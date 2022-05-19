你在身邊，我便擁有一座盛世《棘冠薔薇》陳依文詩集
文／心靈工坊編輯部
在人生的空隙中，慶幸有詩給了想像、隱匿或是喘息的天地，讓肉身與心靈隨詩句安適、調節吐納。除了承載詩能容納大小宇宙的特性，此次陳依文的詩依舊保有她柔中帶刺的優雅質地；整部詩集以薔薇品種作為視覺與意象，透過不同的薔薇品種來描述人生不同階段的心境。
《棘冠薔薇》為陳依文繼《像蛹忍住蝶》、《海生月》、《甜星星》與《萌》後的第五本詩集。此次詩集主題層次分明，共分為六輯，分別代表不同層面的愛，有純樸的愛、可愛的愛、有刺的愛、黑暗的愛；且不但談愛，也談人生。
以下摘選詩集部分內容：
文／陳依文
首輯「玉鬘」，此為蔓性的品種，開花量多，有強韌、優雅、華麗的特性，代表人生稍不帶陰影、最為單純的時期：
萬物有光。萬物為光。
你自是
其中最絢麗華彩的一束。
──〈彩〉
兜兜轉轉
繞遍市井街里
迢遙山水
半生煙靄才知道
你在這
人生原來
主旨分明
──〈冒題〉
第二輯為「桃樂絲」，擁有粉嫩的粉紅花色與可愛又迷人的圓瓣，帶著強烈的香水氣味。此輯呈現人生裡的可愛心境：
你的眼神
是對清澈銀鉤
明亮準確，投入心湖
圈漾的光漣漪中
連拖帶拽
拉拔我
沉淪已久的人生
──〈勾〉
心是一顆彩球
可開可閉
裝滿碎花、紙帶
小小虹的亮片
宇宙是天花板
思緒是線
拉一拉
就掉下詩
──〈單人宴會〉
第三輯「檸檬酒」，微香，檸檬黃色，隨溫度變化逐漸成為淺黃色，金色花蕊。這時人生的心境開始有所轉變，酸澀味多了那麼些：
愛是
一輩子的獻祭儀式
──〈愛〉
我深知身上每一處創口
識其意義，曉其原由
不整形、修飾、遮掩
它們有一天會發芽
即使那時我自己
變得有毒
──〈馬鈴薯〉
愛一開始
都是細巧精緻的
──〈巨獸〉
第四輯「黑魔術」，厚厚的花瓣上黑色中透著紅色，紅色中又透著黑色，有種厚厚的絨毛質地，給人華貴神祕之感。此輯想要呈現人生與現實的暗面：
心，也會忽然就死了
無聲無息，默不吭聲
既不轟轟烈烈
也非悍然犧牲
隨便一個踉蹌
跌撞在言語的鋒刃上
瞬間，就死透了
──〈意外身亡〉
他是那種
渴慕光，卻
被太陽壓得
抬不起頭的人
──〈壓〉
第五輯「秋日胭脂」，花瓣多層厚重，外型像包子，是來自日本的紅包子玫瑰。本輯沉潛至回憶之中；獻給青春，也獻給不曾遺忘的那個人：
颳起一陣
金銅、墨黑的沙塵暴
灰頭土臉的思念
覆蓋了我的世界
──〈以你之名〉
回想起來
還是很幸福的
那些掛心於你的日子
既明晰、又肯定
像串套上陽光的露珠
圓滿清透
晶燦地漾著碎虹
即使一觸便碎
易蒸易散
終究點亮了黑色的眼睛
洗翠那年輕易折
行將枯死的青春
──〈向榮〉
末輯「金色邊境」，一叢叢黃花，有英式庭院的古典感。在經歷人生各種階段後，此輯想要傳達生的意義，以及「愛伴隨刺痛，但這些暗刺都能在真誠面對中轉化，成為完成自我、撐開新一座心靈空間的寶貴支架」之訊息：
放棄得再多
心底還是安靜妥貼的
你在身邊
我擁有的便是一座盛世
──〈盛世〉
我這一生
見猶未見，視作無睹
但至少
曾認認真真
把你看得分明
──〈視〉
你的存在
細細密密地啃嚙著我
那些洞，透出光
就成了詩
──〈傷口〉
●文摘選自自心靈工坊出版之《棘冠薔薇》。
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