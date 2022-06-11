《最美好、也最殘酷的翻身時代》北漂族搏的是機會，而不是差異幾千、幾萬塊的薪水

聯合新聞網／ 圓神出版
書名：《最美好、也最殘酷的翻身時代：畢德歐夫帶你掌握理財5大關鍵》 作者：畢德歐夫 出版社：先覺／圓神出版 出版日期：2022年5月1日
書名：《最美好、也最殘酷的翻身時代：畢德歐夫帶你掌握理財5大關鍵》
作者：畢德歐夫
出版社：先覺／圓神出版
出版日期：2022年5月1日

文／畢德歐夫

每隔一段時間，新聞媒體就會出現這樣的話題，也不算是什麼新議題，不過總會引起不少討論。記得前陣子的標題是「月薪多少住台北才值得？網悲曝北漂低標：不然活得像鬼」。

這種問題不管在台灣、日本、韓國、中國、美國，甚至其他國家，應該都是差不多的狀況。 都市化浪潮之下，城鄉差距擴大，就會造成人口移動。拚不下去的人離開，然後又有新的一代進到都市，無限循環。

記得在一場給三十五歲前年輕人舉辦的講座，我在茶水間外坐著休息，一位女生這麼問： 「畢大，請問我要給自己多少時間在台北？」

她是哪裡人我忘了。

我跟她說： 「就是給一段時間，設定好停損點，青春歲月是我們的籌碼，不能無止盡的耗在這個大城市。」

也許有人給自己五年，有人給自己十年，但也有人不知不覺被城市的便利與繁華吸引住，然後就撐著二十年、三十年過去了……這會非常辛苦。

這則新聞有不少網友留言，有人說在台北至少要五萬，有人說六萬，也有人說沒十萬不要混了！

這真的是見仁見智的問題。 看到這問題，我們先定義清楚，什麼叫「在台北最低標」？

先撇除原生家庭就在台北市的，那個不談，光省下租金就差很多。

不過，原生家庭在新北的該怎麼算？新北很大，新北第一圈要進台北市也很便利。但第三圈要進台北市區又滿遠的。

好的，那就把範圍拉大一些—來台北租屋的外地人就算北漂。分租雅房（沒有個人廁所）、個人套房（有個人廁所），是必經的路程。前者五千到七千，後者八千到一萬五千算常見。

現在二○二二年，不知道這數字是否還繼續攀升。

如果遇到適合的人，結婚生子，那就不能繼續住個人套房了。小孩的東西包山包海，很可怕。一層公寓隨便都是兩萬五起跳，除非是四、五樓的無電梯公寓，因為樓層較高，房東比較願意便宜一點出租。有家庭、有小孩，往往就會有車子，停車位呢？一個月三、四千能搞定。

最低標這問題真的因人而異，三餐都吃非常不健康的食物，只求吃飽，不求均衡，一天兩百元怎麼不能搞定？ 以前為了省錢，什麼招式都用過，就為了省下每一塊錢。 但如果「稍微」要求均衡飲食，那一天四百元都不為過。

我們要談的是更深層的問題：「在薪水差不多的情況下，為什麼外地人還要往台北前進？」

身為過來人，我可以分享一些看法。

假如一個台南人，工作薪水是三萬，來到台北市有三萬三，這個應該傻瓜都知道，名目薪水增加，但實質薪水反而下滑。因為台北市的三萬三跟台南的三萬，好用程度是不同的。也曾經遇過一對台中人夫妻，收入五萬，但跑來台北依舊是五萬。你會想問：「那他們去台北幹嘛？傻了嗎？」

錯了，他們圖的是一個「機會」。看三年、五年後，是否有機會年收一百五十萬，甚至兩百萬。

「機會」這兩個字，不代表未來你一定財富滿盈，也不代表你一定飛黃騰達，但就是一個「機會」。好像很抽象，卻又明擺在眼前。 跟買樂透不同，樂透你努力也沒用，就是痴痴的等開獎。這種機會不是你能掌握的。

但工作的機會、創業的機會、交友圈的擴展，這些東西都是你自己可以掌握的。從各地跑來台北打拚的年輕人，真的要拿著微薄的積蓄—二十萬或五十萬—去股市廝殺嗎？

如果是為了這個，那回老家去，一樣可以利用網路做股票，根本不需要跑這趟在台北受折磨，被動輒一萬五、兩萬的房租壓死死，隨意聚個餐六百、八百，甚至上千，鈔票就這麼飛走了。

觀念、實務、執行力，三者缺一不可。沒有觀念，靠自己摸索，很容易虛度光陰，一無所成。 沒有實務，空有觀念，只是空口說白話，不會有成果。有了觀念跟實務技巧，卻沒有執行力，三天兩頭躲在自己的小套房追劇，去各大商圈逛街，那十年很快就過了，下一步又該怎麼辦？

兩手空空的人，請抱持著沒有後路的打算！唯有發了狠面對自己的無能，才能清醒的面對這世界。而且首都都會圈房價，一定不是受薪階級扛起來的。這跟你們聽到的資訊有很大的落差。

有人說，即便在中南部，上網就能找到各種有用的資訊，不管是臉書、Youtube，或者是各大財經名人、媒體等等。為什麼機會就是在台北？

這個問題我以前也疑惑很久。

年輕時也曾經問自己：「我為什麼要到台北？」

後來，在打拚過程中，也慢慢懂了老一輩人所說的意思。這點也必須感謝我父親，他要我出去多看看，不要一直躲在家中。因為你在客廳不會遇到形形色色的人，而且也容易怠惰，這是人之常情。在家工作其實需要很強大的自制力，要不然很容易失敗。

總之，「機會」跟「人」有很大的關聯。我們有可能遇到幫你一把的貴人，也可能遇到合作夥伴，或者聽到其他領域的人分享經驗……等等。假如到台北只是為了一個月四萬、五萬的薪水，那別的縣市也一定有這樣的薪水收入，這沒有太大的意義。而且別忘了，台北物價昂貴。

因為富人並不在乎多花一點錢買方便，只要能迅速提供方便、美味、好的服務，花再多錢都OK，那條消費的水平線就會往上拉高很多，而首都的富人一定是最多的。只要存到第一桶金，務必先扛下一間捷運附近的套房，這是北漂族必備的技能之一。 除了省房租之外，也可以逼自己繼續存錢。

通常靠自己買下的第一間房會格外珍惜，賺錢很不容易，你會開始精密計算每一分錢的去處。如果第一間房是家人贈送，相對來說就不會這麼精明的計算。回頭看過去走過的路，還好從短暫幾年的租房族，跳到有房一族。

小套房賺到的錢絕對不如股票，卻讓我學習了非常多。這是一生中很大的財富轉捩點。 機會來了要抓到，也要留住！

●本文節錄自圓神出版之《最美好、也最殘酷的翻身時代：畢德歐夫帶你掌握理財5大關鍵》


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