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追夢，別怕來不及！什麼年紀都可以，只怕沒有踏出去

聯合新聞網／ 天下雜誌出版
圖／Pexels
圖／Pexels

文／潔媽

某天看到一篇有關隋棠的新聞報導，文中隋棠感嘆：「不知是不是每個媽媽都曾因為愛孩子愛到再也想不起自己的夢想。」

我看了非常感慨，曾經我也是這樣的媽媽，尤其在孩子還小的時候，為了要兼顧工作，為了生活壓力、為了給小孩更好的環境，想把最好的一切留給孩子，於是只能漠視曾經的自己，那些在年少輕狂的天空裡，沒有束縛沒有邊際，天馬行空的每一個夢想。

年輕，總是勇於做夢，那些精彩旖旎的美夢，卻在一板一眼SOP裡僵化了，那些回不去的白雲蒼狗，是無法回頭的單行道。

或許因為我一直很鼓勵孩子勇敢追夢，不要害怕夢想太大，只須盡自己所能地努力，就算嘗試後失敗了，至少無憾，不會懊惱惋惜。而努力過也會留下成長的痕跡，學習到的經驗都是自己的。

但我自己年紀漸長，卻開始失去橫衝直撞的勇氣，凡事瞻前顧後的反覆思量，那些在職場打滾中所磨去的稜角，讓孩子覺得怎麼媽媽沒有以前的率性瀟灑也沒有以前爽快了？我告訴她這是為了現實而妥協，那不是踟躕而是磨礪以須。

米蟲說：「媽咪，妳不是說人要勇敢追求自己的人生嗎？」

是啊，每個人都該有自己的人生，孩子不會希望父母犧牲自己的人生來成就不可知的未來。當自己鼓起勇氣去努力，無疑的也是孩子最好的榜樣，無論生活待你如何，別忘了心中還是要充滿陽光。人生難免有些磕磕絆絆，生活免不了颳颳風下下雨，到了年紀之後才發現，學會自癒才是真正的愛自己。

人生只有一次啊！而且是沒法回頭的單行道，真正在乎你夢想的人也只會是自

己，或許有一天你會感激曾經勇敢的自己。

出發吧！朝著自己的夢想前進，別讓生命徒留遺憾，其實我不勇敢，只是不想留有遺憾，而我不願再錯過人生沿途的風景。

常有人問我，既然有幾個月時間可以長途旅行，為何不乾脆搭飛機環遊世界一圈，而選擇搭火車橫越歐亞大陸？若要我回答，我會說：「因為不想錯過沿途的風景。」

隨著科技的進步，這世界腳步變得好快，生活步調更像是快轉鏡頭般的跳躍而

過，才一回首怎麼自己已成了一個大媽。在二十多年職業婦女的生涯中，為了工作，我錯過了許多陪伴女兒慢慢成長的時刻，週間每天忙著加班忙著做報告，忙著為三餐打拚，忙著達成各式KPI績效表現，只有週末的時間才能陪伴米蟲。

大概是在米蟲的國小時期，沒有兄弟姊妹的她，只能由媽媽陪伴她玩扮家家酒，但上了一週每天都像在打仗的班之後，週末我只想好好休息，我一直是需要自己空間的人。所以當每次米蟲要我陪玩一整個下午的扮家家酒，當時覺得很累 (現在覺得懷念，這就是為人母的歷程)，記得我總是這麼跟她說的：「只能玩一個小時喔，媽咪需要休息，不能耍賴。」但是看著她殷切期盼的表情又覺得不捨，於是一個小時常演變成一個下午收場。

那時總希望她快點長大，長成一個可以陪媽媽悠閒喝下午茶的大女孩。而現在已成大女孩的她，卻沒時間陪媽媽喝下午茶了。

書名：《如果走散了，我還有你給的勇氣》 作者：潔媽 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年6月1日
書名：《如果走散了，我還有你給的勇氣》
作者：潔媽
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年6月1日

記得她小學時總是希望校外教學的那天我也可以去當導護媽媽，但工作忙不好請假的我，整個小學時期我只請過一次假去當導護媽媽，永遠記得那天她興奮的樣子，拉著我的手跟同學介紹說：「這是我媽咪，她今天也來當導護媽媽了。」

回想起來，有點無奈也帶著不捨，孩子的成長其實最需要的是家長的陪伴，那是親情的累積也是安全感的來源。而我，在一些無可奈何的情況下讓時間快轉的飄過了。而人生太短，時光又太匆匆，但這次我不想再有任何錯過。

如果可以，我願牽著妳的手，讓時光慢慢的走，不要再錯過那些風景。

如果可以，我願牽著妳的手，讓時光慢慢的走，不再錯過沿途那些微不足道卻銘記於心的風景。

追夢，不要害怕來不及，什麼年紀都可以，只怕沒有踏出去。

●本文摘自 天下雜誌 出版即將於6月1日上市新書《如果走散了，我還有你給的勇氣》。

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