快訊

醫稱「化痰藥」可減少4成死亡率遭瘋搶 羅一鈞這樣說

扯鈴結合紙飛機 台灣代表奪世界大賽亞軍創紀錄

林長揚／你的學習方法有成效嗎？──《文轉圖深化記憶學習法》推薦序

聯合新聞網 / 天下雜誌出版
書名：《過目不忘的文轉圖深化記憶法》​ 作者：池田義博 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年4月28日
書名：《過目不忘的文轉圖深化記憶法》​
作者：池田義博
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年4月28日

文／林長揚

你的學習方法有成效嗎？

你都怎麼記下學到的新知識呢？​

這幾年我發現許多朋友罹患了「知識焦慮症候群」，就是看到別人的貼文就會焦慮。

因為總覺得大家都在努力學習，自己好像很懶惰，如果不趕緊學習就會輸別人。​

導致書很常一本一本的買，堆在家裡跟山一樣；課一門一門的上，頻繁到像是要集點換禮物似的。​

但聊天時問他們學了什麼，卻很回答得很破碎，有些人甚至會跟我說：「其實都忘得差不多了！」​

我認為這除了是來不及消化之外，另一個很重要的因素就是「輸入」有問題。​

無論是閱讀或是上課，對大腦來說都是一種輸入，許多人是強迫自己把書中的文字，或是老師說的話一字不漏地記下來，但這種方法真的會有用嗎？​

答案是否定的。​

因為大腦要非常費力才能記住一大篇文字，而且通常沒多久就會忘記。​

而這時就是《文轉圖深化記憶學習法》派上用場的時候啦！​

我們只要藉由「象徵化、影像化、圖表化」三大秘訣，就可以把知識在腦海裡化成對應的圖像，就能幫助自己記得更深、用得更順。​

簡單來說，就是在腦中建立有圖有文的懶人包，需要用到時只要翻找腦中的懶人包，就能把學到的內容順利輸出！​

我整理了《文轉圖深化記憶學習法》的轉換方法與應用，一起來看看：​

增進工作表現的文轉圖記憶法。（圖／林長揚 提供）
增進工作表現的文轉圖記憶法。（圖／林長揚 提供）

1. 圖像化​

當你看到文字或聽到內容時，請記住腦中自然浮現出來的圖。​

這通常是肉眼可見的實體物品，例如看到「熊貓」兩個字，腦海中會想到熊貓的樣子。​

2. 象徵化​

這是將抽象的詞轉換成圖像。​

例如「可愛」不是具體的東西，但我們可以想像什麼東西很可愛，例如我就會把可愛轉換成「卡納赫拉的P助」​

3. 圖表化​

把個別圖像想出關係、建立連結，就可以加深記憶，並提升學習效果。​

有了文轉圖記憶法的基礎，我們可以做到以下應用：​

應用一：希臘哲學家記憶法​

傳說中希臘哲學家會把演講內容切成數個小主題，再把每個小主題轉換成圖像，接著在神殿的每根柱子依序畫上小主題的圖。​

如此一來演講時只要看到圖，大腦就會自動輸出相關內容，再也不怕忘詞。​

我們也可以把簡報的章節標題圖像化，除了加強記憶之外，也能變成喚醒記憶的外部裝置。​

這樣實際上台的時候，只要看到對應的圖像，你就會想起這邊該講什麼，再也不怕卡住囉！​

應用二：短期濃縮閱讀法​

在學習新領域的知識時，我們可以先挑選三本具代表性的書，接著只看重點與圖表，看的同時請利用文轉圖記憶法記下這些內容。​

這方法可以幫助你快速建立該領域的知識骨架，當你在第二本、第三本書看到類似的重點時，大腦會自動強化記憶，學習就會更有效果。​

​應用三：放置學習法​

這是我以前分享過的「醞釀效應」，當你用文轉圖記憶法學習知識後，可以不用急著輸出，先放置個幾天。​

大腦會自動把知識統整、消化，並且跟既有的記憶連結，把新知識轉化成可輕易應用的資訊，讓你冒出更多好點子。​​

-​

以上就是文轉圖記憶法的基本方法與應用，歡迎你試試看。

如果你想要更完整的練習，誠心推薦你可以閱讀這本《過目不忘的文轉圖深化記憶法》​

裡面有更詳細的解說與練習方法，可以幫助你更有效地獲得這項技能哦！​

讓我們一起善用圖像記憶，幫助大腦更有效率的學習吧！

●本文摘選自天下雜誌出版之《過目不忘的文轉圖深化記憶法》​推薦序。


希臘 天下雜誌 閱讀風向球

延伸閱讀

從小公寓晉升千萬豪宅 富婆點出開運關鍵：臉很重要

中風了手無力，適合使用「鏡像手」嗎？自評表幫你評估

研究：染疫恐損大腦認知力 衰退近20歲

肩頸僵硬痛到睡不著！女星尪暈倒送醫 才知長4公分腦瘤

相關新聞

林長揚／你的學習方法有成效嗎？──《文轉圖深化記憶學習法》推薦序

你都怎麼記下學到的新知識呢？​ 無論是閱讀或是上課，許多人是強迫自己把書中的文字，或是老師說的話一字不漏地記下來，但這種方法真的會有用嗎？ ​答案是否定的。 而這時利用文轉圖深化記憶學習法中的「象徵化、影像化、圖表化」三大秘訣，就可以把知識在腦海裡化成對應的圖像，就能幫助自己記得更深、用得更順。​

面對市場劇變，企業領導者該如何「以人為本」？

2012年，當各家實體零售商面臨亞馬遜的強勢壓境，百思買卻能華麗轉身，不僅坐穩電子零售產業龍頭，連死對頭亞馬遜都成為其策略夥伴。修伯特．喬利主導百思買轉型，透過關注人與宗旨的面向，創造出驚人的成功。 面對多變、複雜又混沌不明的「烏卡時代」（VUCA）帶來的市場劇變，每個人都需要重新思考工作的意義，每個企業都需要徹底轉變管理和領導方式。對於準備摒棄舊典範、「以人為本」的領導者而言，《企業初心》更是一本即時的指引！

父母為孩子烙上「負向印記」，將嚴重影響孩子的自我價值感

很多人的自信、自我存在意義與價值出了問題，是因為父母一心想打造「完美」的孩子以彌補自己的「不完美」，讓孩子得一路優秀、光明、聽話、善解人意到無法喘息，請問他的陰暗面要躲藏在哪裡？消化不了的、深埋也化不掉的，就會變成隨時引爆傷人傷己的地雷。網路上流傳一篇筆名為堅果寫的文章〈我花了12年時間，終於親手毀掉了自己的孩子〉（來源：新東方家庭教育，ID：xdfjtjy），她描述自己在兒子不同年齡段遇到各種狀況時是怎麼反應的，以至於孩子最終有自責、不愛自己、不自信、寡語、膽怯、孤僻、憂鬱、自毀等傾向。

楊佳嫻／散場時請抱住鄰座──《刺與浪》主編序

同志主題書寫中，我們看到加倍躁動，加倍困惑，看到心狂烈爆炸，身體永不 厭止，魂靈內向崩塌，把理應長長的一生來不及似地活。它在文學中早已成為廣受承認的類別（有些寫作者不願被此標籤限制），時至今日，不單單寫同性或其他非異性之戀的無助無奈、不單單寫認同掙扎與人掩自演的社會處境，還可以讀到同志怎麼中年怎麼老，怎麼面對病痛、長照與生養後代的願望，怎樣穿衣怎樣讀書怎樣戰鬥，風水倒轉，同志不是只能沉淪、發狂和自殺，不必去美國也能做自己，出書出櫃可以附上全家福，還能成功經營親密關係，教導廣大同性異性戀人們愛情真的有道理可以說可以做。

若夢境是人生休息時的禮物，為何有些人不再入夢？

為了忠於現在的幸福，請好好活在當下； 為了尚未相遇的幸福，就努力展望未來； 為了領悟過去的幸福，務必細細回味過往。

回到恐龍時代，臺灣找到最早化石有恐龍嗎？

原民、先民原來是這樣生活！ 回到恐龍時代的臺灣，會看見什麼？ 有比土鳳梨更土的鳳梨？ 考古改寫了臺灣土狗史?! 媽祖是外國人或混血兒？ 挖掘大量的臺灣史料，不誤解的最臺知識、傳奇歷史，比小說與戲劇更精彩！ 許許多多的真實歷史，比戲劇與小說還要傳奇 臺灣發生的歷史，就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。 穿越臺灣歷史，享受奇趣。 97堂臺灣歷史穿越課，原來原民、先民是這樣生活！精彩故事，挖掘臺灣史料，大量的臺灣歷史資料，太多太多精彩萬分的傳奇歷史，比小說與戲劇更精彩。 【本書特色】 ★著作榮獲國家圖書館「臺灣出版Top1」作者賴祥蔚博士，帶你挖掘最具臺灣古早味的傳奇、趣事趣聞！ ★從百萬年前的臺灣猛獁象，到原民記載、漢人大舉移民來臺，史蹟、風土、民情、習俗、傳說，不誤解的最臺知識，讓你不再認同迷航，愛臺灣就是這麼有奇趣！ 【誠摯推薦】 臺北市長│柯文哲 民視電視公司董事長│王明玉 《斯卡羅》導演│曹瑞原 霧峰林家林祖密嫡孫│林光輝 德勤財務顧問總經理│范有偉會計師 微軟亞洲研究院副院長│潘天佑博士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。