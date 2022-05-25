【udn閱讀‧愛書任務】《我有結婚病》抽免費贈書！

「我到底要做到多好，才有資格得到幸福？」

三采文化即將於5月27日即將上市新書《我有結婚病》，是專職作家陳又津最新出版首本短篇小說集，著有《少女忽必烈》、《準台北人》、《跨界通訊》、《新手作家求生指南》《我媽的寶就是我》，出版至第六本才開始寫短篇，連她自己也很驚訝。陳又津認為，「結婚」是一種病，好發於三十歲前後，還在摸索自己和伴侶的人生階段，卻被迫做出決定。當我聽見朋友說出「我有結婚病」時，忍不住讚嘆她替我們的人生下了最好的標題。遂出了這本書，並將此書獻給與社會框架相搏的女性。

《我有結婚病》本書由少女老王、吳曉樂、馬欣、高瑞希（奶媽Naima）、陳雪、劉芷妤、蔣亞妮（以上均依姓氏筆畫排序）等人含淚推薦！書中圍繞每個女人的人生，都是一場生存遊戲，包含罹患結婚病的三十世代女子、渴望掙脫「母親」標籤的人妻、為丈夫兒子模糊了自己的家庭主婦、只要小孩不要婚姻的文藝女青年、為愛孤注一擲的離家少女……等婚姻議題。她帶領我們看見那些女性赤手空拳，與既定的價值觀肉搏，用婚姻、戀愛、身體、家庭與性別，切割出九篇尖銳、刺痛至共感的情景，九種挑戰既定人生的奮力呼喊。

注意事項：

1.此獎項為【合作單位：三采文化出版】寄出（寄送僅限台灣）。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：《我有結婚病》紙書一本，共計2名。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

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