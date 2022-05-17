前奧美廣告文案好手鄭茜馨 玩弄文字出版首本詩集《光是想著你我就詩了》！

原民、先民原來是這樣生活！ 回到恐龍時代的臺灣，會看見什麼？ 有比土鳳梨更土的鳳梨？ 考古改寫了臺灣土狗史?! 媽祖是外國人或混血兒？ 挖掘大量的臺灣史料，不誤解的最臺知識、傳奇歷史，比小說與戲劇更精彩！ 許許多多的真實歷史，比戲劇與小說還要傳奇 臺灣發生的歷史，就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。 穿越臺灣歷史，享受奇趣。 97堂臺灣歷史穿越課，原來原民、先民是這樣生活！精彩故事，挖掘臺灣史料，大量的臺灣歷史資料，太多太多精彩萬分的傳奇歷史，比小說與戲劇更精彩。 【本書特色】 ★著作榮獲國家圖書館「臺灣出版Top1」作者賴祥蔚博士，帶你挖掘最具臺灣古早味的傳奇、趣事趣聞！ ★從百萬年前的臺灣猛獁象，到原民記載、漢人大舉移民來臺，史蹟、風土、民情、習俗、傳說，不誤解的最臺知識，讓你不再認同迷航，愛臺灣就是這麼有奇趣！ 【誠摯推薦】 臺北市長│柯文哲 民視電視公司董事長│王明玉 《斯卡羅》導演│曹瑞原 霧峰林家林祖密嫡孫│林光輝 德勤財務顧問總經理│范有偉會計師 微軟亞洲研究院副院長│潘天佑博士

2022-05-12 09:11