣故，那份「完整的愛」使男孩子覺得自己少了母親就會活不下去。

大多數的女性生來就具備一種能力，可以「把身旁的四周巡視一遍，再將心思放在喜愛的事物上」，最終養成客觀性並成為能力優秀的女人。

女孩子在幼小時期所「喜愛的事物」當中，排在首位的其實是「自己」。她們在很早的階段就懂得愛「自己」，而且會仔細觀察「自己」和周遭有著什麼樣的關聯。

你抱著一個小女生時，她常常是笑咪咪的，抬頭看著大人的眼睛，也會表現出討人喜愛的模樣和動作。此外，女孩子也會一邊抱著絨毛玩偶，一邊輕柔地把它壓向「自己」的手腕和胸膛，藉此確認自己的存在。那副「自愛」的模樣，就是讓爸爸的心融化的主要原因。

對孩子來說，因為強烈感受到與母親是一體的，所以愛母親就像愛自己一樣。孩子真的經常觀察入微，在母親自己注意到之前，孩子就已經脫口而出：「媽媽胖了呢」。

甚至用他們的小手，什麼都想試著幫忙一下。結果可想而知是幫不上忙，可能打翻了東西、打亂了整齊等，還招來大人的教訓，可是孩子的行動既不是「搗蛋」也不是「多事」，而是真真切切的愛啊。

女孩子慢慢會愛上比自己更重要的某個人或有一些偶遇，隨著年齡進一步在人際關係裡經歷傷心事，然後透過讀書或學習進行適當的自我重建，一步步變成大人。

教養女兒，就是在「自我重建」的過程給予協助，而不是像養貓一樣寵愛。關於這一點，在平成、令和這兩個時代當上爸爸的人似乎多數都不清楚。

基於此，正在教養女兒的諸兄(對我來說應該稱「諸弟」)，請一定要閱讀《女兒使用說明書》這本書。

書名：《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》作者：黑川伊保子(Ihoko Kurokawa)出版社：時報出版出版時間：2022年4月22日

如果把自我重建(修整)當作是女孩子成長為大人需要經歷的主要課題，男孩子則正好相反，他們需要經驗的是確立自我認同。

大部分男性天生的才能是：「俯瞰遠景，探明整體，察覺事物的構造」(客觀性)，男孩終究會察知到自己的思緒(主觀)，成長為自始至終都會保護所愛之人的男人。

總歸來說，成為大人之後，男女都會養成主觀與客觀兩種看法。

無論是男人還是女人，想當個「出色的大人」的話，就得懂得均衡運用「遠」(客觀)和「近」(主觀)兩種視角；既是富有責任感且果敢的戰士，同時不惜付出愛的話語和仁慈的作為。

就像掀起第三波韓流的韓劇《愛的迫降》的男女主角：俊帥的中隊長利正赫，以及以超高戰略力和經濟能力，徹底守護與利正赫的愛情的女企業家尹世理。

假如世界上所有的人都能成為那樣的大人，那麼就算有人斷言「大腦並沒有男女之分的差異」也無所謂了。

不過，一個人在完全轉換成大人之前，是無法把男性腦和女性腦一起並用的，因為兩者成長的方向完全相反。

所以說，教養女兒和教養兒子的方向各不相同。

●本文摘選自時報出版之《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》。