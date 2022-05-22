美中爭霸戰場不只貿易，還有中國的「數位絲路」？

文／強納生．希爾曼（Jonathan E. Hillman）

中國共產黨正在利用通訊科技來鞏固對國內的掌控，並把影響力擴展至海外。「數位絲路」是其中標誌性政策，在2015年首次提出，做為中國「一帶一路」倡議的要素之一。

一帶一路的倡議是中國領導人習近平的憧憬，他想透過基礎建設、貿易、人際連結及政策協調，使中國成為一切的中心。靠著端出投資承諾，切中開發中國家的渴望，中國說服了140個國家簽署一帶一路合作文件。

跟一帶一路一樣，數位絲路是以中國為中心的概念，用合作、互惠等溫暖、模糊的詞彙包裝。它沒有可稱為「計畫」的形式，而是中國科技公司在海外的行銷工具。

「絲路」一詞引發人們浪漫的想像：行進中的駱駝商隊、文化交融、思想交流；但實際上，它是在推動習近平的另一項標誌性倡議——「中國製造2025」，旨在攫取高科技產業的市場占有率，以建立中國的全球制霸地位。

宰制網路將讓中國能在海外施展力量，一如人類史上強權，差別只在於中國使用較小的全球軍事足跡，開闢一條建立新型帝國的途徑——在無線網路、連網器材、海底電纜、衛星服務領域等達到目標。

台海危機激發「北斗」誕生

中國在衛星服務領域已從遲到者變成領先的服務供應者，它在1996年進行大規模軍演，朝東海發射3枚飛彈，距離一個台灣軍事基地僅約16公里（亦即「台海飛彈危機」）。

第一枚飛彈命中目標，第二及第三枚飛彈射偏。多年後，一名已退役的中國解放軍上校把這失敗歸因於美國關閉GPS訊號所致。這對解放軍來說是「莫大的恥辱」，下定決心要開發自己的全球衛星導航系統及定位系統。

2000年，中國發射第一顆北斗衛星，至2020年的第三代北斗衛星導航系統「北斗三號」完成部署時，對全球165個國家首都的覆蓋面積已高於美國GPS系統。

隨著重度倚賴精準計時與定位的各種新技術陸續問世，北斗系統最終可服務世界各地的智慧城市、自駕車、先進通訊網路。中國將在商業上蒙益，就跟美國受益於GPS一樣。

尤其在開發中國家市場，中國的夥伴急於獲得先進導航能力，這使北斗系統成為中國非常有利的談判與議價工具，美國空軍的中國太空研究所分析師羅伯．米爾特森（Rob Miltersen）解釋：「在戰爭環境中，準確度差異很重要，聲稱具有10公分的定位精度，對具有軍事野心的『一帶一路倡議』潛在夥伴是很了不得的。」

巴基斯坦率先取得北斗系統的軍事能力，沙烏地阿拉伯和伊朗也已和中國簽署了合作協定。未來，中國在推銷武器時，也可以把北斗系統當成甜頭。

用「夥伴」關係建立關係網

中國沒有傳統意義上的軍事盟友，這使得中國的衛星外交更加引人關注。美國有正式簽約的關係網絡，但不同於美國，北京當局偏好培養「夥伴關係」。在官方造訪時，中國會提出好聽的標籤，從平淡無奇的「夥伴關係」到更宏偉的「全面戰略夥伴」，這兩者之間還有許多其他的變化版本。

到了2016年年底，中國已經和78個國家——將近半數與它有正式外交關係的國家——具有24種版本的夥伴關係，但這些仍然是較不正式的安排。願意分享僅限於軍用的北斗系統服務，可以表示兩國進入了更深入的關係。

諷刺的是，美國軍方偶爾也受益於北斗系統。2020年，時任美國空戰司令部司令詹姆斯．霍姆斯（James Holmes）說：「現在，我的U-2飛行員佩戴的表不僅能連結GPS，還能連上北斗系統、俄羅斯的格洛納斯系統，以及歐洲的伽利略系統，所以，若有人干擾了GPS，他們仍然能連結其他系統。」

他指的是U-2高空偵察機。當然啦，美國只能取得民用版本的中國及俄羅斯定位系統。美國公司佳明（Garmin，台灣國際航電公司）製造這些手表，大眾就可以買到。

現在，從手機到農耕器具，數億種器材包含了北斗系統。當然，使用北斗系統最多的是中國境內，超過70％的手機與北斗系統相容；650萬輛車子使用北斗系統。中國國營媒體在廣告中宣稱，北斗系統是：「全世界最大行進中的車輛動態監控系統。」

（圖／Unsplash）

2019年，中國的衛星導航業總計營收達640億美元。有越來越多的中國出口電子產品包含北斗系統，包括華為、小米、歐珀、維沃在內，中國知名的手機品牌全都預設搭配北斗衛星導航系統。

2020年時，這4個品牌的智慧型手機銷售量占全球銷售量的逾4成，觸角伸及至少90個國家與領土。中國的大疆創新公司（DJI）則囊括全球8成的商用無人機市場，它的產品也都配備北斗系統功能。

根據預測，到了2029年，衛星導航器材全球市場規模將成長至大約3600億美元，屆時，全球將有近100億個已安裝的衛星導航接收器。

三星、蘋果到豐田陸續加入

在競爭市場大餅時，外國供應商也在自己的器材中納入北斗系統。三星自2013年供應支援北斗系統的產品；蘋果的iPhone也自2020年起開始這麼做；全球最大的兩個汽車製造商福斯及豐田，也計畫在車輛中內含北斗系統。

書名：《中國網路圈套：數位絲路如天羅地網控制全球未來，美國華府智庫專家的關鍵報告》 作者： 強納生．希爾曼 出版社：商業周刊出版 出版時間：2022年5月12日

由於亞太地區占全球衛星導航系統市場超過一半，那些在中國及其區域內競爭的公司，越來越需要在產品中納入北斗系統。

中國的吉利汽車公司，更進一步計畫推出自己的衛星群，為自駕車提供資料。由於吉利控管集團投資了幾個外國汽車品牌，包括富豪、戴姆勒及馬來西亞的寶騰，若它的衛星行動成功，就可以延伸至中國以外的區域。

該公司已經發射了兩顆實驗性衛星，並且正在興建造價3億2600萬美元的衛星製造工廠，目標是在2025年之前，製造出500顆較小的低軌衛星，「在扎根地球的同時，我們還應該放眼浩瀚的宇宙，」吉利的創辦人暨董事長李書福說。

伴隨更多重要基礎設施倚賴北斗系統，中國也可以以此施壓其夥伴，威脅對方要切斷連結，或是在衝突開始時，未發出警告就切斷連結。這等於是反轉了它在1996年台海危機時的經驗⋯⋯。

●本文摘選自商業周刊出版五月新書之《中國網路圈套：數位絲路如天羅地網控制全球未來，美國華府智庫專家的關鍵報告》。