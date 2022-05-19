你在身邊，我便擁有一座盛世《棘冠薔薇》陳依文詩集

文／心靈工坊編輯部

在人生的空隙中，慶幸有詩給了想像、隱匿或是喘息的天地，讓肉身與心靈隨詩句安適、調節吐納。除了承載詩能容納大小宇宙的特性，此次陳依文的詩依舊保有她柔中帶刺的優雅質地；整部詩集以薔薇品種作為視覺與意象，透過不同的薔薇品種來描述人生不同階段的心境。

《棘冠薔薇》為陳依文繼《像蛹忍住蝶》、《海生月》、《甜星星》與《萌》後的第五本詩集。此次詩集主題層次分明，共分為六輯，分別代表不同層面的愛，有純樸的愛、可愛的愛、有刺的愛、黑暗的愛；且不但談愛，也談人生。

以下摘選詩集部分內容：

文／陳依文

首輯「玉鬘」，此為蔓性的品種，開花量多，有強韌、優雅、華麗的特性，代表人生稍不帶陰影、最為單純的時期：

萬物有光。萬物為光。

你自是

其中最絢麗華彩的一束。

──〈彩〉

兜兜轉轉

繞遍市井街里

迢遙山水

半生煙靄才知道

你在這

人生原來

主旨分明

──〈冒題〉

第二輯為「桃樂絲」，擁有粉嫩的粉紅花色與可愛又迷人的圓瓣，帶著強烈的香水氣味。此輯呈現人生裡的可愛心境：

你的眼神

是對清澈銀鉤

明亮準確，投入心湖

圈漾的光漣漪中

連拖帶拽

拉拔我

沉淪已久的人生

──〈勾〉

心是一顆彩球

可開可閉

裝滿碎花、紙帶

小小虹的亮片

宇宙是天花板

思緒是線

拉一拉

就掉下詩

──〈單人宴會〉

第三輯「檸檬酒」，微香，檸檬黃色，隨溫度變化逐漸成為淺黃色，金色花蕊。這時人生的心境開始有所轉變，酸澀味多了那麼些：

愛是

一輩子的獻祭儀式

──〈愛〉

我深知身上每一處創口

識其意義，曉其原由

不整形、修飾、遮掩

它們有一天會發芽

即使那時我自己

變得有毒

──〈馬鈴薯〉

愛一開始

都是細巧精緻的

──〈巨獸〉

第四輯「黑魔術」，厚厚的花瓣上黑色中透著紅色，紅色中又透著黑色，有種厚厚的絨毛質地，給人華貴神祕之感。此輯想要呈現人生與現實的暗面：

心，也會忽然就死了

無聲無息，默不吭聲

既不轟轟烈烈

也非悍然犧牲

隨便一個踉蹌

跌撞在言語的鋒刃上

瞬間，就死透了

──〈意外身亡〉

他是那種

渴慕光，卻

被太陽壓得

抬不起頭的人

──〈壓〉

第五輯「秋日胭脂」，花瓣多層厚重，外型像包子，是來自日本的紅包子玫瑰。本輯沉潛至回憶之中；獻給青春，也獻給不曾遺忘的那個人：

颳起一陣

金銅、墨黑的沙塵暴

灰頭土臉的思念

覆蓋了我的世界

──〈以你之名〉

回想起來

還是很幸福的

那些掛心於你的日子

既明晰、又肯定

像串套上陽光的露珠

圓滿清透

晶燦地漾著碎虹

即使一觸便碎

易蒸易散

終究點亮了黑色的眼睛

洗翠那年輕易折

行將枯死的青春

──〈向榮〉

書名：《棘冠薔薇》 作者：陳依文 出版社：心靈工坊出版日期：2022 年 05 月 06 日

末輯「金色邊境」，一叢叢黃花，有英式庭院的古典感。在經歷人生各種階段後，此輯想要傳達生的意義，以及「愛伴隨刺痛，但這些暗刺都能在真誠面對中轉化，成為完成自我、撐開新一座心靈空間的寶貴支架」之訊息：

放棄得再多

心底還是安靜妥貼的

你在身邊

我擁有的便是一座盛世

──〈盛世〉

我這一生

見猶未見，視作無睹

但至少

曾認認真真

把你看得分明

──〈視〉

你的存在

細細密密地啃嚙著我

那些洞，透出光

就成了詩

──〈傷口〉

●文摘選自自心靈工坊出版之《棘冠薔薇》。