天才衝衝衝張文綺新書《練習與自己對話 : 願意當個傻女孩》

張文綺，本名張鐙勻，1991年5月3日生於高雄市，求學之路跌跌撞撞，很少被肯定、被認同、沒有完成主流價值的「學歷」認證，竟也成為了家喻戶曉的藝人。13歲開始參加歌唱比賽，參與中視第1屆及第3屆《超級星光大道》，後轉戰民視《明日之星Super Star》頗受觀眾喜愛而被票選為該節目五大人氣王之一，星路起伏多年後遇見貴人黃義雄先生(寇桑)，轉彎成了『天才衝衝衝』節目主持人，入圍第56屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人。 站上舞台的張文綺是大家的開心果，人生的不順遂永遠不是谷底，轉彎也許就會遇見不同的景色，下一個轉彎會轉到哪？出書或許就是一個不可思議的轉彎……

文／華品文創出版股份有限公司

張文綺到底怎麼長大的？像搭雲霄飛車般峰迴路轉的求學之路

『從小因為閱讀和認字有問題而看不懂課本，在課業上的表現非常糟糕，大概都是排在班上倒數前幾名那種。她的作業幾乎都要靠媽媽幫忙完成，不是她很懶不願寫功課，而是她真的看不懂，所以只能在書桌前看著寫不出來的作業本哭。』『為了幫助她，家人將她轉去舞蹈專班，以為這樣可以重拾信心，建立正常人際關係，但沒想到，她卻在更嚴厲的比較下失去本來就不多的自信心，進而影響到生理發育。十歲那段時間是女孩子身高長最快的時候，但她讀了一年下來卻連一公分都沒長。』媽媽又做了一個決定，把她轉回普通國小，利用原本通勤的時間去學習唱歌。高中時遇到一位很支持我的老師，在老師的推荐下，她代表學校去美國波特蘭市的姐妹校進行文化交流，表演以國樂為背景伴奏的台語歌「鼓聲若響」。這是她第一次出國表演……

(圖／華品文創出版股份有限公司 提供)

為消除命運無法掌握的無助感，什麼方式我都試

有關注文綺的讀者知道，有一件讓她身心俱疲的往事，那就是她曾經當過乩童的過去。她曾參加過「乩童訓練班」，被拍下一些「起乩」的照片，像這樣成為宮廟乩身的日子持續了四年之久。

當時她的唱片成績不上不下，演藝事業發展不順。當感到情緒低落或無所適從時，都會想要找個依靠，此時脆弱的心靈很容易失去理智的判斷。就是在那個時候，她去了一間宮廟期望可以改運…….。 書名：《練習與自己對話 : 願意當個傻女孩》作者：張文綺出版社：華品文創出版股份有限公司出版時間：2022年5月3日

她一心一意祈求自己的演藝之路能順暢一些，那時她心裡常常十分痛苦及害怕，有時還會不由自主的打冷顫，於是她問自己：「為什麼會活成這樣子？」那段日子現在想起來都還覺得全身不舒服。

就在她認為靈魂和心力都最低落的那個時刻，上帝對她伸出了援手。在因緣際會下，有機會跟徐小可、小禎，小馬這些好朋友深聊，開始對基督有了更深的認識。

信仰教會我 順從的力量比起控制的力量還要強

上帝讓她的身段變為柔軟，會更在乎別人的想法及感受。她用「真心」來看待一路走來最真實的自己，並且在每次與自己的對話中，重新檢視自己的內心是否還存有「真與善」的本質。她感謝「傻女孩」張文綺，在每次與自己的對話中，都會再度確信，維持「真誠」和「善良」的本性，是她要一直堅持下去的道路。

●本文推薦書由華品文創於2022年5月3日上市新書《練習與自己對話:願意當個傻女孩》。