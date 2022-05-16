林長揚／你的學習方法有成效嗎？──《文轉圖深化記憶學習法》推薦序

文／林長揚

你的學習方法有成效嗎？

你都怎麼記下學到的新知識呢？​

這幾年我發現許多朋友罹患了「知識焦慮症候群」，就是看到別人的貼文就會焦慮。

因為總覺得大家都在努力學習，自己好像很懶惰，如果不趕緊學習就會輸別人。​

導致書很常一本一本的買，堆在家裡跟山一樣；課一門一門的上，頻繁到像是要集點換禮物似的。​

但聊天時問他們學了什麼，卻很回答得很破碎，有些人甚至會跟我說：「其實都忘得差不多了！」​

我認為這除了是來不及消化之外，另一個很重要的因素就是「輸入」有問題。​

無論是閱讀或是上課，對大腦來說都是一種輸入，許多人是強迫自己把書中的文字，或是老師說的話一字不漏地記下來，但這種方法真的會有用嗎？​

答案是否定的。​

因為大腦要非常費力才能記住一大篇文字，而且通常沒多久就會忘記。​

而這時就是《文轉圖深化記憶學習法》派上用場的時候啦！​

我們只要藉由「象徵化、影像化、圖表化」三大秘訣，就可以把知識在腦海裡化成對應的圖像，就能幫助自己記得更深、用得更順。​

簡單來說，就是在腦中建立有圖有文的懶人包，需要用到時只要翻找腦中的懶人包，就能把學到的內容順利輸出！​

我整理了《文轉圖深化記憶學習法》的轉換方法與應用，一起來看看：​

​ 增進工作表現的文轉圖記憶法。（圖／林長揚 提供）

1. 圖像化​

當你看到文字或聽到內容時，請記住腦中自然浮現出來的圖。​

這通常是肉眼可見的實體物品，例如看到「熊貓」兩個字，腦海中會想到熊貓的樣子。​

2. 象徵化​

這是將抽象的詞轉換成圖像。​

例如「可愛」不是具體的東西，但我們可以想像什麼東西很可愛，例如我就會把可愛轉換成「卡納赫拉的P助」​

3. 圖表化​

把個別圖像想出關係、建立連結，就可以加深記憶，並提升學習效果。​

有了文轉圖記憶法的基礎，我們可以做到以下應用：​

應用一：希臘哲學家記憶法​

傳說中希臘哲學家會把演講內容切成數個小主題，再把每個小主題轉換成圖像，接著在神殿的每根柱子依序畫上小主題的圖。​

如此一來演講時只要看到圖，大腦就會自動輸出相關內容，再也不怕忘詞。​

我們也可以把簡報的章節標題圖像化，除了加強記憶之外，也能變成喚醒記憶的外部裝置。​

這樣實際上台的時候，只要看到對應的圖像，你就會想起這邊該講什麼，再也不怕卡住囉！​

應用二：短期濃縮閱讀法​

在學習新領域的知識時，我們可以先挑選三本具代表性的書，接著只看重點與圖表，看的同時請利用文轉圖記憶法記下這些內容。​

這方法可以幫助你快速建立該領域的知識骨架，當你在第二本、第三本書看到類似的重點時，大腦會自動強化記憶，學習就會更有效果。​

​應用三：放置學習法​

這是我以前分享過的「醞釀效應」，當你用文轉圖記憶法學習知識後，可以不用急著輸出，先放置個幾天。​

大腦會自動把知識統整、消化，並且跟既有的記憶連結，把新知識轉化成可輕易應用的資訊，讓你冒出更多好點子。​​

-​

以上就是文轉圖記憶法的基本方法與應用，歡迎你試試看。

如果你想要更完整的練習，誠心推薦你可以閱讀這本《過目不忘的文轉圖深化記憶法》​

裡面有更詳細的解說與練習方法，可以幫助你更有效地獲得這項技能哦！​

讓我們一起善用圖像記憶，幫助大腦更有效率的學習吧！

●本文摘選自天下雜誌出版之《過目不忘的文轉圖深化記憶法》​推薦序。