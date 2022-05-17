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前奧美廣告文案好手鄭茜馨 玩弄文字出版首本詩集《光是想著你我就詩了》！

聯合新聞網／ 寶瓶文化
書名：《光是想著你我就詩了》 作者：鄭茜馨 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年5月12日
書名：《光是想著你我就詩了》
作者：鄭茜馨
出版社：寶瓶文化
出版時間：2022年5月12日

被奧美群創意總監蔣依潔讚譽為「有技法、有洞見，嫻熟琢磨諧音雙關轉化比喻王鼎鈞作文七巧」的一等一創作好手，正是《光是想著你我就詩了》本詩集作者鄭茜馨！蔣總監表示，初識鄭茜馨時她正是廣告文案，用「低級人士」稱號和搭檔組隊行走廣告圈。時逢傳播大環境數位化社群化，「低級人士」不僅很懂digital，而且熱衷從庶民視野、俗氣美學來創作，戳破虛矯濫調菁英味。

不僅同行力挺，詩人羅毓嘉也推薦此書，更為此寫下：「好想把每一篇都做成meme（網路迷因梗圖）。」的心底讚嘆！以下節錄部分詩集內容，一起來看鄭茜馨如何翻玩文字，寫出令人感同身又鋒利無比的「詩」意！（編按）

文／鄭茜馨

自序

雖不致死

卻很要命。


你叫破喉嚨也沒有靈感會來救你的

啊啊

啊——


但是出版社編輯來了

*

其一

#放下

示意圖：高嘉瑜立委的房間


朋友說

都過這麼久

也該放下了


我環顧自己的心

四處堆滿著你

真的放不下了

*

其二

#活得好不過一塊蛋糕

我們這種老麵饅頭就是不得人疼。


真好啊，擁有那種

圓滑細緻的油膩

端坐在玻璃櫥窗裡吹冷氣


想起我清清白白的年輕

為了人們口中的彈性

如何反覆摔打自己

就忍不住　發酵


作者簡介：

鄭茜馨

台大中文系，曾任職奧美廣告。文案、策略雙棲。

喜歡說話，容易尷尬，每天兩杯手搖。

讓你不舒服是我的榮幸。

●本文摘選自寶瓶文化出版之五月新書《光是想著你我就詩了》


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