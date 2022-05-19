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【udn閱讀‧愛書任務】《失控的轟炸》抽免費贈書！

聯合新聞網／ 時報出版
（圖／聯合新聞網閱讀頻道　製圖）
（圖／聯合新聞網閱讀頻道　製圖）

俄烏大戰的戰火連綿不斷，在這個「戰爭」離遠我們遙遠，但還未消失殆盡的時代，你是否想過它所帶來殘酷與兩難局面嗎？

著有《解密陌生人》、《引爆趨勢》、《決斷2秒間》、《異數》、《大開眼界》、《以小勝大》等重量級鉅作的加拿大籍暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell），在這本最新的著作《失控的轟炸：人道與人性的交戰，造就二戰最漫長的一夜》中，以生動故事談起二戰期間美軍戰略的更迭，精準轟炸能減少無辜平民的傷亡，無差別轟炸則可使敵軍更快投降，《失控的轟炸》將以嶄新視角重新探討：為了贏得戰爭，領導者會做出什麼樣的選擇？

　「看著被火海吞噬的城市，彷彿看見地獄的入口。」

　　——一名參與轟炸的美國軍官如此回憶。

背上綁著嬰孩在逃命的母親，停下來喘氣才發現自己的寶貝已著火；

民眾緊抓住鐵橋的一角，直到燙到他們受不了，只好鬆手墜向死亡；

大批的人縱身躍入運河，下場卻是被後續跳入的數百人壓住而溺斃。

二戰期間，一九四五年三月九日晚間，超過三百架美軍轟炸機低空飛至東京，三小時之內投下共計一千六百六十五噸的燒夷彈，選用燒夷彈，是因為日本建材讓整座城市的八成就像是活生生的火種（倫敦相較之下是一成五）。轟炸機的機艙內瀰漫著烤人肉味；東京則是成為人間煉獄。

當代大師葛拉威爾擅長用獨到的眼光洞察社會趨勢，他在《失控的轟炸》前言提到：「這本書談的是我著迷的故事。」歷史系畢業的他，選擇挑戰與過往社會科學領域截然不同的題材，他用新穎視角、報導文學的優美筆法探討極具爭議的二戰事件。《紐約時報》編輯選書讚譽：「本書唯一的缺點，就是它的篇幅不是兩倍長。」

不只如此，本書不少推薦人背書，包含歷史YouTuber，Cheap認為：「大師就是大師，葛拉威爾又寫了一本很棒的書，從社會學、心理學、道德的角度來看二戰非常有趣，提供了戰略轟炸的不同看法，合乎邏輯又發人省思。」相信喜歡二戰、軍事、航空的人一定會喜歡。另外，航太工程師、航空系列書籍作家王立楨，也強力推薦對空中武力有興趣的讀者閱讀本書，並表示：「書中描寫空權在現代戰爭中所扮演的角色，寫得非常詳細，引用的故事也相當多。感覺上就是將我過去所讀過有關空權的書，集合起來在這一本書內呈獻給讀者。」

注意事項：

1.此獎項為【合作單位：時報文化出版】寄出（寄送僅限台灣）。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：《失控的轟炸：人道與人性的交戰，造就二戰最漫長的一夜》紙書一本，共計2名。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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得獎名單：

待公布

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