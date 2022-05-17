前奧美廣告文案好手鄭茜馨 玩弄文字出版首本詩集《光是想著你我就詩了》！
被奧美群創意總監蔣依潔讚譽為「有技法、有洞見，嫻熟琢磨諧音雙關轉化比喻王鼎鈞作文七巧」的一等一創作好手，正是《光是想著你我就詩了》本詩集作者鄭茜馨！蔣總監表示，初識鄭茜馨時她正是廣告文案，用「低級人士」稱號和搭檔組隊行走廣告圈。時逢傳播大環境數位化社群化，「低級人士」不僅很懂digital，而且熱衷從庶民視野、俗氣美學來創作，戳破虛矯濫調菁英味。
不僅同行力挺，詩人羅毓嘉也推薦此書，更為此寫下：「好想把每一篇都做成meme（網路迷因梗圖）。」的心底讚嘆！以下節錄部分詩集內容，一起來看鄭茜馨如何翻玩文字，寫出令人感同身又鋒利無比的「詩」意！（編按）
文／鄭茜馨
自序
雖不致死
卻很要命。
你叫破喉嚨也沒有靈感會來救你的
啊
啊啊
啊——
但是出版社編輯來了
*
其一
#放下
示意圖：高嘉瑜立委的房間。
朋友說
都過這麼久
也該放下了
我環顧自己的心
四處堆滿著你
真的放不下了
*
其二
#活得好不過一塊蛋糕
我們這種老麵饅頭就是不得人疼。
真好啊，擁有那種
圓滑細緻的油膩
端坐在玻璃櫥窗裡吹冷氣
想起我清清白白的年輕
為了人們口中的彈性
如何反覆摔打自己
就忍不住 發酵
作者簡介：
鄭茜馨
台大中文系，曾任職奧美廣告。文案、策略雙棲。
喜歡說話，容易尷尬，每天兩杯手搖。
讓你不舒服是我的榮幸。
●本文摘選自寶瓶文化出版之五月新書《光是想著你我就詩了》。
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