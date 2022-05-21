這些「不順從」高級妓女，卻成為19世紀法國文學與藝術主題

文／阿蘭．柯爾本（Alain Corbin）

第二部 從監禁到行為監督的過程

秘密賣淫傳統形式的延伸與變異

一、半上流社會女人、交際花、劇院女人、宵夜餐廳的女人

大多數情況下，高級妓女都是被「發行」（lancée）的，她們是知名老鴇的創造物，這些俗稱吃人魔（ogresse）的老鴇有時候不是別人，正是妓女自己的母親。事實上，這種性行業操控的形式結構在十九世紀中不斷演變，正如《煙花女榮辱記》（Splendeurs et misères des courtisanes）中的亞細（Asie）與左拉筆下的老鴇拉提康（la Tricon），只要比較這兩者的活動即能看出端倪。一開始，這種「發行活動」基本上是女裝用品業者（marchandes à la toilette）的工作，甚至是附近的洗燙衣業者（blanchisseuses）。她們在人行道上發掘美貌、能力出眾，或單純只是放蕩不羈的女孩，然後將有時屬於客人的華美服飾租借給這些女孩，並要求支付可觀的租金作為回報。此外，這些女裝用品業者還有當鋪、高利貸和淫媒的功能，專為她們「發行」的妓女服務。

雖然沒有完全消失，而且實際情況也跟消失相差甚遠，但在十九世紀最後幾十年裡，這些商人似乎已經失去了重要性，很可能是因為她們已經無法提供布置或「發行」交際花所需的大量資金。另一方面，供應商的角色，尤其是織毯商的重要性也同時大幅提升了。他們將挑選好的交際花安置在他們擁有或只是租用的公寓裡，並為這些公寓布置華麗裝潢與家具。他們除了向交際花索取高昂租金之外，還要求她們要分期購買家具和裝飾布置。交際花在付清債務前就已經落得無能力支付是司空見慣的事，所以她們也會偷偷地失蹤，若如此，織毯商就能再找一位新交際花，安置在家具已經部分付清的公寓中。一些供應商也會如法炮製，當交際花負債累累時，再將她們完全置於自己的掌控之下。

至於淫媒（proxénètes），她們也擴大了業務範圍，一如統御著隆尚賽馬場（Longchamp）裡優雅女子的老鴇拉提康，有些淫媒擁有廣泛的客戶群，在掮客（有時是女裝用品業者）幫助下，她們有能力招募和發行一群交際花，而不只是一兩個。淫媒雖然必須在這些交際花的職涯中投資大筆資金，但也從交際花身上獲得非常大收益。到了十九世紀末，這種大淫媒與幽會館女主人的身分漸漸合而為一。簡而言之，高級的性行業操控者是真正的商業組織，並在十九世紀逐漸結構化，可能也逐漸集中化，這是由於交際花行為在資產階級中普及，也由於封閉式賣淫凋零，使得淫媒從交際花身上獲得的利益與日俱增。

經由這個過程，交際花成了單純的工具，其暫時的財富和毀滅，都為「實業家」（industriels）或商人帶來利潤，而後者就像寬容妓院的所有權人，在變動不斷的交際花世界裡，他們是最大的受益者。交際花並非真正的「狼吞虎嚥女」，她們養肥了淫媒或織毯商，更不用說那些依賴她們賣淫為生的心上人或女性戀人了。交際花的悲慘結局，不僅僅是一個文學主題，雖然保羅．阿萊克西（Paul Alexis）所寫的露西．佩萊格林（Lucie Pellegrin）的最後時刻，似乎與這一類別中大多數女人的命運吻合，然而在沒有任何量化研究的情況下，我們仍須謹慎看待此種說法。

事實上，交際花的世界比上述所透露的差異更大，它是一個名副其實的大熔爐，在其中可以發現貴族、失去社會地位的資產階級婦女，或是暴發戶平民女孩。皮耶．拉諾（Pierre de Lano）強調了交際花招募的多元性，以及這種社會異常現象對資產階級的吸引力，甚至是眩暈感（le vertige）：「煩心的女堡主、懷才不遇的資產階級女人、被蔑視的演員、失去童貞的農家女，她是一切……是永遠無法破譯的謎題，使男人既好奇又不安。」

位於頂層的是「半上流社會」，在這個詞的新含義中，包含了失去社會地位或單純沒有社會地位的女人、被醜聞摧毀的女人、離婚的女人、分居或被丈夫還是情人拋棄的女人、幸福的寡婦、時間一到就會被政府驅逐出境的有錢外國女人；另外還包含埃米爾．奧日埃（Emile Augier）在劇作中提到的「不幸的名女人」（lionnes pauvres），她們會成為交際花，是為了添置喜歡的服飾；最後還有被「發行」和成為新貴階級的女人。這些女人中，大多數似乎不是來自平民階級，而是來自「大眾資產階級」（bourgeoisie populaire）的行列，而這一點連左拉也搞錯了。事實上，這些女人都有一定的文化水準，卻未能因此謀得一個體面的職業，往往也有很多失敗的藝術家屬於這個背景，為了生活，她們不得不成為交際花，賺取必要的生活開銷。

這些半上流社會女人，在第二帝國時期依次稱為「洛雷特」（lorette）、「母獅子」（lionne）和「母雞」（cocotte）， *在第三共和時期先稱為「漂亮的小東西」（belles petites），最後稱為「臥女」，她們在文學和連載小說中早就占有一席之地。拉佩瓦（La Païva）、布蘭琪．丹堤妮（Blanche d’Antigny）和安妮．德里昂（Anna Deslions）的趣事和輝煌際遇，都是大家耳熟能詳的。左拉在撰寫《娜娜》這部自詡為交際花圈子的局部寫實小說之前，曾研究過這個環境；而熟悉交際花環境的福樓拜（Flaubert），也在他的書信集中詳細提及，更有許多藝術家努力描繪過不少交際花畫作。

「臥女」住在維利埃大街（avenue de Villiers）、星型廣場（étoile）附近或投卡德侯花園區（Trocadéro）的私人豪宅裡，或只在瑪德蓮教堂或聖喬治廣場（place Saint-Georges）附近的簡單公寓裡；她們被其直系雙親管理的大批家事傭人簇擁，在最浮誇的奢華居室裡過著無所事事的生活，基本上時間都用在梳妝打扮。她們只在下午四點左右穿著華麗服飾前往文森森林，參觀賽馬或參加展覽開幕酒會，藉此豐富談話內容；晚上則去劇院，特別是大型首演的時候，然後再到餐廳或朋友家打發時間，這些就是她們的主要活動。她們經常在家裡大宴各色高朋熟客。要注意的是，這種描述主要適用於第二帝國的「母雞」和第三共和最初幾十年間的「臥女」，而這些行為在後來相對地更為普遍。

人數更多的夜間餐廳「宵夜妓女」（soupeuses de restaurant de nuit）和咖啡館女郎，更能代表新時代，而她們往往是在幌子商店（magasin-prétexte）裡工作的店員和妓女。宵夜妓女仍然被稱為「跪女」（agenouillée）。和「臥女」不同，跪女被織毯商安置在舒適的公寓裡，只在晚上出門，可能在接待「老朋友」和用過晚餐之後，穿著華麗而招搖的服飾到雜耍劇院（théâtre de variétés）看戲，並在餐廳經理、服務生、甚至老闆的同謀默契下，在一家夜間餐廳的包廂裡，陪伴一位外國富人或揮霍青春的放蕩青年共度美好時光，為夜晚劃下句點。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《歡場女孩：慾望、歡愉與性苦悶，近代法國性產業的形式與管制》。